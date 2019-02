A súlyosan veszteséges kereskedőházak után a kormány a partnerirodákkal próbálja folytatni a keleti és mindenféle egyéb irányú nyitást, írja a Népszava. A lap példaként az Európa Ázsiai Kft.-t hozza fel, amely pár hónappal alapítása után máris elnyert egy 23 milliós tendert, amit a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. (MNKH) írt ki – és a partneriroda indult rajta egyedül. Maga a partneriroda létrehozása ehhez képest jóval többe, 1,1 milliárdba került, amit szintén az MNKH hirdetett meg. Összesen 4 milliárdot tervezett ugyanis költeni a három év alatt 8,3 milliárdos hiányt összehozó MNKH. Emellett politikailag is egyre vállalhatatlanabb lett a kereskedőházas hálózat: Orbán Viktor török barátja és üzlettársa is benne volt a törökországi kereskedőházban, ahogy a nemzetbiztonsági átvilágításon megbukott Zaid Naffa, a körözött néhai szaúdi Ghaith Pharaon üzletársa is. A külügy aztán 2018 nyarán döntött úgy, bezárja a kereskedőházakat, és HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt. néven új lapot kezd a külgazdaság terén. A kereskedőházaknál az ÁSZ is súlyos szabálytalanságokat mutatott ki.

Brüsszel maga is segíti akaratlanul is Magyarországnak a keleti nyitást, erről itt írtunk.