[{"available":true,"c_guid":"98ecc2b3-5e55-4767-8d5e-4d057844b24d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jön a tavasz és a nyár, a legújabb Aygóval pedig akár egy kis nyitott tetős autókázásnak sincs akadálya.","shortLead":"Jön a tavasz és a nyár, a legújabb Aygóval pedig akár egy kis nyitott tetős autókázásnak sincs akadálya.","id":"20190307_szines_vaszontetot_kapott_a_toyota_varosi_kisautoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98ecc2b3-5e55-4767-8d5e-4d057844b24d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed6f88b-64fe-4d86-948e-d233b0e55da9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190307_szines_vaszontetot_kapott_a_toyota_varosi_kisautoja","timestamp":"2019. március. 07. 11:21","title":"Színes vászontetőt kapott a Toyota városi kisautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33e63186-25cd-4b2f-88b3-cf7955524115","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190306_Torolte_az_osszes_fellepeset_a_Prodigy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33e63186-25cd-4b2f-88b3-cf7955524115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b41626f-b12b-46a3-ba4d-607149013074","keywords":null,"link":"/kultura/20190306_Torolte_az_osszes_fellepeset_a_Prodigy","timestamp":"2019. március. 06. 16:31","title":"Törölte az összes fellépését a Prodigy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fddb55ec-26f9-4832-9fe8-1a95e59e3885","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"2022-től elég lenne egy jegy az utazáshoz, függetlenül attól, hogy hányszor szállunk át buszról vonatra vagy helyi járatról helyközire. Kilenc év alatt ez már a sokadik próbálkozás, de minden terv elbukott. Most itt az újabb. Ismét nekifutnak a MÁV-Volán menetrendnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd67570-3939-4868-8fb3-f7085aa75cfc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két napot adtak Daniel Krienernek, hogy visszautazzon Berlinbe.","shortLead":"Két napot adtak Daniel Krienernek, hogy visszautazzon Berlinbe.","id":"20190307_Hazakuldtek_Venezuelabol_a_nemet_nagykovetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fd67570-3939-4868-8fb3-f7085aa75cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5df7f0c8-c146-44b8-8abe-804fc4932695","keywords":null,"link":"/vilag/20190307_Hazakuldtek_Venezuelabol_a_nemet_nagykovetet","timestamp":"2019. március. 07. 17:29","title":"Hazaküldték Venezuelából a német nagykövetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c7fc29e-f46a-4c51-9516-118715d58985","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Salvadorban teljesen tilos a terhességmegszakítás.","shortLead":"Salvadorban teljesen tilos a terhességmegszakítás.","id":"20190308_30_evet_kaptak_abortuszert_most_szabadultak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c7fc29e-f46a-4c51-9516-118715d58985&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de0b2302-2100-4d62-a5a2-55b1d6fb0bc6","keywords":null,"link":"/elet/20190308_30_evet_kaptak_abortuszert_most_szabadultak","timestamp":"2019. március. 08. 07:08","title":"30 évet kaptak abortuszért, most szabadultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d9d46f-f540-443d-90ac-68f4d6f1c7cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"2016 novemberében amerikai és magyar hatóságok együttesen fogták el ifjabb és idősebb Ljubisint fegyverkereskedelem miatt. Az amerikai kiadatási kérelem helyett azonban a fél évvel később beérkező, hibákkal teli orosz kérelemnek tett eleget Magyarország. A fiatalabb bűnöző azóta szabadon járhat Moszkvában, idősebb társát azonban még más ügyek miatt bent tartják.","shortLead":"2016 novemberében amerikai és magyar hatóságok együttesen fogták el ifjabb és idősebb Ljubisint fegyverkereskedelem...","id":"20190307_Az_amerikai_kerelem_hibakkal_teli_masolata_volt_az_orosz_megis_nekik_adtak_ki_a_fegyverkereskedoket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6d9d46f-f540-443d-90ac-68f4d6f1c7cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65ca1f0e-cf68-41d2-a239-234bcbf79143","keywords":null,"link":"/vilag/20190307_Az_amerikai_kerelem_hibakkal_teli_masolata_volt_az_orosz_megis_nekik_adtak_ki_a_fegyverkereskedoket","timestamp":"2019. március. 07. 12:04","title":"Az amerikai kérelem hibákkal teli másolata volt az orosz, mégis nekik adták ki a fegyverkereskedőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77efae2b-9e37-461c-9fb5-7ed721e669d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A titkárnőjétől is megfosztották Molnár Miklóst. A titkárnőjétől is megfosztották Molnár Miklóst. Áll a bál Szombathelyen.","id":"20190307_Elvette_a_Fidesz_a_szombathelyi_alpolgarmester_fizeteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77efae2b-9e37-461c-9fb5-7ed721e669d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dbf52b9-3bf2-4f52-9f56-7d6a5461c991","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Elvette_a_Fidesz_a_szombathelyi_alpolgarmester_fizeteset","timestamp":"2019. március. 07. 09:17","title":"Durván megvágta a Fidesz a szombathelyi alpolgármester fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dd9bff9-2e70-4964-8593-dc4bf6b9995e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Robert Fico politikai játszmájának áldozata lett a szlovák alkotmánybíróság, amelynek a volt kormányfő az elnöke szeretne lenni. Arra vár, hogy az államfői posztra olyasvalaki kerüljön, aki ezt a tervét támogatja.","shortLead":"Robert Fico politikai játszmájának áldozata lett a szlovák alkotmánybíróság, amelynek a volt kormányfő az elnöke...","id":"20190307_Uj_poziciot_nezett_ki_maganak_a_bukott_szlovak_miniszterelnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0dd9bff9-2e70-4964-8593-dc4bf6b9995e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c84e255-715e-4ad0-804b-23453286bf4c","keywords":null,"link":"/vilag/20190307_Uj_poziciot_nezett_ki_maganak_a_bukott_szlovak_miniszterelnok","timestamp":"2019. március. 07. 17:29","title":"Új pozíciót nézett ki magának a bukott szlovák miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]