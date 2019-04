Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c357051-f2a2-4b38-ad0d-36c2ff099938","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A keret jelentős része \"gyomor bélhuruttal járó vírusinfekciót kapott\", ezért elhalasztanák a hétvégi bajnokit.","shortLead":"A keret jelentős része \"gyomor bélhuruttal járó vírusinfekciót kapott\", ezért elhalasztanák a hétvégi bajnokit.","id":"20190411_virusfertozes_hanyas_hasmenes_mtk_focicsapat_halasztas_bajnoksag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c357051-f2a2-4b38-ad0d-36c2ff099938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d41c47-8229-4971-946c-a1b607690b96","keywords":null,"link":"/sport/20190411_virusfertozes_hanyas_hasmenes_mtk_focicsapat_halasztas_bajnoksag","timestamp":"2019. április. 11. 10:51","title":"Fertőzés verte le a lábáról az MTK játékosait, nem tudnak focizni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2450312c-9589-4d41-9a44-618690d75c33","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hungaroring tanpályáján 18 abroncsgarnitúrát vetettek össze.","shortLead":"A Hungaroring tanpályáján 18 abroncsgarnitúrát vetettek össze.","id":"20190409_Itt_a_legfrissebb_magyar_nyarigumiteszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2450312c-9589-4d41-9a44-618690d75c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6f0c29-881b-46ee-813e-d739b96aac34","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_Itt_a_legfrissebb_magyar_nyarigumiteszt","timestamp":"2019. április. 09. 15:19","title":"Itt a 2019-es magyar nyárigumi-teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5086550b-dec8-4c1c-af8b-ba99ddfa7c60","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az összkerékhajtású bajor sportszedán a pályanapokon, és a szürke hétköznapokban is remekül helytállhat. ","shortLead":"Ez az összkerékhajtású bajor sportszedán a pályanapokon, és a szürke hétköznapokban is remekül helytállhat. ","id":"20190410_itt_a_legujabb_800_loeros_bmw_m5","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5086550b-dec8-4c1c-af8b-ba99ddfa7c60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09c00414-4913-4aab-8bc4-6fe567875f7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190410_itt_a_legujabb_800_loeros_bmw_m5","timestamp":"2019. április. 10. 11:21","title":"Itt a legújabb 800 lóerős BMW M5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b7a50e-1f87-4ce7-951d-0fe67372fdfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állatkínzás miatt indult eljárás egy sajóládi férfi ellen. ","shortLead":"Állatkínzás miatt indult eljárás egy sajóládi férfi ellen. ","id":"20190409_Mar_benott_a_kutya_nyakaba_a_lanca_Sajoladon_mikor_a_rendorok_megtalaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47b7a50e-1f87-4ce7-951d-0fe67372fdfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c07fd303-38ae-420d-a8eb-604aa53d1cfd","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_Mar_benott_a_kutya_nyakaba_a_lanca_Sajoladon_mikor_a_rendorok_megtalaltak","timestamp":"2019. április. 09. 15:11","title":"Már benőtt a kutya nyakába a lánca Sajóládon, mikor a rendőrök megtalálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5d5603c-8584-48ba-add2-0f18e0e5af1a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Más OLAF-jelentés eddig a közelébe sem került a magyarországi bíróságoknak. Ebben az esetben – mint szerda reggel kiderült – négy embert, köztük két magyart vádoltak meg. Közszereplő nincs a vádlottak között. ","shortLead":"Más OLAF-jelentés eddig a közelébe sem került a magyarországi bíróságoknak. Ebben az esetben – mint szerda reggel...","id":"20190410_Alstomugy_3_ev_kellett_hogy_birosag_ele_vigyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5d5603c-8584-48ba-add2-0f18e0e5af1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2571fe8-67c8-47fc-a110-7ef6094f8091","keywords":null,"link":"/kkv/20190410_Alstomugy_3_ev_kellett_hogy_birosag_ele_vigyek","timestamp":"2019. április. 10. 13:30","title":"Alstom-ügy: az évszázad lopásának kiáltották ki, ez lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"45 milliárd forintos hitelkeretet nyit az Eximbank a panamai magyar befektetőknek. A turistáknak viszont érdemes vigyázni: a fővárosban fokozódnak a rivális kábítószeres bandák leszámolásai, este már ne nagyon utazzunk taxival, mert kirabolhatnak, egy esetleges támadás esetén mindennemű ellenállás nélkül, azonnal adjuk át az értékeinket.\r

\r

","shortLead":"45 milliárd forintos hitelkeretet nyit az Eximbank a panamai magyar befektetőknek. A turistáknak viszont érdemes...","id":"20190410_Olyan_orszaggal_szovetkezunk_ahol_a_konzul_nem_ajanlja_a_taxik_hasznalatat_sotetedes_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb09f81f-0a5e-40a9-9ec3-c4aad682914b","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_Olyan_orszaggal_szovetkezunk_ahol_a_konzul_nem_ajanlja_a_taxik_hasznalatat_sotetedes_utan","timestamp":"2019. április. 10. 16:12","title":"Olyan országgal szövetkezünk, ahol a konzul nem ajánlja a taxik használatát sötétedés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad547d3b-0531-4a09-a7d5-933fc5c4539f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A plakátautó a május 26-i európai parlamenti választásokig járja majd az országot, 50 nagyvárosba és kisebb településekre is elmegy. ","shortLead":"A plakátautó a május 26-i európai parlamenti választásokig járja majd az országot, 50 nagyvárosba és kisebb...","id":"20190409_Ilyen_plakatautoval_jarja_majd_a_varosokat_a_Momentum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad547d3b-0531-4a09-a7d5-933fc5c4539f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c2e873-4290-47ae-88fb-722259621052","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_Ilyen_plakatautoval_jarja_majd_a_varosokat_a_Momentum","timestamp":"2019. április. 09. 16:39","title":"Ilyen plakátautóval járja majd a városokat a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1db26ab3-f10b-4483-80b2-9efa1a8b1310","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszország természetesen elutasította az ítéletet. ","shortLead":"Oroszország természetesen elutasította az ítéletet. ","id":"20190409_Navalnijnak_adott_igazat_a_strasbourgi_birosag_Oroszorszaggal_szemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1db26ab3-f10b-4483-80b2-9efa1a8b1310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7acd934-134a-4ddc-9718-a73e6bbc84ca","keywords":null,"link":"/vilag/20190409_Navalnijnak_adott_igazat_a_strasbourgi_birosag_Oroszorszaggal_szemben","timestamp":"2019. április. 09. 15:58","title":"Navalnijnak adott igazat a strasbourgi bíróság Oroszországgal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]