[{"available":true,"c_guid":"0e8769b2-a719-4790-9fd9-1929a27c14c1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Tudatos Vásárlók Egyesülete 6 különböző márka 40 termékét tesztelte laboratóriumi körülmények között. Meglepő eredmények jöttek ki.","shortLead":"A Tudatos Vásárlók Egyesülete 6 különböző márka 40 termékét tesztelte laboratóriumi körülmények között. Meglepő...","id":"20190325_Szakertok_mondjak_nem_erdemes_tobb_szazezret_fizetni_egy_jo_matracra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e8769b2-a719-4790-9fd9-1929a27c14c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d023ddd0-8a44-45bb-9034-c777ec39e78a","keywords":null,"link":"/kkv/20190325_Szakertok_mondjak_nem_erdemes_tobb_szazezret_fizetni_egy_jo_matracra","timestamp":"2019. március. 25. 15:16","title":"Szakértők mondják: nem érdemes több százezret fizetni egy jó matracra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7755845-32db-4ab3-9b1e-bde54ee709c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor miniszterelnök, Csányi Sándor MLSZ-elnök és OTP-vezér, Hernádi Zsolt Mol-vezér, Szijjártó Péter külügyminiszter, Baán László Szépművészeti-igazgató is felbukkant a Groupama Aréna VIP páholyában a magyar-horvát meccs alatt.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök, Csányi Sándor MLSZ-elnök és OTP-vezér, Hernádi Zsolt Mol-vezér, Szijjártó Péter...","id":"20190324_Amig_Szalaiek_hajtottak_lassuk_mi_tortent_a_VIPpaholyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7755845-32db-4ab3-9b1e-bde54ee709c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e99797-b9d9-4e56-8750-146237b5b360","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190324_Amig_Szalaiek_hajtottak_lassuk_mi_tortent_a_VIPpaholyban","timestamp":"2019. március. 24. 20:45","title":"Amíg Szalaiék hajtottak, lássuk, mi történt a VIP-páholyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d283412-0adf-45bd-ba4f-ef489b56a250","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az első adásban a digitális eszközök használatáról lesz szó.\r

\r

","shortLead":"Az első adásban a digitális eszközök használatáról lesz szó.\r

\r

","id":"20190325_Ujraindul_a_Csaladi_kor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d283412-0adf-45bd-ba4f-ef489b56a250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a3b4142-832f-4ff3-87a7-baf80406c2fd","keywords":null,"link":"/kultura/20190325_Ujraindul_a_Csaladi_kor","timestamp":"2019. március. 25. 09:08","title":"Újraindul a Családi kör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"462b7de4-6d50-4f3c-82f6-54412d466e10","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Így áll a főváros más nagyvárosokhoz képest. ","shortLead":"Így áll a főváros más nagyvárosokhoz képest. ","id":"20190324_Negyzetmeter_luxusingatlan_egymillio_dollar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=462b7de4-6d50-4f3c-82f6-54412d466e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"935ae735-cd02-47be-b6e7-de461e65019d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190324_Negyzetmeter_luxusingatlan_egymillio_dollar","timestamp":"2019. március. 24. 12:46","title":"Hány négyzetméternyi luxusingatlan jön ki egymillió dollárból Budapesten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73fbbb9-32f4-4ce9-88a2-73b89079233b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Perzsa kori, 2500 éves, emberi fejet mintázó cseréptöredéket találtak Jeruzsálemben a mai óváros melletti ősi Jeruzsálem, Dávid városa egyik régészeti feltárásán.","shortLead":"Perzsa kori, 2500 éves, emberi fejet mintázó cseréptöredéket találtak Jeruzsálemben a mai óváros melletti ősi...","id":"20190324_jeruzsalem_perzsa_kori_2500_eves_csereptoredek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e73fbbb9-32f4-4ce9-88a2-73b89079233b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbab5606-6af3-4970-a117-a1e0c54de48a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_jeruzsalem_perzsa_kori_2500_eves_csereptoredek","timestamp":"2019. március. 24. 17:03","title":"Felbukkant Jeruzsálemben egy 2500 éves lelet, ami emberi vonásokat ábrázol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c590ca3-97c8-4b1f-bb52-5e8610d7dfa6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A videojátékosoknak is tartogatott meglepetést az Apple hétfő esti bejelentése. Jön az Arcade, és vele egy rakás minőségi program. ","shortLead":"A videojátékosoknak is tartogatott meglepetést az Apple hétfő esti bejelentése. Jön az Arcade, és vele egy rakás...","id":"20190325_apple_arcade_videojatek_ios","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c590ca3-97c8-4b1f-bb52-5e8610d7dfa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b519fc2-f1ba-45c4-a851-9e54d24d0140","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_apple_arcade_videojatek_ios","timestamp":"2019. március. 25. 20:40","title":"És akkor az Apple belép a videojátékos világba: 100 új játékkal jön az Arcade","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46be6237-f02e-4596-ae7d-4a1799b831fa","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt EP-programjában közös uniós hitelminősítő létrehozása, és az offshore cégek és adóparadicsomok elleni fellépés is szerepel. ","shortLead":"A párt EP-programjában közös uniós hitelminősítő létrehozása, és az offshore cégek és adóparadicsomok elleni fellépés...","id":"20190325_A_klimavaltozas_ellen_harcolna_az_Europai_Parlamentben_az_LMP","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46be6237-f02e-4596-ae7d-4a1799b831fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf6e62c-ec71-4f3c-a9fa-c80b5b9ea3a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_A_klimavaltozas_ellen_harcolna_az_Europai_Parlamentben_az_LMP","timestamp":"2019. március. 25. 11:42","title":"A klímaváltozás ellen harcolna az Európai Parlamentben az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e1bd61-8a7c-411c-bf43-81807a66121e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A városban a KolorCity kezdeményezés keretében több tucat társasház falára került csodaszép festmény.","shortLead":"A városban a KolorCity kezdeményezés keretében több tucat társasház falára került csodaszép festmény.","id":"20190325_kazincbarcika_kolorcity_falfestes_fesztival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88e1bd61-8a7c-411c-bf43-81807a66121e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cb0f3eb-482c-49f1-b4dd-4ad0aabc711d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190325_kazincbarcika_kolorcity_falfestes_fesztival","timestamp":"2019. március. 25. 22:30","title":"Tudta, hogy ilyen menő házak vannak Kazincbarcikán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]