[{"available":true,"c_guid":"93215013-86b7-4c57-9bf3-29f503d59324","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség szerint nem történt bűncselekmény, ezért megszüntették a nyomozást a IX. kerületi parkolási vip-listák ügyében.","shortLead":"A rendőrség szerint nem történt bűncselekmény, ezért megszüntették a nyomozást a IX. kerületi parkolási vip-listák...","id":"20190220_ferencvaros_ix_kerulet_parkolasi_mutyi_vip_lista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93215013-86b7-4c57-9bf3-29f503d59324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c3184a-e20c-43a5-a172-f20c95e7f569","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_ferencvaros_ix_kerulet_parkolasi_mutyi_vip_lista","timestamp":"2019. február. 20. 14:19","title":"Már nem nyomoz a rendőrség a ferencvárosi VIP-lista ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28f30b94-7815-42f8-861a-ff29d9473c68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerkezetet a Dráva utca és a pesti rakpart kereszteződésének vonalában találta olvasónk. ","shortLead":"A szerkezetet a Dráva utca és a pesti rakpart kereszteződésének vonalában találta olvasónk. ","id":"20190220_Bombat_talalt_a_Dunaparton_egyik_olvasonk__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28f30b94-7815-42f8-861a-ff29d9473c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68b2faa-5505-4c46-93d4-47b4b774ea6b","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Bombat_talalt_a_Dunaparton_egyik_olvasonk__fotok","timestamp":"2019. február. 20. 19:22","title":"Bombát talált a Duna-parton egyik olvasónk – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ember súlyosan megsérült, egyet a rendőrök vettek őrizetbe.","shortLead":"Egy ember súlyosan megsérült, egyet a rendőrök vettek őrizetbe.","id":"20190219_Nagy_verekedes_volt_a_Corvin_mozinal_hetfo_delutan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd6610b6-8c0d-464d-99a9-a3fabbe7c6ec","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_Nagy_verekedes_volt_a_Corvin_mozinal_hetfo_delutan","timestamp":"2019. február. 19. 07:19","title":"Nagy verekedés volt a Corvin mozinál hétfő délután","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ef14570-e814-4df1-b973-5e03de0e253c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Ha nem lenne ilyen komoly az ügy, akkor jó vicc lenne\" - mondta az EB-alelnök. ","shortLead":"\"Ha nem lenne ilyen komoly az ügy, akkor jó vicc lenne\" - mondta az EB-alelnök. ","id":"20190219_Timmermans_a_Monty_Python_abszurdjahoz_hasonlitott_a_kormany_legujabb_kampanyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ef14570-e814-4df1-b973-5e03de0e253c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1349ed03-9d31-44fb-a99c-00c2317ede32","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_Timmermans_a_Monty_Python_abszurdjahoz_hasonlitott_a_kormany_legujabb_kampanyat","timestamp":"2019. február. 19. 21:18","title":"Timmermans a Monty Python abszurdjához hasonlította a kormány legújabb kampányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9cc100f-ed6a-40db-8cff-b72584d2507d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Japán egyik kedvenc csokija végre Európában is megvehető lesz. ","shortLead":"Japán egyik kedvenc csokija végre Európában is megvehető lesz. ","id":"20190219_Europaba_jon_a_zold_Kit_Kat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9cc100f-ed6a-40db-8cff-b72584d2507d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5a79fa6-90a5-4574-9729-cc2aeb1e874d","keywords":null,"link":"/kkv/20190219_Europaba_jon_a_zold_Kit_Kat","timestamp":"2019. február. 19. 17:46","title":"Európába jön a zöld Kit Kat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9064e519-dae8-4ecc-8cc0-03da95aac121","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hajdani Inka Birodalom egy előkelőségének sírhelyét tárták fel a régészek Peru északi részén.","shortLead":"A hajdani Inka Birodalom egy előkelőségének sírhelyét tárták fel a régészek Peru északi részén.","id":"20190220_inka_birodalom_inkak_sirhely_peru","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9064e519-dae8-4ecc-8cc0-03da95aac121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56fb2a9-43ab-40d4-bd5d-e5836da22522","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_inka_birodalom_inkak_sirhely_peru","timestamp":"2019. február. 20. 17:03","title":"Feltárult a rejtélyes Inka Birodalom egy újabb sírja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d7f451-10a4-46e8-8151-af932d0a37e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most emelik be a sztrádává bővülő M2-esen a Dunakeszi északi csomópontban épülő új híd gerendáit. Ezen a helyszínen kapcsolódik majd az új gödi felvezetőút is az autópályához.","shortLead":"Most emelik be a sztrádává bővülő M2-esen a Dunakeszi északi csomópontban épülő új híd gerendáit. Ezen a helyszínen...","id":"20190220_m2es_ut_autopalya_dunakeszi_hid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6d7f451-10a4-46e8-8151-af932d0a37e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b4d202e-7862-47eb-9518-f18b5c6844e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_m2es_ut_autopalya_dunakeszi_hid","timestamp":"2019. február. 20. 10:32","title":"Ezen az új hídon fognak rengetegen járni Budapesttől északra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50eaded-aa64-417b-bc76-65f414747eca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hányszor mondtuk már, hogy a Balaton négyévszakos. Köveskál sem csak a dübörgő nyári szezonban gasztrofalu.\r

\r

","shortLead":"Hányszor mondtuk már, hogy a Balaton négyévszakos. Köveskál sem csak a dübörgő nyári szezonban gasztrofalu.\r

\r

","id":"20190219_Furmintos_hetvege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f50eaded-aa64-417b-bc76-65f414747eca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e831b7-929f-49ff-9c3f-91da812156ab","keywords":null,"link":"/elet/20190219_Furmintos_hetvege","timestamp":"2019. február. 19. 18:28","title":"Furmintos hétvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]