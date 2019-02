Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy veszteséggel zárta a Ryanair az előző negyedévet, és a Brexit miatt nem is vár sok jót a következő hónapoktól.","shortLead":"Nagy veszteséggel zárta a Ryanair az előző negyedévet, és a Brexit miatt nem is vár sok jót a következő hónapoktól.","id":"20190204_Az_olcso_jegyekkel_magyarazza_a_Ryanair_hogy_majdnem_20_millio_eurot_bukott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b431470-2d3c-48a9-bed2-62e40b75ec9e","keywords":null,"link":"/kkv/20190204_Az_olcso_jegyekkel_magyarazza_a_Ryanair_hogy_majdnem_20_millio_eurot_bukott","timestamp":"2019. február. 04. 12:24","title":"Az olcsó jegyekkel magyarázza a Ryanair, hogy majdnem 20 millió eurót bukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f39983d-e1c8-46a1-baf0-2fd8f1e5ab65","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hiába növelték meg a védőhálókat az amerikai csapatok, ez sem tudta megakadályozni a tragédiát. ","shortLead":"Hiába növelték meg a védőhálókat az amerikai csapatok, ez sem tudta megakadályozni a tragédiát. ","id":"20190205_Szuletesnapjat_unnepelte_a_stadionban_agyonutotte_egy_eltevedt_baseballlabda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f39983d-e1c8-46a1-baf0-2fd8f1e5ab65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f8e81e-b88c-4625-87f3-f597935ccdb3","keywords":null,"link":"/sport/20190205_Szuletesnapjat_unnepelte_a_stadionban_agyonutotte_egy_eltevedt_baseballlabda","timestamp":"2019. február. 05. 18:14","title":"Születésnapját ünnepelte a stadionban, agyonütötte egy eltévedt baseball-labda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0523524-8b60-4944-be77-951cac67cd6e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Chris Kieger egy szál papucsban és alsónadrágban löttyintette szét a kezében lévő edényből a forró vizet. Sajnos a számításába némi hiba is csúszott.","shortLead":"Az amerikai Chris Kieger egy szál papucsban és alsónadrágban löttyintette szét a kezében lévő edényből a forró vizet...","id":"20190204_chris_kieger_forro_viz_fagypont_alatti_homerseklet_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0523524-8b60-4944-be77-951cac67cd6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78186043-5041-4555-8db5-a25d1d2de8be","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_chris_kieger_forro_viz_fagypont_alatti_homerseklet_video","timestamp":"2019. február. 04. 11:33","title":"A nap videója: megcsinálta a forróvizes trükköt a férfi, de nagyon rosszul sült el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8464f72-ee43-4e71-b519-716ccdd9a5fb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár a bértárgyalási taktikákat kőbe vésettnek tartottuk, leginkább arra szolgáltak, hogy az állásinterjún sutba dobjuk őket, hiszen csak kevesen mernek beleállni az alkuba. Az Y generáció elvárásai és a munkaerőhiány azonban gyökeresen átformálta a bérharc szabályait.","shortLead":"Bár a bértárgyalási taktikákat kőbe vésettnek tartottuk, leginkább arra szolgáltak, hogy az állásinterjún sutba dobjuk...","id":"20190204_Teljesen_atirta_a_munkaerohiany_a_bertargyalas_szabalyait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8464f72-ee43-4e71-b519-716ccdd9a5fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d44c214f-648c-46bf-8108-c1e7951c8488","keywords":null,"link":"/kkv/20190204_Teljesen_atirta_a_munkaerohiany_a_bertargyalas_szabalyait","timestamp":"2019. február. 04. 10:50","title":"Átírta a munkaerőhiány a bértárgyalás szabályait – pénzt és pozíciót bukhat, aki nem alkalmazza őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kötvényprogram lezárása óta egyre több külföldi érkezik az országba, akikről nem tudni, miért vannak itt.","shortLead":"A kötvényprogram lezárása óta egyre több külföldi érkezik az országba, akikről nem tudni, miért vannak itt.","id":"20190206_Letelepedesi_kotvenyek_helyett_most_a_tartozkodasi_engedelyeket_szorjak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff667a5d-5f4c-4420-bc2a-8e07fc9bcdad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_Letelepedesi_kotvenyek_helyett_most_a_tartozkodasi_engedelyeket_szorjak","timestamp":"2019. február. 06. 08:23","title":"Letelepedési kötvények helyett most a tartózkodási engedélyeket szórják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22c2480-af53-4cab-bc75-b7c324cd2dde","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Melyik sztárt szúrja ki rajta a leghamarabb?","shortLead":"Melyik sztárt szúrja ki rajta a leghamarabb?","id":"20190205_Csoportkep_foto_Oscar_jeloltek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a22c2480-af53-4cab-bc75-b7c324cd2dde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5172078-5fd6-4ec7-b44e-f91fba17ae3e","keywords":null,"link":"/kultura/20190205_Csoportkep_foto_Oscar_jeloltek","timestamp":"2019. február. 05. 10:19","title":"Ez ám a csoportkép: összejöttek egy fotóra az Oscar-jelöltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798060c9-37e4-4515-a289-5333b5f27eb5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Jean-Claude Juncker álláspontja azonban egyértelmű: a megállapodás nem tárgyalható újra. ","shortLead":"Jean-Claude Juncker álláspontja azonban egyértelmű: a megállapodás nem tárgyalható újra. ","id":"20190205_Theresa_May_uj_Brexitjavaslatokkal_megy_Brusszelbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=798060c9-37e4-4515-a289-5333b5f27eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a93c4c55-9c1d-48e3-878c-55973c5284ca","keywords":null,"link":"/vilag/20190205_Theresa_May_uj_Brexitjavaslatokkal_megy_Brusszelbe","timestamp":"2019. február. 05. 15:51","title":"Theresa May új Brexit-javaslatokkal megy Brüsszelbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40b3b58e-07ab-4ed0-95ae-384812222ad9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Moldova 4. legnagyobb bankjában szerez többségi tulajdont az OTP. ","shortLead":"Moldova 4. legnagyobb bankjában szerez többségi tulajdont az OTP. ","id":"20190206_Moldav_bankot_vesz_az_OTP","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40b3b58e-07ab-4ed0-95ae-384812222ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db028e77-aa70-45f9-bd2a-ded386d7d3ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_Moldav_bankot_vesz_az_OTP","timestamp":"2019. február. 06. 08:28","title":"Moldáv bankot vesz az OTP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]