[{"available":true,"c_guid":"9a7f2d5c-85fe-480b-961a-53f10317be8b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tömegesen tűnnek fel fehér foltok a világhírű Húsvét-szigeteki óriás szobrokon, s a zuzmó meglágyítja a követ, s eltorzítja a fejek arcvonásait. Ha nem sikerül ellenszert találni, az Unesco világörökségéhez tartozó alkotások megsemmisülhetnek.","shortLead":"Tömegesen tűnnek fel fehér foltok a világhírű Húsvét-szigeteki óriás szobrokon, s a zuzmó meglágyítja a követ, s...","id":"20190302_Eltunhetnek_a_Husvetszigeti_szobrok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a7f2d5c-85fe-480b-961a-53f10317be8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ae94fd-83e7-482a-98ba-c09003bd4157","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Eltunhetnek_a_Husvetszigeti_szobrok","timestamp":"2019. március. 02. 12:23","title":"Eltűnhetnek a Húsvét-szigeti szobrok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f51f588-ee14-487d-9ae0-d79a9083af73","c_author":"MTA","category":"vilag","description":"A szerencsétlenség még pénteken történt, nagy mennyiségű olaj is kiömlött. ","shortLead":"A szerencsétlenség még pénteken történt, nagy mennyiségű olaj is kiömlött. ","id":"20190302_Felrobbant_egy_koolajvezetek_Nigeriaban_50_ember_eltunt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f51f588-ee14-487d-9ae0-d79a9083af73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10499bc2-ac64-4769-b07c-8d66b8eaabd0","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Felrobbant_egy_koolajvezetek_Nigeriaban_50_ember_eltunt","timestamp":"2019. március. 02. 13:50","title":"Felrobbant egy kőolajvezeték Nigériában, 50 ember eltűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24bd92a8-0b4d-493d-9719-39ed69ba5f07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppártban ennek ellenére már kilenc párt kezdeményezte a Fidesz kizárását, és a számuk tovább nőhet. ","shortLead":"Az Európai Néppártban ennek ellenére már kilenc párt kezdeményezte a Fidesz kizárását, és a számuk tovább nőhet. ","id":"20190302_A_Fidesz_Berlinben_megigerte_hogy_nemsokara_leszedik_a_Junckerplakatokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24bd92a8-0b4d-493d-9719-39ed69ba5f07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fba33a8-a368-4c8d-b576-aa44cd8610e9","keywords":null,"link":"/itthon/20190302_A_Fidesz_Berlinben_megigerte_hogy_nemsokara_leszedik_a_Junckerplakatokat","timestamp":"2019. március. 02. 09:37","title":"A Fidesz Berlinben azt ígérte, hogy nemsokára leszedik a Juncker-plakátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35cd674c-18cd-46f6-a0a2-a3913c7e463b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bevándorlók és olasz civilszervezetek is részt vettek a szombat délután Milánóban tartott, rasszizmus- és diszkrimináció-ellenes tüntetésen, amelyen több mint kétszázezres tömeg vonult fel.","shortLead":"Bevándorlók és olasz civilszervezetek is részt vettek a szombat délután Milánóban tartott, rasszizmus- és...","id":"20190302_Szazezrek_tuntettek_Milanoban_a_rasszizmus_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35cd674c-18cd-46f6-a0a2-a3913c7e463b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c444f59-cefd-44bc-b3b5-0a4ee60d0614","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Szazezrek_tuntettek_Milanoban_a_rasszizmus_ellen","timestamp":"2019. március. 02. 23:04","title":"Százezrek tüntettek Milánóban a rasszizmus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1c2755-c310-41f1-87b8-f0bb789d1f98","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nyolc utas megsérült, amikor a Londont kiszolgáló Stansted repülőtéren ki kellett üríteni a Ryanair holdinghoz tartozó Laudamotion egyik gépét. Az incidensről videó is készült.","shortLead":"Nyolc utas megsérült, amikor a Londont kiszolgáló Stansted repülőtéren ki kellett üríteni a Ryanair holdinghoz tartozó...","id":"20190302_Baleset_a_Stansted_repuloteren__serultek_es_keresztbe_allo_repulo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f1c2755-c310-41f1-87b8-f0bb789d1f98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"999f860e-305e-4bdf-8a39-38b9bf4698ab","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Baleset_a_Stansted_repuloteren__serultek_es_keresztbe_allo_repulo","timestamp":"2019. március. 02. 12:55","title":"Baleset a Stansted repülőtéren – sérültek és keresztbe álló repülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8372bf2-909e-48d2-9eec-446c67dc160a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az amerikai elnök is gratulált a csapatnak.","shortLead":"Az amerikai elnök is gratulált a csapatnak.","id":"20190303_Csatlakozott_a_Nemzetkozi_Urallomashoz_Elon_Musk_Sarkanya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8372bf2-909e-48d2-9eec-446c67dc160a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52579601-0cf4-4f7d-b2c8-4be7c9dd0091","keywords":null,"link":"/kkv/20190303_Csatlakozott_a_Nemzetkozi_Urallomashoz_Elon_Musk_Sarkanya","timestamp":"2019. március. 03. 14:33","title":"Csatlakozott a Nemzetközi Űrállomáshoz Elon Musk Sárkánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44eafde4-8358-4951-b642-98cc304dc7ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 23 éves fiú szándékosan felgyújtott egy kocsit a beledi Fő utcán.","shortLead":"Egy 23 éves fiú szándékosan felgyújtott egy kocsit a beledi Fő utcán.","id":"20190302_Igy_biztosan_nem_szeretne_reggel_ratalalni_a_kocsijara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44eafde4-8358-4951-b642-98cc304dc7ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c6b38f-bdef-406f-b497-81f79686747b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190302_Igy_biztosan_nem_szeretne_reggel_ratalalni_a_kocsijara","timestamp":"2019. március. 02. 12:32","title":"Így biztosan nem szeretne reggel rátalálni a kocsijára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 38 éves nő szülei meghaltak, a 24.hu-nak nyilatkozó szomszédok szerint napokig sikoltozott, de a hatóságok nem segítettek. ","shortLead":"A 38 éves nő szülei meghaltak, a 24.hu-nak nyilatkozó szomszédok szerint napokig sikoltozott, de a hatóságok nem...","id":"20190301_Magara_hagyott_beteg_no_maradvanyait_talalhattak_meg_Szolnokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813d8dae-27d9-485c-a232-6df0bbd38043","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Magara_hagyott_beteg_no_maradvanyait_talalhattak_meg_Szolnokon","timestamp":"2019. március. 01. 21:28","title":"Magára hagyott beteg nő maradványait találhatták meg Szolnokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]