[{"available":true,"c_guid":"12a0f965-2b3d-452c-98bc-19491195c071","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Cornel Marculescu \"titkos\" tárgyalásáról először egy liberális politikus számolt be, a sportvezető azonban lapunknak állította: nem jön pénteken Budapestre tárgyalni. ","shortLead":"Cornel Marculescu \"titkos\" tárgyalásáról először egy liberális politikus számolt be, a sportvezető azonban lapunknak...","id":"20190208_cornel_marculescu_orban_viktor_fina_targyalas_havasi_bertalan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12a0f965-2b3d-452c-98bc-19491195c071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3822fe43-e261-4439-a744-f42c6b56a64d","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_cornel_marculescu_orban_viktor_fina_targyalas_havasi_bertalan","timestamp":"2019. február. 08. 09:40","title":"Tagadta, hogy Budapestre jönne, mégis Orbánnál járt a Várban a FINA ügyvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b71174df-b92b-46c3-a241-5c27aa7ee912","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék ismét a TASZ érveit fogadta el a rendőrséggel szemben, amikor hatályon kívül helyezte a rendőrség határozatát, ami megtiltotta a Lánchídra vasárnapra tervezett demonstrációt. Az ítélet szerint a rendőrség figyelmen kívül hagyta az együttműködés és az érdemi egyeztetés kötelezettségét – írja közleményében a Társaság a Szabadságjogokért.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék ismét a TASZ érveit fogadta el a rendőrséggel szemben, amikor hatályon kívül helyezte...","id":"20190207_A_rendorseg_nem_tilthatja_be_a_vasarnapi_Lanchidra_tervezett_tuntetest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b71174df-b92b-46c3-a241-5c27aa7ee912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f44d28-6d93-45e1-8747-f3e69072bc3c","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_A_rendorseg_nem_tilthatja_be_a_vasarnapi_Lanchidra_tervezett_tuntetest","timestamp":"2019. február. 07. 12:53","title":"A rendőrség nem tilthatja be a vasárnapi, Lánchídra tervezett tüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94b40470-268c-4fb2-a2cf-dd5ac4f7c6fe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezen aztán a nem keresztény szülők felháborodtak.","shortLead":"Ezen aztán a nem keresztény szülők felháborodtak.","id":"20190208_A_kereszteny_szulok_megfurtak_igy_nem_mutat_be_egy_evoluciorol_szolo_darabot_egy_brit_iskola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94b40470-268c-4fb2-a2cf-dd5ac4f7c6fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e01249b2-6c00-408c-b16f-472522d5129a","keywords":null,"link":"/elet/20190208_A_kereszteny_szulok_megfurtak_igy_nem_mutat_be_egy_evoluciorol_szolo_darabot_egy_brit_iskola","timestamp":"2019. február. 08. 14:04","title":"A keresztény szülők megfúrták, így nem mutat be egy evolúcióról szóló darabot egy brit iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3b8b06e-06a4-401b-ac53-7ec26861e0e5","c_author":"Szabó Edit","category":"elet","description":"Azt nálunk minden fogékony borkedvelő tudja, hogy ha február, akkor furmint. Most már a Csatornán túl is kapiskálják. \r

