[{"available":true,"c_guid":"f01f550d-2cfc-4379-b564-f301a911ed42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190214_Megjelent_az_Ellek_magazin_a_ketfarkuak_csaladvedelmi_kiadvanya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f01f550d-2cfc-4379-b564-f301a911ed42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ce1f044-f040-4c2b-8dfb-bcf6c37f3dc6","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Megjelent_az_Ellek_magazin_a_ketfarkuak_csaladvedelmi_kiadvanya","timestamp":"2019. február. 14. 07:03","title":"Megjelent az Ellek magazin, a kétfarkúak családvédelmi kiadványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee02eaa0-c04e-4233-b9c6-265c4a3948f2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem mindennapi turbulenciát éltek túl az amerikai Delta Air Lines Seattle-be tartó gépének utasai. A rázkódás utáni állapotokról videó is készült, s ennek láttán tényleg értelmet nyer a „Biztonsági öveket tartsa becsatolva” utasítás.","shortLead":"Nem mindennapi turbulenciát éltek túl az amerikai Delta Air Lines Seattle-be tartó gépének utasai. A rázkódás utáni...","id":"20190215_Vad_turbulencia_utan_kenyszerleszallast_hajtott_vegre_egy_Deltagep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee02eaa0-c04e-4233-b9c6-265c4a3948f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022631a6-ef57-4948-80c3-ce207362cd7e","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Vad_turbulencia_utan_kenyszerleszallast_hajtott_vegre_egy_Deltagep","timestamp":"2019. február. 15. 11:50","title":"Vad turbulencia után kényszerleszállást hajtott végre egy Delta-gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd77a58e-46f1-4107-8162-51e7d75a93f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ingyenes hétvégét hirdetett a Rainbow Six: Siege-et gondozó Ubisoft Montreal, így a taktikai játékhoz kivételesen azok is hozzáférhetnek, akik korábban nem vásárolták meg.","shortLead":"Ingyenes hétvégét hirdetett a Rainbow Six: Siege-et gondozó Ubisoft Montreal, így a taktikai játékhoz kivételesen azok...","id":"20190214_rainbow_six_siege_ingyenes_hetvege_lovoldozos_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd77a58e-46f1-4107-8162-51e7d75a93f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f7b75fa-80e9-4179-9e5e-bf8c9136dfee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_rainbow_six_siege_ingyenes_hetvege_lovoldozos_jatek","timestamp":"2019. február. 14. 20:33","title":"Ismeri a Rainbow Sixet? Napokig ingyen lehet játszani a legjobb résszel, más kedvezmények is jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fontos kísérlet zajlott a fukusimai atomerőműnél, ahol a szakemberek egy hosszú robotkarral próbáltak meg hozzáférni az egyik atomreaktor aljában található, rendkívül radioaktív anyaghoz. ","shortLead":"Fontos kísérlet zajlott a fukusimai atomerőműnél, ahol a szakemberek egy hosszú robotkarral próbáltak meg hozzáférni...","id":"20190213_fukusimai_atomeromu_reaktorkopeny_radioaktiv_sugarzas_olvadt_futoanyag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e958933-6b83-40c0-a13f-78d903429f45","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_fukusimai_atomeromu_reaktorkopeny_radioaktiv_sugarzas_olvadt_futoanyag","timestamp":"2019. február. 13. 12:33","title":"Leküldtek egy hosszú csövet a fukusimai atomerőmű aljára, megpiszkálták vele az olvadt fűtőanyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"678afaec-2465-4499-a0eb-ec4f661c953a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nyomozó Főügyészségen egyszerűen nyoma veszett a bűnpártolás kérdését vizsgáló Jávor-féle feljelentésnek, az EP egyik felelőse pedig megszólalt az ügyben, hogy a kormány visszavonta a számlákat a brüsszeli csomagból.\r

