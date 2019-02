Történelmet írt a Netflix, amely saját tartalmat készítő streamingszolgáltatóként 15 Oscar-jelölést gyűjtött be. Ebből tizet az Alfonso Cuarón rendezte fekete-fehér Roma című filmért, amiben a mexikói rendező a gyerekkori élményeiből merítve meséli el egy teherbe esett cselédlány édes-szomorú történetét.

Egyre nagyobb neveket csábít el

A Netflix és a Roma jelölésözöne azt jelenti, hogy a streamingszolgáltatók nagyot léptek: már nemcsak neves rendezőket és sztárokat csábítanak el Hollywoodtól, hanem filmkészítésben is a nagy stúdiók versenytársai lehetnek. Ezt a hagyományos filmipar nem nézi jó szemmel. A Romát bemutatták a torontói filmfesztiválon, Velencében pedig elnyerte az Arany Oroszlánt. Az Oscar-jelöléshez meg kellett jelennie a vásznon, a nagy amerikai mozihálózatok – az AMC Entertainment vagy a Cinemark – azonban nem tűzik a műsorukra a Netflix egész estés filmjeit, mert azok túl hamar bekerülnek a streamingkínálatba, ezért a jegyeladásokból nem folyik be számukra elég bevétel. Így a Romát kis, független filmszínházakban vetítették, mielőtt az előfizetők is megnézhették volna.

Roma c. film © Netflix

A Roma kritikai sikere megerősíti, hogy a Netflix, a havi díjból befolyó fix bevételére támaszkodva, olyan projekteknek is otthont adhat, amelyekből a nagy stúdiók nem kérnek, mert nem látnak benne pénzt. Noha Cuarón elismert, fantáziadús rendező, a Roma tervét visszadobták, mert fekete-fehérben akart forgatni, az amatőr szereplők pedig spanyolul, illetve egy mexikói bennszülött nyelven beszélnek. A kaliforniai, Los Gatos-i székhelyű Netflix – amely 1998-ban postai úton működő dvd-kölcsönzőként kezdte – komolyan gondolja, hogy a tévéműsorok után beszáll a filmek készítésébe is, ezért igazolta le két éve a Comcast kábeltévé-társaság birtokában lévő Universal Pictures stúdiótól Scott Stubert. Ő pedig hozta magával a Madarak a dobozban (Bird Box) című horrorfilm ötletét, ami Sandra Bullock főszereplésével el is készült, és óriási sikert aratott.

A Netflix közlése szerint a hollywoodi mércével aprópénzből, 30 millió dollárból készült Madarak a dobozban-t az első héten a világszerte meglévő 138,6 millió előfizetőjéből 45,3 millió nézte meg legalább a film 70 százalékáig. A cég korábban féltékenyen őrizte a nézettségi adatait; most valószínűleg azért hozta nyilvánosságra, hogy a Cuarónhoz hasonló neves filmrendezőknek megmutassa, nem csak a mozikban lehet óriási közönséget elérni. A korábban már az HBO előfizetéses tévé által is megnyert Martin Scorsese mindenesetre bízik ebben a működési modellben, mert The Irishman címen maffiafilmet forgat a Netflix számára, Robert De Niróval a főszerepben.

Óriási pénzeket mozgat, de az adóssága is nő

A világ 190 országában jelen lévő Netflix a tavalyi utolsó negyedévben 8,8 millióval növelte előfizetői számát, ám ebből már csak 1,5 millió származott a telítődő amerikai piacról. A cég bevétele dinamikusan emelkedett, és 15,8 milliárd dollár volt, ami 35 százalékkal múlja felül a 2017-est. Az adózott nyereség tavaly 1,2 milliárd dollár lett, az előző évinek a duplája, a tőzsde mégsem fogadta tűzijátékkal a pénzügyi eredményeket. Azok mögött ugyanis ott rejlik, hogy az amerikai adótörvények szerint a szórakoztatóipari cégek időben elnyújtva számolhatják el a produkcióik költségeit, amiket viszont már ki kellett fizetniük. A valós helyzetet az mutatja, hogy a Netflix negatív cash flow-ja 2018-ban az előző évi másfélszerese, 3 milliárd dollár volt, és az idén is nagyjából ennyi áramlik ki. Ezt a cég kötvénykibocsátással, illetve hitelfelvételből finanszírozza, nem csoda, hogy adósságállománya a 2017-es 6,5 milliárdról a tavalyi év végére 10,4 milliárd dollárra duzzadt.

