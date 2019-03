A The Telegraph bukkant a sztárok által favorizált ékszerész, Nirav Modi nyomára egy 8 millió fontos west end-i lakásban. Az ékszerkereskedőt a rendőrség Londban tartóztatta le.

Modi tavaly menekült el Indiából, miután gyanúsítottá vált az ország történetének legnagyobb banki csalásában. A 48 éves ékszerészt - akinek kreációit hollywoodi sztárok is viselték – a Punjab Nemzeti Bank elleni 1,5 milliárd fontos csalással vádolják, melynek során szabálytalanul jutott hozzá hitelekhez indiai bankok tengerentúli fiókjaiból.

Az indiai hatóságok kérésére az Interpol vörös jelzést (Red Notice) adott ki. A nemzetközi bűnüldözési szerv helyett a hónap elején a The Telegraph bukkant rá Modira egy elegáns környéken fekvő londoni lakásban, melynek bérleti díja havi 17 ezer font (több mint 6 millió forint) volt havonta.

Modit csütörtökön tartóztatták le az indiai hatóságok nevében, és szerdán a Westminster Magistrates 'Court-on jelenik majd meg a bíróság előtt. India kérte a Modi kiadását. Az indiai hatóságok befagyasztották Modi bankszámlái, és egy sor üzlete – köztük a Old Bond Street-i zászlóshajó – be is zárt.

A The Telegraph közlése szerint Modi egy új gyémánt üzletben is részt vett, melyet egy Soho-i irodából irányítottak, alig néhány száz méterre az új lakásától. Az értesülések szerint Modi minden nap a kutyájával sétált át a lakásból a munkahelyére. A The Telegraph egyik újságírója beszélt is vele az egyik séta alkalmával, ennek során Modi csak azt hajtogatta: no comment.

A lap kormányzati forrásból arról értesült, hogy Modi-t az elmúlt hónapokban a Munka- és Nyugdíjügyi Minisztérium nemzeti biztosítási számmal látta el, és online bankszámlái is voltak az Egyesült Királyságban. A lap szerint komoly kérdéseket vet fel, hogyan tudott egy Interpol által körözött személy kiváltságos életmódot folytatni Londonban.

A The Telepgraph a belügyminisztérium fordult azzal a kérdéssel, hogy vajon Modi kérhet-e menedékjogot az Egyesült Királyságban, de a minisztérium azt válaszolta: nem kommentál egyedi eseteket.