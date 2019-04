Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b5a29b1-ed1f-4bff-9c4e-6f7c349ed4f9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ámbráscetre Szardínia északkeleti részén találtak rá, a testéből a műanyag tányértól a mosóporos zacskóig mindenféle szemetet kiemeltek.","shortLead":"Az ámbráscetre Szardínia északkeleti részén találtak rá, a testéből a műanyag tányértól a mosóporos zacskóig mindenféle...","id":"20190401_muanyag_hulladek_partra_vetett_balna_gyomor_szardinia_szennyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b5a29b1-ed1f-4bff-9c4e-6f7c349ed4f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a026dc-0bce-45e9-af3f-3452855ed622","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_muanyag_hulladek_partra_vetett_balna_gyomor_szardinia_szennyezes","timestamp":"2019. április. 01. 20:02","title":"22 kiló műanyag hulladékot találtak egy partra vetődött bálna gyomrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2491d8a6-f0d8-4fcc-883e-362f379ca8b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyre több pedagógus ismeri fel az autizmus tüneteit, de a gyermekháziorvosok még mindig tanácstalanul állnak előtte. Hiába mennek orvoshoz a gyerekkel a szülők, általában három év telik el, mire kiderül, mi is a baj. A Mars Alapítvány kampányt indít az autizmus világnapján.","shortLead":"Egyre több pedagógus ismeri fel az autizmus tüneteit, de a gyermekháziorvosok még mindig tanácstalanul állnak előtte...","id":"20190402_Miert_kell_eveknek_eltelni_mire_kiderul_hogy_autista_a_gyerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2491d8a6-f0d8-4fcc-883e-362f379ca8b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"534674f8-c8ad-409c-aff0-2b675574faed","keywords":null,"link":"/elet/20190402_Miert_kell_eveknek_eltelni_mire_kiderul_hogy_autista_a_gyerek","timestamp":"2019. április. 02. 09:21","title":"Miért kell éveknek eltelni, mire kiderül, hogy autista a gyerek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99441e4f-7c7f-4f6f-a5fe-a6a741510e30","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szalai és Orbán előtt végzett az élen a kapus. ","shortLead":"Szalai és Orbán előtt végzett az élen a kapus. ","id":"20190401_Gulacsinak_szavaztak_meg_a_Magyar_Aranylabdat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99441e4f-7c7f-4f6f-a5fe-a6a741510e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20ca92b9-c40d-47f5-ac69-5df234aa9f31","keywords":null,"link":"/sport/20190401_Gulacsinak_szavaztak_meg_a_Magyar_Aranylabdat","timestamp":"2019. április. 01. 11:15","title":"Gulácsinak szavazták meg a Magyar Aranylabdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3426e9f-4f77-4106-96e0-72d755711201","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Videón közvetítették a Mi Hazánk mozgalom tagjai, ahogy megzavarnak egy Ne a bőrszínt nézd, hanem az embert című előadást Szegeden. ","shortLead":"Videón közvetítették a Mi Hazánk mozgalom tagjai, ahogy megzavarnak egy Ne a bőrszínt nézd, hanem az embert című...","id":"20190331_Megzavart_egy_roma_LMBTQemberekrol_szolo_filmvetitest_a_Mi_Hazank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3426e9f-4f77-4106-96e0-72d755711201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f675667f-6af2-4014-8f89-e881ff0c8d95","keywords":null,"link":"/itthon/20190331_Megzavart_egy_roma_LMBTQemberekrol_szolo_filmvetitest_a_Mi_Hazank","timestamp":"2019. március. 31. 20:06","title":"Megzavart egy roma LMBTQ-emberekről szóló filmvetítést a Mi Hazánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2a173b-ebfd-4791-8cb8-42cae195daee","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egy rég feledésbe merült, félórás felvétel került elő John Lennon és Yoko Ono ötven évvel ezelőtti nászútjáról Amszterdamban.","shortLead":"Egy rég feledésbe merült, félórás felvétel került elő John Lennon és Yoko Ono ötven évvel ezelőtti nászútjáról...","id":"20190401_john_lennon_yoko_ono_naszut_amszterdam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba2a173b-ebfd-4791-8cb8-42cae195daee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4abe69-10fb-4a94-952e-00848a3e17c3","keywords":null,"link":"/kultura/20190401_john_lennon_yoko_ono_naszut_amszterdam","timestamp":"2019. április. 01. 21:45","title":"Ismeretlen felvétel került elő John Lennon és Yoko Ono amszterdami nászútjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"036c42dc-1e1f-4786-a801-b8b1524e4760","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kínai űrkutatás keretében végez első ízben tudományos vizsgálatokat a Holdon Franciaország – jelentette be Jean-Yves Le Gall, a francia űrkutatási hivatal (CNES) elnöke.","shortLead":"A kínai űrkutatás keretében végez első ízben tudományos vizsgálatokat a Holdon Franciaország – jelentette be Jean-Yves...","id":"20190331_kinai_urkutatas_franciaorszag_cnes_cnsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=036c42dc-1e1f-4786-a801-b8b1524e4760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b4fd2cd-f1f9-4fbf-855e-b9789c50e605","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_kinai_urkutatas_franciaorszag_cnes_cnsa","timestamp":"2019. március. 31. 14:33","title":"\"Történelmi megállapodás\" Kína és Franciaország között, amelyből az USA kimaradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2cea26d-cae4-4747-9431-a84ad7aad399","c_author":"BI","category":"kultura","description":"Rock and roll versekkel és színházzal - teltház előtt adott életműkoncertet Földes László az Arénában.



","shortLead":"Rock and roll versekkel és színházzal - teltház előtt adott életműkoncertet Földes László az Arénában.



","id":"20190331_Ady_es_Deak_Bill__nem_nosztalgiazott_egy_cseppet_sem_Hobo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2cea26d-cae4-4747-9431-a84ad7aad399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c67fd12-41d8-41da-b466-e807837ef1ab","keywords":null,"link":"/kultura/20190331_Ady_es_Deak_Bill__nem_nosztalgiazott_egy_cseppet_sem_Hobo","timestamp":"2019. március. 31. 20:15","title":"Ady és Deák Bill – nem nosztalgiázott egy cseppet sem Hobo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba6ac853-ac57-41b3-9339-9eaa968b2b3e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Feleannyiba kerül az űrhajósok repülése a Szojuz MSZ, mint a Crew Dragon űrhajókon – jelentette ki Dmitrij Rogozin, a Roszkoszmosz orosz űrkutatási állami vállalat vezérigazgatója Moszkvában.","shortLead":"Feleannyiba kerül az űrhajósok repülése a Szojuz MSZ, mint a Crew Dragon űrhajókon – jelentette ki Dmitrij Rogozin...","id":"20190331_roszkoszmosz_szojuz_spacex_crew_dragonnal_iss_jenyiszej","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba6ac853-ac57-41b3-9339-9eaa968b2b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74078d32-9a83-4166-b052-ea0fa394294c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_roszkoszmosz_szojuz_spacex_crew_dragonnal_iss_jenyiszej","timestamp":"2019. március. 31. 18:33","title":"Az oroszok szerint a SpaceX béna, ők feleannyiból reptetnek majd űrhajósokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]