Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c693ffb-3b72-473a-b0eb-e9d2a434316e","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Milyen kihívásoknak kell megfelelniük a jövő irodáinak, lehet-e egyáltalán erről általánosságban beszélni? Milyen pozitív változásokat hozhat a technológiai fejlődés? ","shortLead":"Milyen kihívásoknak kell megfelelniük a jövő irodáinak, lehet-e egyáltalán erről általánosságban beszélni? Milyen...","id":"20190312_Hogyan_neznek_ki_a_jovo_irodai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c693ffb-3b72-473a-b0eb-e9d2a434316e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53fdb41b-08af-4f74-95d3-3d13509ba2a1","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190312_Hogyan_neznek_ki_a_jovo_irodai","timestamp":"2019. március. 12. 13:15","title":"Hogyan néznek ki a jövő irodái?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d94eceb-d6fe-48ca-aa9c-efd0a064f425","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Közlönyben jelentek meg a részletek, a kormányhatározat az egyedi esetekre, például az özvegyülésre és az ikerterhességekre is kitér.","shortLead":"A Közlönyben jelentek meg a részletek, a kormányhatározat az egyedi esetekre, például az özvegyülésre és...","id":"20190313_Finomitottak_a_babavaro_akciotervet_kulfoldiek_is_kaphatnak_hitelt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d94eceb-d6fe-48ca-aa9c-efd0a064f425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc66d928-73f7-46a9-b494-25c0d6467618","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190313_Finomitottak_a_babavaro_akciotervet_kulfoldiek_is_kaphatnak_hitelt","timestamp":"2019. március. 13. 11:06","title":"Részletezték a családvédelmi akciótervet, külföldiek is kaphatnak hitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e4e63cd-c920-482e-8a1b-a92b3eff1688","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bangladesben vizsgálják a hágai bíróság tisztségviselői a vádemelés lehetőségét, bár Mianmar nem ismeri el a bíróság joghatóságát. ","shortLead":"Bangladesben vizsgálják a hágai bíróság tisztségviselői a vádemelés lehetőségét, bár Mianmar nem ismeri el a bíróság...","id":"20190311_Vademeles_johet_a_hagai_birosagon_a_rohingyak_deportalasa_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e4e63cd-c920-482e-8a1b-a92b3eff1688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab3d3bf-c052-4129-80b2-6e2aaac03df1","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Vademeles_johet_a_hagai_birosagon_a_rohingyak_deportalasa_miatt","timestamp":"2019. március. 11. 21:11","title":"Vádemelés jöhet a hágai bíróságon a rohingyák deportálása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6237839-89df-4620-8255-46cadc566152","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Amióta Orbán Viktor bejelentette kormánya családvédelmi akciótervét, hétről hétre változnak a szabályok. Legutóbb az derült ki, hogy már nemcsak a házastársaknak, hanem az élettársaknak is jár 2019. július 1-jétől a 2,5 millió forintos autóvásárlási támogatás. Összeszedtük, honnan indult a program, és hol tart most.","shortLead":"Amióta Orbán Viktor bejelentette kormánya családvédelmi akciótervét, hétről hétre változnak a szabályok. Legutóbb...","id":"20190313_Itt_van_minden_amit_a_kormany_csaladvedelmi_akcioterverol_tudni_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6237839-89df-4620-8255-46cadc566152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb187f73-35f6-4602-973d-1540b13fe2e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190313_Itt_van_minden_amit_a_kormany_csaladvedelmi_akcioterverol_tudni_lehet","timestamp":"2019. március. 13. 07:30","title":"Hol tartunk most? Alig követhető ötleteléssel épül Orbán családvédelmi akcióterve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Oroszország már nem tekinthető stratégiai partnernek, az Európai Uniónak készen kell állnia újabb szankciók bevezetésére, amennyiben Moszkva továbbra is megsérti a nemzetközi jogot – figyelmeztetett kedden elfogadott állásfoglalásában az Európai Parlament (EP).","shortLead":"Oroszország már nem tekinthető stratégiai partnernek, az Európai Uniónak készen kell állnia újabb szankciók...","id":"20190312_Europai_Parlament_Oroszorszag_nem_tekintheto_tobbe_strategiai_partnernek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ac9096c-276f-41ee-9c01-1b8a7dd51b3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Europai_Parlament_Oroszorszag_nem_tekintheto_tobbe_strategiai_partnernek","timestamp":"2019. március. 12. 15:51","title":"Európai Parlament: Oroszország nem tekinthető többé stratégiai partnernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"757d4ec6-dcfa-4bbd-b92b-cdcef2ef1cd6","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Q3 és a Q5 közé érkezett modell meghajtásáról 100 százalékban elektromos rendszer gondoskodik.","shortLead":"A Q3 és a Q5 közé érkezett modell meghajtásáról 100 százalékban elektromos rendszer gondoskodik.","id":"20190312_korbejartuk_a_legujabb_villanyaudit_a_q4_etron_divatterepjarot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=757d4ec6-dcfa-4bbd-b92b-cdcef2ef1cd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c80cd66-b377-41ff-9cb8-6360c11a2447","keywords":null,"link":"/cegauto/20190312_korbejartuk_a_legujabb_villanyaudit_a_q4_etron_divatterepjarot","timestamp":"2019. március. 12. 08:21","title":"Körbejártuk a legújabb villany-Audit, a Q4 e-tron divatterepjárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9710cf1d-e4bc-4c73-a15d-ad630dcd553d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délután 8-12 fok várható. ","shortLead":"Délután 8-12 fok várható. ","id":"20190313_Borus_esos_napunk_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9710cf1d-e4bc-4c73-a15d-ad630dcd553d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e50ee2c-8101-48ce-8b33-2d1dab9f3054","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Borus_esos_napunk_lesz","timestamp":"2019. március. 13. 05:15","title":"Borús, esős napunk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ff26cd-7ce1-4af0-a667-b6382184a386","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Star Wars első része, a Baljós árnyak legendás fogatversenyeit élhetik át azok, akik letöltik az alábbi, feljavított grafikával rendelkező Podracert.","shortLead":"A Star Wars első része, a Baljós árnyak legendás fogatversenyeit élhetik át azok, akik letöltik az alábbi, feljavított...","id":"20190311_star_wars_episode_1_racer_podracer_jatek_unreal_engine_4","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42ff26cd-7ce1-4af0-a667-b6382184a386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba856340-7da5-4cae-ab2a-55a800f51298","keywords":null,"link":"/tudomany/20190311_star_wars_episode_1_racer_podracer_jatek_unreal_engine_4","timestamp":"2019. március. 11. 19:03","title":"Valaki újraprogramozta az egyik legjobb Star Wars-játékot, most ön is ingyen letöltheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]