[{"available":true,"c_guid":"6b7a30cf-e830-469d-b0f8-406348503efa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A volt demokrata elnökjelölt viszont azt ígérte, hogy továbbra is politikai pályán marad. ","shortLead":"A volt demokrata elnökjelölt viszont azt ígérte, hogy továbbra is politikai pályán marad. ","id":"20190305_Hillary_Clinton_nem_indul_ujra_az_elnovalasztason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b7a30cf-e830-469d-b0f8-406348503efa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a8877bb-756a-4850-918f-a7bb5182573c","keywords":null,"link":"/vilag/20190305_Hillary_Clinton_nem_indul_ujra_az_elnovalasztason","timestamp":"2019. március. 05. 05:40","title":"Hillary Clinton nem indul újra az elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929b2fa3-e2a4-4fce-a9a7-2879bfa6ea11","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Valószínűleg véget ért a szezon Sallai Roland számára, miután a német bajnokságban szereplő Freiburg magyar válogatott labdarúgóját megoperálták.","shortLead":"Valószínűleg véget ért a szezon Sallai Roland számára, miután a német bajnokságban szereplő Freiburg magyar válogatott...","id":"20190305_sallai_roland_serules_mutet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=929b2fa3-e2a4-4fce-a9a7-2879bfa6ea11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74e9dc4d-6b0b-44d3-9e85-ad929a6f5d8c","keywords":null,"link":"/sport/20190305_sallai_roland_serules_mutet","timestamp":"2019. március. 05. 20:58","title":"Rossz hírt kapott a magyar válogatott focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbe347c2-f1e5-43f7-bafd-adbb2120597e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Rostand drámája tette igazán világhírűvé, pedig ő maga is írt remekműveket.","shortLead":"Rostand drámája tette igazán világhírűvé, pedig ő maga is írt remekműveket.","id":"20190306_Negyszaz_eve_szuletett_az_ember_akit_az_orrarol_mindneki_ismer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbe347c2-f1e5-43f7-bafd-adbb2120597e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2de97d-43c8-4b23-8830-971c4b9c0e70","keywords":null,"link":"/kultura/20190306_Negyszaz_eve_szuletett_az_ember_akit_az_orrarol_mindneki_ismer","timestamp":"2019. március. 06. 16:10","title":"Négyszáz éve született az ember, akit az orráról mindenki ismer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc24c57-b595-40ff-9a84-35c4073d490f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Strabag fogja felújítani a 3-as metró déli szakaszának állomásait is, a BKV közzétette az eredményt a közbeszerzési értesítőben.","shortLead":"A Strabag fogja felújítani a 3-as metró déli szakaszának állomásait is, a BKV közzétette az eredményt a közbeszerzési...","id":"20190305_Hivatalos_annyiba_kerul_a_3as_metro_felujitasanak_kovetkezo_szakasza_mint_az_elozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcc24c57-b595-40ff-9a84-35c4073d490f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365be447-f3d6-4575-b182-9fde492f31dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Hivatalos_annyiba_kerul_a_3as_metro_felujitasanak_kovetkezo_szakasza_mint_az_elozo","timestamp":"2019. március. 05. 15:44","title":"Hivatalos: annyiba kerül a 3-as metró felújításának következő szakasza, mint az előző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa7b803-55c5-4ccf-9c27-6494e95d5442","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Idén sincs hiány exkluzív videojátékokból, ha PlayStation 4 rendszerekről van szó, az egyik ráadásul néhány héten belül piacra kerül. Bemutatjuk a platform idei első nagy durranásának ígérkező Days Gone-t, melyben a motorból kifogyó benzin legalább annyira veszélyes, mint a hordákban ránk rontó, élőholtszerű lények.","shortLead":"Idén sincs hiány exkluzív videojátékokból, ha PlayStation 4 rendszerekről van szó, az egyik ráadásul néhány héten belül...","id":"20190306_bend_studio_days_gone_kritika_playstation_4_konzoljatek_videojatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9aa7b803-55c5-4ccf-9c27-6494e95d5442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57d684d5-2baf-4754-9692-09df56e9eb75","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_bend_studio_days_gone_kritika_playstation_4_konzoljatek_videojatek","timestamp":"2019. március. 06. 11:10","title":"Már láttuk a játékot, ami után az xboxosok is sóvárogni fognak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány törvényjavaslata szerint a Nemzetközi Beruházási Bank teljes mentességet kap a magyar hatóságok ellenőrzései alól, a vendégeik pedig szabadon jöhetnek az országba. Erre bólintott rá kedden a Fidesz-kétharmad uralta parlament.","shortLead":"A kormány törvényjavaslata szerint a Nemzetközi Beruházási Bank teljes mentességet kap a magyar hatóságok ellenőrzései...","id":"20190305_Megszavaztak_minden_kedvezmenyt_megad_a_kormany_Putyin_bankjanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7bd5c65-021f-417e-bd8d-ddad2a7b7cb0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Megszavaztak_minden_kedvezmenyt_megad_a_kormany_Putyin_bankjanak","timestamp":"2019. március. 05. 13:53","title":"Megszavazták: minden kedvezményt megad a kormány Putyin bankjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"644a93d2-4b77-4bfd-b88f-5d080fdd0a5d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főpolgármester javaslata az, hogy éjfél és hajnali öt között ne repüljenek a gépek. Később a katonai- és tehergépeket egy távolabbi reptérre költöztetné. A Magyar Nemzetnek azt mondta, a tervben a kormány, a Budapest Airport és a Hungarocontrol is partner.","shortLead":"A főpolgármester javaslata az, hogy éjfél és hajnali öt között ne repüljenek a gépek. Később a katonai- és tehergépeket...","id":"20190306_Tarlos_Istvan_szerint_a_repter_is_partner_a_repulesi_tilalom_bevezeteseben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=644a93d2-4b77-4bfd-b88f-5d080fdd0a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be80eb0e-cf1e-4abd-9843-5e97e51d40f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190306_Tarlos_Istvan_szerint_a_repter_is_partner_a_repulesi_tilalom_bevezeteseben","timestamp":"2019. március. 06. 08:52","title":"Tarlós István szerint a reptér is partner a repülési tilalom bevezetésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d43e5f2-d7b8-430e-b1c6-d2076f6de4c8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az Ajax Amsterdam és a Tottenham az első két továbbjutó a BL nyolcaddöntőjében.","shortLead":"Az Ajax Amsterdam és a Tottenham az első két továbbjutó a BL nyolcaddöntőjében.","id":"20190306_Idegenben_alazta_az_Ajax_a_Realt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d43e5f2-d7b8-430e-b1c6-d2076f6de4c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54ba83bd-7c32-4993-ae59-03ed82740548","keywords":null,"link":"/sport/20190306_Idegenben_alazta_az_Ajax_a_Realt","timestamp":"2019. március. 06. 05:09","title":"Idegenben alázta az Ajax a Realt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]