A Kártyavár (House of Cards) 2013-as bemutatása óta a Netflix ontja magából a saját készítésű sorozatokat, s ezekre, valamint a filmjeire, illetve más tartalomgyártóknak fizetett licencjogokra tavaly 12 milliárd dollárt fordított. Az összeg az idén sem lesz alacsonyabb. A szakmai sikert jelzi, hogy a Netflixnek tavaly több Emmy-díj-jelölése volt, mint az HBO-nak, amivel véget vetett az utóbbi 17 éve, a Maffiózók (The Sopranos) diadalmenete óta tartó elsőségének. A cég mindebben bízva emelte januárban az előfizetési díjait az USA-ban, valamint az elszámolásban a dollárt használó karibi és latin-amerikai országokban.

Mindenki streamingelésbe fog

A Netflix nemcsak a tartalomfogyasztást alakította át, hanem a szórakoztatóiparban is tektonikus mozgásokat indított el. Az általa teremtett kihívásra is reagálva vette meg az AT&T mobiltársaság 85,4 milliárd dollárért az egykor a legnagyobb amerikai médiavállalkozásnak számító Time Warnert, amit át is keresztelt Warner Mediára. A jelen legértékesebb amerikai szórakoztatóipari cégének címéért éppen a Netflixszel versengő Disney pedig 71,3 milliárd dollárt adott Rupert Murdoch birodalmának tévéműsor- és filmgyártással foglalkozó érdekeltségeiért (HVG, 2018. január 4.).

Az AT&T és a Disney az idei év végéig ígéri saját streamingkínálatának beindítását. Az előbbi a Warner Media óriási műsorkönyvtárára épít, de a hírek szerint meghagyja az éppen a Trónok harcával taroló HBO önállóságát, ami az USA-ban HBO Now, Magyarországon HBO Go néven futó, tévés előfizetés nélkül is megvásárolható online szolgáltatás fennmaradását is jelentheti. A Disney az iparágban páratlan tartalomkínálatára épít majd. Ezt a 2006 óta végrehajtott három nagy felvásárlás is gazdagítja, amivel – összesen 15,5 milliárd dollárért – megvette a Pixar digitális animációs stúdiót, a Star Wars és az Indiana Jones jogait birtokló Lucasfilmet, valamint a Marvel szuperhős képregényfiguráit. Utóbbiak seregét most kiegészítheti a Murdoch-féle 21st Century Fox nagy részének felvásárlásával megszerzett újabb szuperhősökkel.

A Disney a Fox 30 százalékával együtt 60 százalékot birtokol az egyelőre csak az USA-ban és Japánban hozzáférhető, de ott már több mint 25 millió előfizetővel rendelkező Huluban, amit szintén felhasználhat a saját streamingüzletága felfuttatásában. Ez azzal is jár, hogy már nem hosszabbítja meg a Netflixszel a tévéműsoraira és filmjeire – például a Star Wars-univerzumra – kötött, 2019 végéig lejáró szerződéseit. Azt kell mérlegelnie, hogy kieső licencbevételeit ellensúlyozza-e az induló streamingszolgáltatásból befolyó pénz. Ugyanez a feladat áll az AT&T előtt, amely a Time Warner révén a Jóbarátok (Friends) tévésorozat tulajdonosává vált. A sitcom még mindig olyan népszerű, hogy a Netflix a hírek szerint a korábbi háromszorosát, százmillió dollárt adott a kizárólagos streamingjogok 2019 végéig való meghosszabbításáért, mert sokan a Jóbarátok miatt fizettek elő rá.

Miközben a hagyományos tévézéstől csapatosan pártolnak el a nézők, az online-piac egyre zsúfoltabb. A Netflix és a Hulu nyomába eredt az Amazon, és az Apple is egymilliárd dollárt szán saját tartalomra, máris megnyerte Steven Spielberget egy sorozatra. Az NBC Universal jövőre tervezi indítani a meglévő tévé-előfizetői számára reklámokból finanszírozott, másoknak havi díjért adott streamingszolgáltatását. A vállalatcsoport élén folytatott hatalmi harcból kilábalóban lévő Viacom pedig 340 millió dollárt adott a reklámok megtekintéséért cserébe havi átlagosan 12 millió nézőjének ingyenes online műsort kínáló PlutoTV nevű cégért, amivel a későn jövők hátrányával kapcsolódik be a versenybe.