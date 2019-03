Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aae44818-22fb-4ed0-bc77-d9593cca67d4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kétórás figyelmeztető sztrájkot tartottak a fegyveres biztonsági őrök a Paksi Atomerőműben, miután nem született megoldás az őrség kiszervezése ügyében.","shortLead":"Kétórás figyelmeztető sztrájkot tartottak a fegyveres biztonsági őrök a Paksi Atomerőműben, miután nem született...","id":"20190302_Figyelmezteto_sztrajk_a_Paksi_Atomeromuben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aae44818-22fb-4ed0-bc77-d9593cca67d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e76462-6336-436c-9025-eb6472ae5785","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190302_Figyelmezteto_sztrajk_a_Paksi_Atomeromuben","timestamp":"2019. március. 02. 14:49","title":"Figyelmeztető sztrájk a Paksi Atomerőműben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b9d631d-0106-4aa6-813d-f05d10c74742","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az édesanyának másnap lett volna a 40. születésnapja. ","shortLead":"Az édesanyának másnap lett volna a 40. születésnapja. ","id":"20190301_Almaban_halt_meg_az_anya_negy_gyermek_maradt_felarvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b9d631d-0106-4aa6-813d-f05d10c74742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b321ca5f-be65-4eba-bbd3-0460bbbd0353","keywords":null,"link":"/elet/20190301_Almaban_halt_meg_az_anya_negy_gyermek_maradt_felarvan","timestamp":"2019. március. 01. 21:55","title":"Álmában halt meg az anya, négy gyermek maradt félárván","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbbbf719-b71b-4c14-9800-2af3f4cd970a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány új védjegy létrehozásán dolgozik, ami az élelmiszerminőségről ad információkat. ","shortLead":"A kormány új védjegy létrehozásán dolgozik, ami az élelmiszerminőségről ad információkat. ","id":"20190302_Hamarosan_ujabb_jeleket_kereshetunk_a_boltokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbbbf719-b71b-4c14-9800-2af3f4cd970a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0191cba-66d8-49a0-ad35-d7227d0abb28","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190302_Hamarosan_ujabb_jeleket_kereshetunk_a_boltokban","timestamp":"2019. március. 02. 09:54","title":"Hamarosan újabb jeleket kereshetünk a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ed0d29-7feb-47f2-be42-259777eb0053","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már tagadhatatlan, hogy az ember áll a globális felmelegedés mögött, a bizonyítékok elérték a tudományos valószínűség legmagasabb fokát.","shortLead":"Már tagadhatatlan, hogy az ember áll a globális felmelegedés mögött, a bizonyítékok elérték a tudományos valószínűség...","id":"20190303_globalis_felmelegedes_emberi_tevekenyseg_klimavaltozas_ipcc_valoszinuseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2ed0d29-7feb-47f2-be42-259777eb0053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d52846-89fe-4623-bab4-dcccb8078604","keywords":null,"link":"/tudomany/20190303_globalis_felmelegedes_emberi_tevekenyseg_klimavaltozas_ipcc_valoszinuseg","timestamp":"2019. március. 03. 08:03","title":"Megvannak az adatok: már tagadhatatlan, hogy az ember áll a globális felmelegedés mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5189c31-9ddb-4a8c-be3d-6e889da21694","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"Nem csupán az emlékezési képességet, de még a személyiség alakulását is befolyásolhatja, hogy az emberek egyre több fotót készítenek.","shortLead":"Nem csupán az emlékezési képességet, de még a személyiség alakulását is befolyásolhatja, hogy az emberek egyre több...","id":"201909__fotodomping_es_memoria__manko_azagynak__kognitiv_kiurules__mire_emlekeztet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5189c31-9ddb-4a8c-be3d-6e889da21694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8807f870-e59f-48d0-a5ce-f2f82ed45ea7","keywords":null,"link":"/tudomany/201909__fotodomping_es_memoria__manko_azagynak__kognitiv_kiurules__mire_emlekeztet","timestamp":"2019. március. 03. 10:00","title":"Tudósok állítják: az emlékeit és a személyiségét is torzíthatja, ha sokat fotóz a telefonjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egy akkora átszervezést, mint amit a Volánnál ígérnek, nem lehet színvonalcsökkenés nélkül átvészelni az érdekképviselet szerint.","shortLead":"Egy akkora átszervezést, mint amit a Volánnál ígérnek, nem lehet színvonalcsökkenés nélkül átvészelni...","id":"20190303_Buszsoforok_tomeges_kirugasatol_fel_a_szakszervezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8644e4a4-b24f-4f4c-bd9c-24c6e7d1f1c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Buszsoforok_tomeges_kirugasatol_fel_a_szakszervezet","timestamp":"2019. március. 03. 18:51","title":"Buszsofőrök tömeges kirúgásától fél a szakszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a7fd9b7-d5fe-489c-a1d9-eff806a6df3b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy egész kutatólabor sodródhat a tengerbe az Antarktiszon, ha a self, amin áll, egy törésvonal mentén elválik a földrésztől. Már csak a gépek működnek benne.



","shortLead":"Egy egész kutatólabor sodródhat a tengerbe az Antarktiszon, ha a self, amin áll, egy törésvonal mentén elválik...","id":"20190301_Tengerbe_szakadhat_ezert_kiuritettek_az_antarktiszi_brit_kutatobazist","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a7fd9b7-d5fe-489c-a1d9-eff806a6df3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d69845-9631-42fb-8fdb-f608f707976f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_Tengerbe_szakadhat_ezert_kiuritettek_az_antarktiszi_brit_kutatobazist","timestamp":"2019. március. 01. 20:43","title":"Tengerbe szakadhat, ezért kiürítették az antarktiszi brit kutatóbázist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd3f4b05-5361-40c0-8ff9-da43e4b00cae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bejelentette indulását Jay Inslee, Washington állam kormányzója is. ","shortLead":"Bejelentette indulását Jay Inslee, Washington állam kormányzója is. ","id":"20190301_Egyre_tobben_akarnak_demokrata_elnokjeloltek_lenni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd3f4b05-5361-40c0-8ff9-da43e4b00cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2edd3224-7dd1-46c4-95d8-e21a10509d23","keywords":null,"link":"/vilag/20190301_Egyre_tobben_akarnak_demokrata_elnokjeloltek_lenni","timestamp":"2019. március. 01. 20:42","title":"Egyre többen akarnak demokrata elnökjelöltek lenni az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]