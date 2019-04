Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba5ed06c-ef1f-4dfb-8165-0f25f6d97bd0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Napszállta című filmjéért.","shortLead":"A Napszállta című filmjéért.","id":"20190423_Nemes_Jeles_Laszlo_nyerte_a_legjobb_rendezo_dijat_Pekingben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba5ed06c-ef1f-4dfb-8165-0f25f6d97bd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fb3fe1b-d0b2-4e41-877e-dbf012245cf0","keywords":null,"link":"/kultura/20190423_Nemes_Jeles_Laszlo_nyerte_a_legjobb_rendezo_dijat_Pekingben","timestamp":"2019. április. 23. 16:29","title":"Nemes Jeles László nyerte a legjobb rendező díját Pekingben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dbbcbdf-27a3-4533-a3e3-b7a02c9abfcb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon érzékeny területre tévedt a német Leica, amikor megjelent az új kampányfilmje.","shortLead":"Nagyon érzékeny területre tévedt a német Leica, amikor megjelent az új kampányfilmje.","id":"20190423_leica_kina_cenzura_vang_vej_lin_tienanmen_teri_verengzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dbbcbdf-27a3-4533-a3e3-b7a02c9abfcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d18d57fd-2814-413d-a830-39a874988b92","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_leica_kina_cenzura_vang_vej_lin_tienanmen_teri_verengzes","timestamp":"2019. április. 23. 11:03","title":"Csinált egy 5 perces videót a Leica, Kína azonnal betiltotta a cég nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76895a34-4665-41f0-a8cc-50d148225bce","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"De áldozatok nincsenek. Pugodában, a törvényszék mögött történt.","shortLead":"De áldozatok nincsenek. Pugodában, a törvényszék mögött történt.","id":"20190425_Ujabb_robbanas_volt_Sri_Lankan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76895a34-4665-41f0-a8cc-50d148225bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b34a1bee-989e-43bc-9ec6-7ad8b96128ff","keywords":null,"link":"/vilag/20190425_Ujabb_robbanas_volt_Sri_Lankan","timestamp":"2019. április. 25. 08:02","title":"Újabb robbanás volt Srí Lankán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03085515-95e6-4bfc-ab62-19286dd928a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mialatt készült a múlt heti HVG, amely a NER mázliasszonyait mutatta be, a Mahir faxon közölte, hogy azonnali hatállyal szerződést bont a HVG kiadójával, és már a következő plakátot sem helyezte ki a hirdetőoszlopaira – helyhiányra hivatkozva egy bulvármagazint ragasztottak ki lapunk helyére. Erről szól a hetilap címlapsztorija.","shortLead":"Mialatt készült a múlt heti HVG, amely a NER mázliasszonyait mutatta be, a Mahir faxon közölte, hogy azonnali hatállyal...","id":"20190424_Kokik_es_sallerek_utan_eltuntetett_HVGs_plakatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03085515-95e6-4bfc-ab62-19286dd928a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4283fd67-f6bd-468e-ade9-b01dd6896490","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Kokik_es_sallerek_utan_eltuntetett_HVGs_plakatok","timestamp":"2019. április. 24. 12:40","title":"Kokik és sallerek után eltüntetett HVG-s plakátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"992ae672-9803-438c-83fe-312beb28e25d","c_author":"Izsák Norbert","category":"elet","description":"A cavakészítés szívcsakrájában, a katalán Sant Sadurní d’Anoiában jártunk, ahol gyöngyöző bor áron kínálnak világszínvonalú pezsgőket. Az őrült spanyolok filoxérafiestát is tartanak.





","shortLead":"A cavakészítés szívcsakrájában, a katalán Sant Sadurní d'Anoiában jártunk, ahol gyöngyöző bor áron kínálnak...","id":"20190424_Gasztroturista_terdig_cavaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=992ae672-9803-438c-83fe-312beb28e25d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cc6d566-1040-4a7b-8b56-16e5575939d2","keywords":null,"link":"/elet/20190424_Gasztroturista_terdig_cavaban","timestamp":"2019. április. 24. 18:10","title":"Gasztroturista térdig cavában – ahol ünneplik a szőlőgyökértetűt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}