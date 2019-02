Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ff132f2-1058-4d19-9e52-30711623edc9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A sebesültek között van egy rendőr is, a férfi indítéka ismeretlen. Későbbi hírek szerint az egyik sérült meghalt.","shortLead":"A sebesültek között van egy rendőr is, a férfi indítéka ismeretlen. Későbbi hírek szerint az egyik sérült meghalt.","id":"20190130_Jarokelokre_lott_egy_idos_ferfi_Korzikan_legalabb_heten_megserultek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ff132f2-1058-4d19-9e52-30711623edc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ebab95-6d8b-425e-b6ab-c42b1a0e9430","keywords":null,"link":"/vilag/20190130_Jarokelokre_lott_egy_idos_ferfi_Korzikan_legalabb_heten_megserultek","timestamp":"2019. január. 30. 18:25","title":"Járókelőkre lőtt egy idős férfi Korzikán, legalább egy halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aacfd4f-b8f7-4412-9659-32772fad7394","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elismerte Venezuela ideiglenes államfőjeként Juan Guaidót, az ellenzéki többségű törvényhozás elnökét csütörtökön az Európai Parlament (EP).","shortLead":"Elismerte Venezuela ideiglenes államfőjeként Juan Guaidót, az ellenzéki többségű törvényhozás elnökét csütörtökön...","id":"20190131_Az_Europai_Parlament_is_elfogadta_Guaidot_Venezuela_ideiglenes_elnokekent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7aacfd4f-b8f7-4412-9659-32772fad7394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"588ffdce-5af5-4ea8-abd0-23a1b67c605c","keywords":null,"link":"/vilag/20190131_Az_Europai_Parlament_is_elfogadta_Guaidot_Venezuela_ideiglenes_elnokekent","timestamp":"2019. január. 31. 15:19","title":"Az Európai Parlament is elfogadta Guaidót Venezuela ideiglenes elnökeként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"899ac031-59f9-49c6-b229-6d115a918d6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton beköszönt a tavasz, bár csak egy napra.","shortLead":"Szombaton beköszönt a tavasz, bár csak egy napra.","id":"20190201_Ma_havas_esot_is_kaphatunk_de_holnap_ilyenrol_mar_szo_sem_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=899ac031-59f9-49c6-b229-6d115a918d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277cf8db-2dca-4336-a392-20189bd7b25b","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Ma_havas_esot_is_kaphatunk_de_holnap_ilyenrol_mar_szo_sem_lehet","timestamp":"2019. február. 01. 05:02","title":"Ma havas esőt is kaphatunk, de holnap ilyenről már szó sem lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb10573-abc7-4880-811e-dadbb03acb19","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Noha Tarlós István azt mondta, ilyen botrányos formában nem lesz még egyszer megrendezve a sokak által utált verseny. Kérdés, milyen feltételek változtak azóta.","shortLead":"Noha Tarlós István azt mondta, ilyen botrányos formában nem lesz még egyszer megrendezve a sokak által utált verseny...","id":"20190130_Iden_is_lesz_Red_Bull_Air_Race_meg_is_van_hogy_mikor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edb10573-abc7-4880-811e-dadbb03acb19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccabba01-ea92-4e33-9626-41a422f0eef1","keywords":null,"link":"/sport/20190130_Iden_is_lesz_Red_Bull_Air_Race_meg_is_van_hogy_mikor","timestamp":"2019. január. 30. 22:06","title":"Idén is lesz Red Bull Air Race, meg is van, hogy mikor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3274fd20-1086-4b7e-af2f-698eeabb66c7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aszódi Attila paksi bővítésért felelős államtitkár január 15-én távozott, azóta most szólalt meg először. A válásról nem árult el sokat, de elismerte, voltak súrlódások. Azt is, hogy figyelni kell a Duna nyáron produkált példátlanul alacsony vízállására, de a projektnek ez nem okoz gondot, az uniós jogi huzavonák miatt azonban a mi tagadás, késésben vannak. ","shortLead":"Aszódi Attila paksi bővítésért felelős államtitkár január 15-én távozott, azóta most szólalt meg először. A válásról...","id":"20190131_A_tavozo_allamtitkar_elismerte_a_paksi_bovites_jelentos_csuszasat_a_koltsegtullepest_cafolta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3274fd20-1086-4b7e-af2f-698eeabb66c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c3466c-da22-43b1-ae1d-1f478ad15334","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190131_A_tavozo_allamtitkar_elismerte_a_paksi_bovites_jelentos_csuszasat_a_koltsegtullepest_cafolta","timestamp":"2019. január. 31. 09:43","title":"A távozó államtitkár elismerte a paksi bővítés jelentős csúszását, de a költségtúllépést cáfolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b65743-1057-4e7b-a649-d9e742df9e10","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Deutsche Telekom komolyan veszi a kínai cégek hálózati eszközeinek biztonságáról szóló vitát – olvasható a legnagyobb európai telekommunikációs vállalat közleményében, melyben a DT egy független tesztprocedúra bevezetését javasolja.","shortLead":"A Deutsche Telekom komolyan veszi a kínai cégek hálózati eszközeinek biztonságáról szóló vitát – olvasható a legnagyobb...","id":"20190201_huawei_amerikai_vadak_kemvad_deutsche_telekom_fuggetlen_laboratorium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8b65743-1057-4e7b-a649-d9e742df9e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00611108-ea3c-4b89-a0e9-e1a9ba38bbac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190201_huawei_amerikai_vadak_kemvad_deutsche_telekom_fuggetlen_laboratorium","timestamp":"2019. február. 01. 09:03","title":"Rendet vágna a Deutsche Telekom az USA kontra Huawei ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2e8652e-3465-4d8c-a22d-aafc3595419f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lezárni nem lehet, de tovább használni sem sokáig.","shortLead":"Lezárni nem lehet, de tovább használni sem sokáig.","id":"20190201_Nagyon_rossz_allapotban_van_a_medvei_hid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2e8652e-3465-4d8c-a22d-aafc3595419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47852ffd-fcec-4a1a-b972-135d3065278b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_Nagyon_rossz_allapotban_van_a_medvei_hid","timestamp":"2019. február. 01. 13:43","title":"Nagyon rossz állapotban van a medvei híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb2171cd-c195-4e7f-8128-d9547c74139c","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"\"Homlokomon hordtam annak bélyegét, hogy ott voltam a tűz-táncosok között, akik kollektíve bűnösök, támogatták a Kádár-rendszert, helyeselték a diktatúrát\" – Nyerges András a HVG-nek adott interjújában egy sokat bírált versantológiáról, az ezt tisztázó memoárjáról és új regényéről mesélt.","shortLead":"\"Homlokomon hordtam annak bélyegét, hogy ott voltam a tűz-táncosok között, akik kollektíve bűnösök, támogatták...","id":"20190131_Maig_azokat_az_eveket_nyogom__interju_Nyerges_Andrassal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb2171cd-c195-4e7f-8128-d9547c74139c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f771f51-8bbd-475f-8744-375862493321","keywords":null,"link":"/kultura/20190131_Maig_azokat_az_eveket_nyogom__interju_Nyerges_Andrassal","timestamp":"2019. január. 31. 11:28","title":"\"Máig azokat az éveket nyögöm\" – interjú Nyerges Andrással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]