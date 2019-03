Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c12f127c-4357-4dc2-aefa-9c40ddf88f3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP után egy újabb párt. Alakul az izgalom a Puzsér–Karácsony-előválasztásra.","shortLead":"Az LMP után egy újabb párt. Alakul az izgalom a Puzsér–Karácsony-előválasztásra.","id":"20190314_A_Jobbik_is_beallt_Puzser_Robert_moge","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c12f127c-4357-4dc2-aefa-9c40ddf88f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff722f5-0961-466c-8d7c-2c769f772f09","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_A_Jobbik_is_beallt_Puzser_Robert_moge","timestamp":"2019. március. 14. 12:47","title":"A Jobbik is beállt Puzsér Róbert mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8863a628-2579-4cf2-b157-4d864aa1fb90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"És továbbra sincs minden rendben. Az Instagram és a WhatsApp is akadozik. Utoljára 2008-ban volt tapasztalható ilyen horderejű probléma.","shortLead":"És továbbra sincs minden rendben. Az Instagram és a WhatsApp is akadozik. Utoljára 2008-ban volt tapasztalható ilyen...","id":"20190314_facebook_leallas_instagram_hiba_whatsapp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8863a628-2579-4cf2-b157-4d864aa1fb90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449d2454-3e91-408a-b4fe-44abeca9513a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_facebook_leallas_instagram_hiba_whatsapp","timestamp":"2019. március. 14. 11:03","title":"A mostani a Facebook eddigi legkomolyabb üzemzavara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e328bb7a-ecaf-4cfb-bda9-bb761781167d","c_author":"Szabó Gábor","category":"gazdasag","description":"Íme egy jellemző rész az ítéletből: méltányolva a Roszatom üzleti érdekének nagyfokú sérelmét, a bíróság kitakartatta a szerződéses árra vonatkozó passzusokat, miközben megjegyezte, hogy maga az ár ebből a szövegből nem is derül ki, mivel az csak utal a szerződés mellékletére. Amit persze végképp nem ismerhetünk meg.","shortLead":"Íme egy jellemző rész az ítéletből: méltányolva a Roszatom üzleti érdekének nagyfokú sérelmét, a bíróság kitakartatta...","id":"20190314_Hvghu_vs_kormany_Reszben_nyilvanos_a_paksi_fovallalkozoi_szerzodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e328bb7a-ecaf-4cfb-bda9-bb761781167d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f325f09b-5bcb-4932-b413-2d0c8de6c48a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Hvghu_vs_kormany_Reszben_nyilvanos_a_paksi_fovallalkozoi_szerzodes","timestamp":"2019. március. 14. 17:05","title":"HVG vs. kormány Paks-per: Nyertünk, de a lényeget tovább titkolhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4457acc5-2e92-456c-a96a-d6a470ce3b1d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Egyelőre csak bízni tudunk abban, hogy a jövőre érkező új Panda legalább ennyire ötletes és szerethető lesz. ","shortLead":"Egyelőre csak bízni tudunk abban, hogy a jövőre érkező új Panda legalább ennyire ötletes és szerethető lesz. ","id":"20190314_pandazzunk_egyet_a_cukisagfaktorra_alapoz_a_fiat_apro_villanyautoja_megneztuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4457acc5-2e92-456c-a96a-d6a470ce3b1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40614a79-af1f-404f-9f4a-d08b8af319e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190314_pandazzunk_egyet_a_cukisagfaktorra_alapoz_a_fiat_apro_villanyautoja_megneztuk","timestamp":"2019. március. 14. 11:21","title":"Pandázzunk egyet: a cukiság-faktorra alapoz a Fiat apró villanyautója, megnéztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08b04c0c-5728-4e87-b932-932de4dffcd5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung Galaxy sorozat tizedik évfordulóján bemutatott Galaxy S10 széria okostelefonjai a gyártó minden eddigi európai, telefonos előrendelési rekordját megdöntötte.","shortLead":"A Samsung Galaxy sorozat tizedik évfordulóján bemutatott Galaxy S10 széria okostelefonjai a gyártó minden eddigi...","id":"20190315_samsung_galaxy_s10_elorendeles_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08b04c0c-5728-4e87-b932-932de4dffcd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5705499b-0d01-40b2-8aa0-47bcb2c83247","keywords":null,"link":"/tudomany/20190315_samsung_galaxy_s10_elorendeles_magyarorszag","timestamp":"2019. március. 15. 09:03","title":"Sokan rendelnek Samsung Galaxy S10 telefonokat Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc9239a5-4a11-48a1-b0d4-564f219ceaae","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tavaly 1 millió 954 ezer 301 motort gyártottak, 10 864-gyel kevesebbet, mint 2017-ben. ","shortLead":"Tavaly 1 millió 954 ezer 301 motort gyártottak, 10 864-gyel kevesebbet, mint 2017-ben. ","id":"20190314_Csokkent_az_Audi_Hungaria_arbevetele_tavaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc9239a5-4a11-48a1-b0d4-564f219ceaae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2659a8f3-373c-4d1a-929e-9048d2de5fc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Csokkent_az_Audi_Hungaria_arbevetele_tavaly","timestamp":"2019. március. 14. 17:30","title":"Csökkent az Audi Hungaria árbevétele tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f2180ae-063a-40c1-8b4d-86b003402d06","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megsemmisíthetők a devizahiteles szerződések, ha tisztességtelen feltételek nélkül nem teljesíthetők - ítélt ma az Európai Unió Bírósága. Az EUB ezzel újabb mentőövet látszik dobni a devizahiteleseknek - és újabb labdát a magyar bíróságoknak, melyek viszont már az őszi luxembourgi ítélet nyomán sem láttak sok tennivalót az ügyben. Dr. Deteky Gábor adósoknak dolgozó ügyvéd szerint az EUB devizahiteles ítéletei már csak elenyésző számú adós életében hozhat változást.","shortLead":"Megsemmisíthetők a devizahiteles szerződések, ha tisztességtelen feltételek nélkül nem teljesíthetők - ítélt ma...","id":"20190314_a","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f2180ae-063a-40c1-8b4d-86b003402d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d215a2-f69f-4760-914a-fb80628a7a76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_a","timestamp":"2019. március. 14. 11:20","title":"Halottnak a csók - véli a szakjogász a mai devizahiteles európai bírósági ítéletről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de62c491-2e97-4da5-add7-1a8b58b97024","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nagykálló melletti Harangodi-tóról van szó. Van rá magyarázat.","shortLead":"A Nagykálló melletti Harangodi-tóról van szó. Van rá magyarázat.","id":"20190314_Eltunt_egy_to_Szabolcs_megyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de62c491-2e97-4da5-add7-1a8b58b97024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba5be240-2efe-46f4-a858-f1105a2d90bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Eltunt_egy_to_Szabolcs_megyeben","timestamp":"2019. március. 14. 12:38","title":"Eltűnt egy tó Szabolcs megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]