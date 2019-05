Trump még jobban bekeményített: minden kínai termékre jön a büntetővám

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c841706d-1fdb-4116-8b28-8ce2179dd269","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes politikus Trócsányi Lászlóval Hódmezővásárhelyen tartott lakossági fórumot. Szerinte a globális világban gondolkodó, európai egyesült államokat viziónáló politikusok hazaárulók.\r

\r

","shortLead":"A fideszes politikus Trócsányi Lászlóval Hódmezővásárhelyen tartott lakossági fórumot. Szerinte a globális világban...","id":"20190510_Lazar_Ketfele_politikus_van_az_egyik_szolgalja_a_masik_arulja_hazajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c841706d-1fdb-4116-8b28-8ce2179dd269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b3ac42-8a9b-47a9-8e2e-a6f72221a390","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Lazar_Ketfele_politikus_van_az_egyik_szolgalja_a_masik_arulja_hazajat","timestamp":"2019. május. 10. 21:35","title":"Lázár: Kétféle politikus van, az egyik szolgálja, a másik árulja hazáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a2f197-8095-4e6f-bcb5-68f5c1db3941","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A középszintű vizsga 180, az emelt 240 perces. A diákoknak segítsége is van. ","shortLead":"A középszintű vizsga 180, az emelt 240 perces. A diákoknak segítsége is van. ","id":"20190510_Nemettel_zarjak_a_hetet_az_erettsegizok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64a2f197-8095-4e6f-bcb5-68f5c1db3941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e08169d6-2594-42ef-b447-49d9cd81176f","keywords":null,"link":"/kultura/20190510_Nemettel_zarjak_a_hetet_az_erettsegizok","timestamp":"2019. május. 10. 06:11","title":"Némettel zárják a hetet az érettségizők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"576b8a05-2d6c-4436-8444-3a4ba882054f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden vízibiciklire mentőövet vagy mentőmellényt kérnek.","shortLead":"Minden vízibiciklire mentőövet vagy mentőmellényt kérnek.","id":"20190509_Eleteket_mentenenek_a_halalos_vizibiciklibalesetet_szenvedett_fiu_szulei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=576b8a05-2d6c-4436-8444-3a4ba882054f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51eae9df-bac9-4017-b34e-20c40c423616","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_Eleteket_mentenenek_a_halalos_vizibiciklibalesetet_szenvedett_fiu_szulei","timestamp":"2019. május. 09. 20:39","title":"Életeket mentenének a halálos vízibicikli-balesetet szenvedett fiú szülei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65cec4c4-fc81-4049-943c-928a81aff35b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A polgármester szerint a csontkukacok nem az iskolában kerültek a gyerekek ebédjébe. ","shortLead":"A polgármester szerint a csontkukacok nem az iskolában kerültek a gyerekek ebédjébe. ","id":"20190509_Kukacok_voltak_a_kerepesi_iskolasok_ebedjeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65cec4c4-fc81-4049-943c-928a81aff35b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc05f16-a988-4f11-8092-09485a47b0c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_Kukacok_voltak_a_kerepesi_iskolasok_ebedjeben","timestamp":"2019. május. 09. 20:55","title":"Kukacok voltak a kerepesi iskolások ebédjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A független képviselő is utánaérdeklődött a hajléktalansággal fenyegetett kilencgyerekes család ügyének Czerván Györgynél, Zsámbok és környéke országgyűlési képviselőjénél. A politikus a polgármesterhez irányította.","shortLead":"A független képviselő is utánaérdeklődött a hajléktalansággal fenyegetett kilencgyerekes család ügyének Czerván...","id":"20190510_Szel_Bernadett_Orban_utan_a_terseg_fideszes_kepviseloje_is_lepattintotta_a_kilencgyerekes_csaladot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e12ce1f-53a3-4b84-9743-97b20db60cf9","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Szel_Bernadett_Orban_utan_a_terseg_fideszes_kepviseloje_is_lepattintotta_a_kilencgyerekes_csaladot","timestamp":"2019. május. 10. 19:06","title":"Szél Bernadett: Orbán után a térség fideszes képviselője is lepattintotta a kilencgyerekes családot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5b4460-40be-4d90-92b8-5c31b1491733","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színészt felismerhetetlenre maszkírozták a Fox News alapítójáról szóló minisorozathoz. ","shortLead":"A színészt felismerhetetlenre maszkírozták a Fox News alapítójáról szóló minisorozathoz. ","id":"20190510_Russell_Crowe_Showtime_The_Loudest_Voice_elozetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec5b4460-40be-4d90-92b8-5c31b1491733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5bb9988-1b10-4803-87ee-dc65aa2e45d5","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Russell_Crowe_Showtime_The_Loudest_Voice_elozetes","timestamp":"2019. május. 10. 16:49","title":"Russell Crowe még sosem volt ennyire rossz bőrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Egy cég feleannyiért szállított volna interaktív táblákat az iskolákba, mint Mészáros Lőrinc érdekeltsége, de a Klebelsberg Központ szerint nem tudták megfelelően alátámasztani, miért ilyen olcsó az ajánlatuk. A cég a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz fordult, de hiányosan adta be a kérelmét, az pedig nem számított, hogy a döntőbizottság elírt egy iktatószámot. A cég a bírósághoz fordul emiatt. A táblák leszállításában egyébként „alvállalkozóként” a Neptunt, az elektronikus naplót és a közoktatás univerzális informatikai rendszerét fejlesztő cégcsoport vesz részt.","shortLead":"Egy cég feleannyiért szállított volna interaktív táblákat az iskolákba, mint Mészáros Lőrinc érdekeltsége, de...","id":"20190509_Kalandos_uton_jutottak_Meszarosek_a_4_milliardos_allami_megrendeleshez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"613f2c01-1c3c-4242-81db-a348f41e7305","keywords":null,"link":"/kkv/20190509_Kalandos_uton_jutottak_Meszarosek_a_4_milliardos_allami_megrendeleshez","timestamp":"2019. május. 09. 14:40","title":"Kalandos úton jutottak Mészárosék a 4,4 milliárdos állami megrendeléshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tavaly 70 milliárd forintnál is több jutalékot tettek zsebre.","shortLead":"Tavaly 70 milliárd forintnál is több jutalékot tettek zsebre.","id":"20190510_Meg_mindig_megeri_biztositasi_ugynoknek_menni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6215ad1c-55a9-4dca-a2ff-2aeb062575d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_Meg_mindig_megeri_biztositasi_ugynoknek_menni","timestamp":"2019. május. 10. 15:02","title":"Még mindig megéri biztosítási ügynöknek menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]