[{"available":true,"c_guid":"f931dc0a-de84-41d9-a2ee-4a83f0d918cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190411_Ez_nagyon_meno_a_rendorseg_oldalan_Belgat_szaval_a_szovivo_es_nem_is_akarmelyik_szamot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f931dc0a-de84-41d9-a2ee-4a83f0d918cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcb1f439-418c-4175-831d-f57cd6241dac","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Ez_nagyon_meno_a_rendorseg_oldalan_Belgat_szaval_a_szovivo_es_nem_is_akarmelyik_szamot","timestamp":"2019. április. 11. 09:34","title":"Ez nagyon menő: a rendőrség oldalán Bëlgát szaval a szóvivő, és nem is akármelyik számot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3138d13-6991-4429-aa18-950c917c36a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tíz éve ad hangot a fiataloknak a [email protected] A jubileum alkalmából a rendezvénysorozat néhány előadóját kértük meg, hogy vezessen végig az elmúlt évtizeden.","shortLead":"Tíz éve ad hangot a fiataloknak a [email protected] A jubileum alkalmából a rendezvénysorozat néhány előadóját kértük...","id":"20190411_TEDxYouthBudapest_Mit_tesz_tiz_ev_a_tehetseggel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3138d13-6991-4429-aa18-950c917c36a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"722d8183-3e6f-4ee7-8a0b-1e55012e2a72","keywords":null,"link":"/elet/20190411_TEDxYouthBudapest_Mit_tesz_tiz_ev_a_tehetseggel","timestamp":"2019. április. 11. 16:26","title":" [email protected] : mit tesz tíz év a tehetséggel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5649971e-4120-47f6-a2dd-fb517942497e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szögi családnak 46 millió forintos kártérítést ítéltek meg, amit eddig a börtönben ülő elkövetőktől nem tudtak elvenni a végrehajtók, mert nem volt vagyonuk. a most megkapott 4,9 milliós kártérítésüket utalták át a károsult családnak.","shortLead":"A Szögi családnak 46 millió forintos kártérítést ítéltek meg, amit eddig a börtönben ülő elkövetőktől nem tudtak...","id":"20190412_Megkapta_a_49_millios_karteritest_az_olaszliszkai_karosult_csalad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5649971e-4120-47f6-a2dd-fb517942497e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a1486d-611c-4f18-80a5-0359c2e3e4ce","keywords":null,"link":"/itthon/20190412_Megkapta_a_49_millios_karteritest_az_olaszliszkai_karosult_csalad","timestamp":"2019. április. 12. 19:29","title":"Megkapta a 4,9 milliós kártérítést az olaszliszkai károsult család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673e786f-6ca6-4762-860f-9c7c41e6c4db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vezetni azonban nem tudja, ehhez előbb vissza kell kapja a jogosítványát.","shortLead":"Vezetni azonban nem tudja, ehhez előbb vissza kell kapja a jogosítványát.","id":"20190411_Uj_autoja_van_M_Richardnak_egy_41_millios_Merci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=673e786f-6ca6-4762-860f-9c7c41e6c4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb303748-fd01-4574-bc22-9d4fb754f55d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190411_Uj_autoja_van_M_Richardnak_egy_41_millios_Merci","timestamp":"2019. április. 11. 07:57","title":"Új autója van M. Richárdnak, egy 41 milliós Merci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48bd7614-7cf4-4536-a630-40b3f25a4642","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez az ötödik győzelme.","shortLead":"Ez az ötödik győzelme.","id":"20190412_A_Tronok_harca_szinesze_lett_Europa_legerosebb_embere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48bd7614-7cf4-4536-a630-40b3f25a4642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"798b7385-8ce4-4f09-8f7a-7b1f0a22bca7","keywords":null,"link":"/elet/20190412_A_Tronok_harca_szinesze_lett_Europa_legerosebb_embere","timestamp":"2019. április. 12. 11:56","title":"A Trónok harca színésze lett Európa legerősebb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"R. Szilveszter esetében fennáll a bűnismétlés veszélye. ","shortLead":"R. Szilveszter esetében fennáll a bűnismétlés veszélye. ","id":"20190411_Meghosszabbitottak_a_soroksari_futono_megolesevel_gyanusitott_ferfi_letartoztatasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"babc85de-f7ce-4579-8534-fe4127d858a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_Meghosszabbitottak_a_soroksari_futono_megolesevel_gyanusitott_ferfi_letartoztatasat","timestamp":"2019. április. 11. 16:44","title":"Meghosszabbították a soroksári futónő megölésével gyanúsított férfi letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ff0986-9279-46d7-8253-ab0dd45de3a8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig nem volt rá lehetőség, az amerikai Scott Kelly űrhajósnak köszönhetően azonban a NASA kutatói képesek voltak megvizsgálni, miként hat a hosszú űrutazás az emberi szervezetre.","shortLead":"Eddig nem volt rá lehetőség, az amerikai Scott Kelly űrhajósnak köszönhetően azonban a NASA kutatói képesek voltak...","id":"20190412_nasa_urkutatas_nemzetkozi_urallomas_iss_scott_kelly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84ff0986-9279-46d7-8253-ab0dd45de3a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f4cc08-d148-4f91-9d41-ab296ea600d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_nasa_urkutatas_nemzetkozi_urallomas_iss_scott_kelly","timestamp":"2019. április. 12. 15:33","title":"Nagyon fontos dolgot állapított meg a NASA, ami a Mars-utazásra is hatással lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51815446-111e-4a13-8212-8653da79bbad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igenis veszélyeztetik a gyermeket, a kiemelés indokolt.","shortLead":"Igenis veszélyeztetik a gyermeket, a kiemelés indokolt.","id":"20190412_Ab_elvehetik_a_gyereket_az_oltasellenes_szuloktol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51815446-111e-4a13-8212-8653da79bbad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc5adcb2-b6b9-40f7-b930-5f34a66d43ab","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Ab_elvehetik_a_gyereket_az_oltasellenes_szuloktol","timestamp":"2019. április. 12. 10:03","title":"Ab: Elvehetik a gyereket az oltásellenes szülőktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]