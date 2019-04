Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a0066c2-a9fd-4715-9cef-cffa4cd06655","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugrál a kurzor, a leütött betűk pedig valamiért a szavak elejére kerülnek – ezt tapasztalják néhányan, ha a Facebookon üzennek a másiknak. Nem a billentyűzetével van gond, odaát nem jó valami. ","shortLead":"Ugrál a kurzor, a leütött betűk pedig valamiért a szavak elejére kerülnek – ezt tapasztalják néhányan, ha a Facebookon...","id":"20190411_facebook_messenger_hiba_uzenetiras_szoveg_kurzor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a0066c2-a9fd-4715-9cef-cffa4cd06655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac2de9f-8aa0-43bd-ab95-59c8d984e489","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_facebook_messenger_hiba_uzenetiras_szoveg_kurzor","timestamp":"2019. április. 11. 11:03","title":"Nagyon idegesítő hiba van a Facebookon, ön is tapasztalja? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kihátrálhat Magyarország a paksi atomerőmű bővítési projektjéből, és ennek nincsenek kötbér -, vagy kártérítési következményei. Legalábbis ezt hámozta ki a HVG a projekt részlegesen nyilvánosságra hozott szerződéséből. Számos kérdésre azonban nincs válasz.","shortLead":"Kihátrálhat Magyarország a paksi atomerőmű bővítési projektjéből, és ennek nincsenek kötbér -, vagy kártérítési...","id":"20190410_Felmondhato_lenne_a_Paks_II_szerzodes_de_mibe_kerulne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a51a6d-9e99-45ec-b147-1e489f11ada4","keywords":null,"link":"/kkv/20190410_Felmondhato_lenne_a_Paks_II_szerzodes_de_mibe_kerulne","timestamp":"2019. április. 10. 10:46","title":"Felmondható lenne a Paks II. szerződés, de mibe kerülne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Adóelőleget kell fizetniük.","shortLead":"Adóelőleget kell fizetniük.","id":"20190410_Fontos_datum_kozeleg_ket_napjuk_maradt_az_egyeni_vallalkozoknak_es_az_ostermeloknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff6fc1ec-76c4-4b08-9659-0f0c2b85ba71","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190410_Fontos_datum_kozeleg_ket_napjuk_maradt_az_egyeni_vallalkozoknak_es_az_ostermeloknek","timestamp":"2019. április. 10. 15:48","title":"Fontos dátum közeleg, két napjuk maradt az egyéni vállalkozóknak és az őstermelőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b274f218-8d2f-4e8e-8b2f-f3dbba624449","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar főváros a német hátterű autómegosztó működésének első kelet-közép-európai helyszíne lesz. ","shortLead":"A magyar főváros a német hátterű autómegosztó működésének első kelet-közép-európai helyszíne lesz. ","id":"20190411_Uj_automegoszto_jon_Budapestre_BMWkkel_lehet_majd_furikazni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b274f218-8d2f-4e8e-8b2f-f3dbba624449&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"303d6015-4e07-45bc-bfcb-40aff3e4dccb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190411_Uj_automegoszto_jon_Budapestre_BMWkkel_lehet_majd_furikazni","timestamp":"2019. április. 11. 11:54","title":"Új autómegosztó jön Budapestre, prémium BMW-kkel lehet majd furikázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23b43a51-b55e-4e04-ba21-cba3a18c5c3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook mesterséges intelligenciát fejlesztő csapata a népszámlálási adatokat és a műholdképeket vetette össze. A végeredmény egy olyan Afrika-térkép lett, ami segítség lehet, ha baj van.","shortLead":"A Facebook mesterséges intelligenciát fejlesztő csapata a népszámlálási adatokat és a műholdképeket vetette össze...","id":"20190411_facebook_mesterseges_intelligencia_terkep_afrika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23b43a51-b55e-4e04-ba21-cba3a18c5c3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12d229d-898b-40b9-98bd-f7f3f12c6684","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_facebook_mesterseges_intelligencia_terkep_afrika","timestamp":"2019. április. 11. 15:03","title":"Különleges térképet készített Afrikáról a Facebook mesterséges intelligenciája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0454f51a-ad3a-48f1-b9de-11995cb2ce95","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lefogyni, jól kinézni, fitten, egészségesen élni, a sportban sikereket elérni mindenki szeretne. De nem mindenkinek sikerül, még akkor sem, ha mindent megpróbál. A kudarc oka a génekben lapulhat, és a sikeré is.","shortLead":"Lefogyni, jól kinézni, fitten, egészségesen élni, a sportban sikereket elérni mindenki szeretne. De nem mindenkinek...","id":"20190411_Mindenki_DNSeben_ott_van_mitol_tud_lefogyni__mar_nalunk_is_elerheto_az_eletmodgenetika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0454f51a-ad3a-48f1-b9de-11995cb2ce95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f78addb-fd0e-419a-bef7-79e11edf14a3","keywords":null,"link":"/kkv/20190411_Mindenki_DNSeben_ott_van_mitol_tud_lefogyni__mar_nalunk_is_elerheto_az_eletmodgenetika","timestamp":"2019. április. 11. 11:25","title":"„Mindenki DNS-ében ott van, mitől tud lefogyni” – már nálunk is elérhető az életmódgenetika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5d5603c-8584-48ba-add2-0f18e0e5af1a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Más OLAF-jelentés eddig a közelébe sem került a magyarországi bíróságoknak. Ebben az esetben – mint szerda reggel kiderült – négy embert, köztük két magyart vádoltak meg. Közszereplő nincs a vádlottak között. ","shortLead":"Más OLAF-jelentés eddig a közelébe sem került a magyarországi bíróságoknak. Ebben az esetben – mint szerda reggel...","id":"20190410_Alstomugy_3_ev_kellett_hogy_birosag_ele_vigyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5d5603c-8584-48ba-add2-0f18e0e5af1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2571fe8-67c8-47fc-a110-7ef6094f8091","keywords":null,"link":"/kkv/20190410_Alstomugy_3_ev_kellett_hogy_birosag_ele_vigyek","timestamp":"2019. április. 10. 13:30","title":"Alstom-ügy: az évszázad lopásának kiáltották ki, ez lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d787a15f-ce09-4af5-87f3-73adb67e45fb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közzétette a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a várólisták tényleges várakozási idejét.","shortLead":"Közzétette a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a várólisták tényleges várakozási idejét.","id":"20190410_Fel_evnel_is_tobbet_kell_varni_a_varolistarekorder_mutetre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d787a15f-ce09-4af5-87f3-73adb67e45fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a742a335-b906-40b3-aae6-a07aa66905d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190410_Fel_evnel_is_tobbet_kell_varni_a_varolistarekorder_mutetre","timestamp":"2019. április. 10. 09:03","title":"Fél évnél is többet kell várni a várólista-rekorder műtétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]