[{"available":true,"c_guid":"aa75e7c9-b992-4f9d-99a9-162669756cc0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A beadott szakvélemény szerint V. János testén nem voltak kormánytól eredő sérülések, vagyis a tragédia időpontjában ő nem ült a volán mögött.","shortLead":"A beadott szakvélemény szerint V. János testén nem voltak kormánytól eredő sérülések, vagyis a tragédia időpontjában ő...","id":"20190302_Veronai_buszbaleset_Ugyvedei_szerint_nem_a_megvadolt_sofor_vezetett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa75e7c9-b992-4f9d-99a9-162669756cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32231629-b3ba-47de-a592-143f48ab27af","keywords":null,"link":"/cegauto/20190302_Veronai_buszbaleset_Ugyvedei_szerint_nem_a_megvadolt_sofor_vezetett","timestamp":"2019. március. 02. 10:35","title":"Veronai buszbaleset: ügyvédei szerint nem a megvádolt sofőr vezetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b4c36c-0c55-4973-b8e8-758075ae88f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Ferencváros 32-32-es döntetlent játszott a címvédő Győri Audi ETO KC otthonában a női kézilabda Bajnokok Ligája középdöntőjének ötödik fordulójában, szombat este.","shortLead":"A Ferencváros 32-32-es döntetlent játszott a címvédő Győri Audi ETO KC otthonában a női kézilabda Bajnokok Ligája...","id":"20190302_Magyarmagyar_csucs_volt_a_noi_kezilanda_BLben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37b4c36c-0c55-4973-b8e8-758075ae88f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d905d993-2d98-45c1-a638-3555fbfca622","keywords":null,"link":"/sport/20190302_Magyarmagyar_csucs_volt_a_noi_kezilanda_BLben","timestamp":"2019. március. 02. 21:25","title":"Magyar-magyar csúcs volt a női kézilabda BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EPP csúcsjelöltje mérlegelné olyan szankciók létrehozását, amelyeket az EU alapelveit megsértő tagállamok ellen lehetne bevezetni.\r

","shortLead":"Az EPP csúcsjelöltje mérlegelné olyan szankciók létrehozását, amelyeket az EU alapelveit megsértő tagállamok ellen...","id":"20190302_Manfred_Weber_Nagyon_bonyolult_a_Fidesz_es_a_Neppart_viszonya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecd3d19a-9144-4b91-8194-482f5007460d","keywords":null,"link":"/itthon/20190302_Manfred_Weber_Nagyon_bonyolult_a_Fidesz_es_a_Neppart_viszonya","timestamp":"2019. március. 02. 13:46","title":"Manfred Weber: Nagyon bonyolult a Fidesz és a Néppárt viszonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alapszabály szerint ennyi kell, hogy hivatalosan is kérjék a tagok egy párt kizárását az EPP-ből. ","shortLead":"Az alapszabály szerint ennyi kell, hogy hivatalosan is kérjék a tagok egy párt kizárását az EPP-ből. ","id":"20190301_Megvan_a_hetedik_a_svedek_is_a_Fidesz_kizarasat_kezdemenyezik_a_Neppartbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7476d9a3-d4e4-4af9-9c4c-fe5ee2cc06b6","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Megvan_a_hetedik_a_svedek_is_a_Fidesz_kizarasat_kezdemenyezik_a_Neppartbol","timestamp":"2019. március. 01. 17:14","title":"Megvan a hetedik: a svédek is a Fidesz kizárását kezdeményezik a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee965ed-50a3-4237-bf92-ff45ca4c36af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég vezetői állítólag fenyegetik a dolgozókat.","shortLead":"A cég vezetői állítólag fenyegetik a dolgozókat.","id":"20190303_Eldurvult_a_helyzet_a_Hankooknal_a_munkasszallon_elok_hatan_csattanhat_az_ostor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ee965ed-50a3-4237-bf92-ff45ca4c36af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff362ec-5127-4fc9-b66d-c0959e874932","keywords":null,"link":"/kkv/20190303_Eldurvult_a_helyzet_a_Hankooknal_a_munkasszallon_elok_hatan_csattanhat_az_ostor","timestamp":"2019. március. 03. 13:46","title":"Eldurvult a helyzet a Hankooknál, a munkásszállón élők hátán csattanhat az ostor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbbbf719-b71b-4c14-9800-2af3f4cd970a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány új védjegy létrehozásán dolgozik, ami az élelmiszerminőségről ad információkat. ","shortLead":"A kormány új védjegy létrehozásán dolgozik, ami az élelmiszerminőségről ad információkat. ","id":"20190302_Hamarosan_ujabb_jeleket_kereshetunk_a_boltokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbbbf719-b71b-4c14-9800-2af3f4cd970a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0191cba-66d8-49a0-ad35-d7227d0abb28","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190302_Hamarosan_ujabb_jeleket_kereshetunk_a_boltokban","timestamp":"2019. március. 02. 09:54","title":"Hamarosan újabb jeleket kereshetünk a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0b1b616-7606-4033-8f79-6aebb583874f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Márki-Zay Péter főleg Mórahalom nyereséges fürdőjére volt kíváncsi, mivel a vásárhelyi strand százmilliós veszteséget termel, de más ötleteket is kapott.","shortLead":"Márki-Zay Péter főleg Mórahalom nyereséges fürdőjére volt kíváncsi, mivel a vásárhelyi strand százmilliós veszteséget...","id":"20190302_MarkiZay_Peter_egy_kormanyparti_polgarmestertol_kapott_tanacsokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0b1b616-7606-4033-8f79-6aebb583874f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a4fdb2-f583-4073-bfdb-7ec6596872f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190302_MarkiZay_Peter_egy_kormanyparti_polgarmestertol_kapott_tanacsokat","timestamp":"2019. március. 02. 07:15","title":"Márki-Zay Péter egy kormánypárti polgármestertől kapott tanácsokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ba5385-65f2-41c4-9d3f-6a7c9bfa7071","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Százezer forintra emelné az otthonápolási díjat az LMP.","shortLead":"Százezer forintra emelné az otthonápolási díjat az LMP.","id":"20190303_Az_LMP_nem_engedi_el_az_otthonapolasi_dijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55ba5385-65f2-41c4-9d3f-6a7c9bfa7071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf05137-58f8-4498-8dfc-6896b5ce45f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Az_LMP_nem_engedi_el_az_otthonapolasi_dijat","timestamp":"2019. március. 03. 13:41","title":"Az LMP nem engedi el az otthonápolási díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]