A 16 hónapos fiút órákra magára hagyták, mire felfedezték, már nem volt magánál. Az eset Kanadában, Brit Kolumbiában történt. Az eset Kanadában, Brit Kolumbiában... Az első negyedév adatait közölték hajnalban. Május elsején még visszautasították, hogy a szegedi polgármester a vállalkozások adóztatásának átdolgozása helyett ígérget, most azt mondják, hogy ők többet adnának. A parkoló kocsikból műszaki cikkek, ruhák, használati tárgyak tűntek el. A litván nemzeti pavilon Sun & Sea (Marina) című projektje nyerte el az 58. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennálé legjobb nemzeti kiállításnak járó Arany Oroszlán-díjat a seregszemle szombati eredményhirdetésén, a főkurátori válogatás legjobb művésze pedig az amerikai Arthur Jafa lett. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennálé... Négy éven át. A község vezetői aggódnak a település jövője miatt, ezért a példátlan döntés. Havi tízezret fizetne Magyarbóly a falu iskolájába beiratkozó elsősöknek A középszintű vizsga 180, az emelt 240 perces. A diákoknak segítsége is van.