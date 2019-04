Az államfő az Élysée-palotából azonnal odasietett és megígérte: öt éven belül újjáépítik a templomot, mely nemcsak Párizs, de az egész európai kereszténység szimbóluma. Közadakozást hirdetett meg, ez az első napon máris jelentős eredményeket hozott. Emmanuel Macron közben azért gondolt arra is, hogy kiszivárogjanak azok a jó hírek, melyeket fő műsoridőben jelentett volna be a televízióban.

Mindenekelőtt a nyugdíjasok járnak jól, és különösen azok, akiknek a nyugdíja nem éri el a havi 2000 eurót – írja a Les Echos című gazdasági portál. Január elsejétől újraszámolják a nyugdíjukat, és ezzel csinos emelésre számíthatnak. A nyugdíjas generációk, amelyek igen népesek Franciaországban is, a gazdasági válságot is jobban elviselték, mint a társadalom többi része. Mindez nem független attól, hogy a nyugdíjasok szavazatai eldönthetik a választások végeredményét. Májusban EP-választások lesznek Franciaországban is. A közvélemény-kutatások szerint Macron elnök mozgalma egy képviselői hellyel szerezne meg többet, mint a szélsőjobboldal. Marine Le Pen mozgalma 21, Macron elnöké 22 képviselői helyre számíthat az Európai Parlamentben.

Azok az egyszeri adókedvezmények is megmaradnak, melyeket a sárgamellényes tiltakozó mozgalom lecsillapítására talált ki Emmanuel Macron. A negyven feletti középosztály,mely úgy érzi, hogy nem tud megfelelni a globalizáció kihívásainak, gyakran szembeszáll Macron elnök reformjaival. Nekik is adókedvezményt kínál az államfő, aki tudja: ez a társadalmi csoport járt rosszul az elmúlt évtizedben, amikor – a nyugdíjasokkal ellentétben – nem tudta megőrizni az életszínvonalát, és emiatt aggódik a jövője miatt.

Franciaország elnöke nemzeti egységet hirdetett meg a Notre-Dame katasztrófája után, hogy elejét vegye a szélsőjobboldal vádaskodásának. Így a francia szélsőjobboldal nem is jutott el oda, mint Németországban az Alternative für Deutschland frakcióvezetője. Alice Weidel a Twitteren azt állította, hogy a Notre-Dame leégése beleillik a keresztényellenes akciók sorába Franciaországban. Emlékeztetett arra: Párizsban egy hónapja tűz gyulladt ki egy másik templomban is a Latin negyedben. Égett a Saint Sulpice-templom, bár ott távolról sem voltak akkora károk, mint a Notre-Dame esetében. Emmanuel Macron felvállalta a centrum képviseletét az európai választásokon, miután Angela Merkel lemondott a CDU pártvezéri posztjáról. Ezért Macron eredményei különösen fontosak az egész Európai Unió számára, melynek döntésképes vezetésre van szüksége, ha helyt akar állni a globális versenyben. Ezért kapnak kedvezményeket a nyugdíjasok Franciaországban, igaz, hogy csak jövőre, nehogy túlságosan elszaladjon idén a költségvetési hiány.