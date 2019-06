Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97d863a1-346c-4271-a305-2fbe63b60af7","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"9 milliárd forintra nő az építőipari kis és közepes vállalkozások technológiai újítását támogató kormányzati keret, a cégek immáron szoftvervásárlásra is fordíthatják a pénzt, jelentette be az ITM.\r

\r

","shortLead":"9 milliárd forintra nő az építőipari kis és közepes vállalkozások technológiai újítását támogató kormányzati keret...","id":"20190602_Penzeso_hull_az_epitoipari_kkvkra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97d863a1-346c-4271-a305-2fbe63b60af7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72cb9fd5-c044-40c8-9193-ebf406f82c0a","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190602_Penzeso_hull_az_epitoipari_kkvkra","timestamp":"2019. június. 02. 14:54","title":"Pénzeső hull az építőipari kkv-kra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6956f83d-c4db-4fd8-b8b5-a86aef94934a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hollywood feldolgozza az autótörténelem talán legnagyobb csatáját, a 60-as évek Fordjának és Ferrarijának versenyét.","shortLead":"Hollywood feldolgozza az autótörténelem talán legnagyobb csatáját, a 60-as évek Fordjának és Ferrarijának versenyét.","id":"20190603_Megerkezett_az_elozetes_Matt_Damon_es_Christian_Bale_uj_filmjehez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6956f83d-c4db-4fd8-b8b5-a86aef94934a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99983e5-badc-4e6b-b206-97da9bced89d","keywords":null,"link":"/kultura/20190603_Megerkezett_az_elozetes_Matt_Damon_es_Christian_Bale_uj_filmjehez","timestamp":"2019. június. 03. 11:49","title":"Megérkezett az előzetes Matt Damon és Christian Bale új filmjéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470d217f-cfc5-4285-9810-9b1b46e9b1ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt másfél évben a mobilgyártók azon dolgoztak, hogy minél kisebb legyen az okostelefonok kijelzőjébe belógó szenzorsziget. Az Oppónak most sikerült új szintre lépnie a fejlesztéssel, bár a technológia még így is gyerekcipőben jár.","shortLead":"Az elmúlt másfél évben a mobilgyártók azon dolgoztak, hogy minél kisebb legyen az okostelefonok kijelzőjébe belógó...","id":"20190603_oppo_kijelzo_ala_rejtett_szelfikamera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=470d217f-cfc5-4285-9810-9b1b46e9b1ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9058a853-1d6f-46a5-b232-6d696936ccb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_oppo_kijelzo_ala_rejtett_szelfikamera","timestamp":"2019. június. 03. 09:33","title":"Videó: A kijelző alá dugta a szelfikamerát az Oppo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint hetvenszeres a különbség a legkisebb és legnagyobb magyar nyugdíj között. Kilenc magyarnak is havi 2 milliónál több a nyugdíja.","shortLead":"Több mint hetvenszeres a különbség a legkisebb és legnagyobb magyar nyugdíj között. Kilenc magyarnak is havi 2...","id":"20190603_Havi_50_ezernel_is_kevesebbol_el_21_ezer_magyar_nyugdijas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a842b2-36ac-41f3-ae49-2aa931a50542","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_Havi_50_ezernel_is_kevesebbol_el_21_ezer_magyar_nyugdijas","timestamp":"2019. június. 03. 08:03","title":"Havi 50 ezernél is kevesebből él 21 ezer magyar nyugdíjas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91b33562-e018-4b83-855f-1bc05b4cd5bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eseménydús hétvégéje van az amerikai külpolitikának, pár kereskedelmi háború meghirdetése mellett egy-egy hirtelen enyhülés is belefér. Most éppen az ősellenség Iránnal tárgyalna Trump.\r

\r

","shortLead":"Eseménydús hétvégéje van az amerikai külpolitikának, pár kereskedelmi háború meghirdetése mellett egy-egy hirtelen...","id":"20190602_Az_USA_targyalna_Irannal_mindenfele_elofetetel_nelkul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91b33562-e018-4b83-855f-1bc05b4cd5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead00291-8ab0-4fc8-a78e-693bf2620c88","keywords":null,"link":"/vilag/20190602_Az_USA_targyalna_Irannal_mindenfele_elofetetel_nelkul","timestamp":"2019. június. 02. 16:42","title":"Az USA tárgyalna Iránnal mindenféle előfeltétel nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e31e754-1c80-45ed-823c-d6e214accd9e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nem Kína, hanem Trump gazdaságpolitikája a felelős az USA gazdasági gondjaiért – így vélekedik a Yale egyetem tanára, aki korábban a Morgan Stanley Asia elnöke volt. Stephen S. Roach professzor tehát tudja, hogy miről beszél, amikor azt állítja: ahogyan Reagan elnök a nyolcvanas években Japánt tette meg bűnbaknak, úgy most Trump csinálja ugyanezt Kínával. ","shortLead":"Nem Kína, hanem Trump gazdaságpolitikája a felelős az USA gazdasági gondjaiért – így vélekedik a Yale egyetem tanára...","id":"20190603_A_Yale_egyetem_szaktekintelye_izekre_szedte_Trump_bunbakkereso_gazdasagpolitikajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e31e754-1c80-45ed-823c-d6e214accd9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb4ec6d-1be6-4498-aaad-be38f167933f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_A_Yale_egyetem_szaktekintelye_izekre_szedte_Trump_bunbakkereso_gazdasagpolitikajat","timestamp":"2019. június. 03. 11:35","title":"A Yale egyetem szaktekintélye ízekre szedte Trump bűnbakkereső gazdaságpolitikáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2524e256-a406-4716-8a15-6cbf8ecaad4d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az életműdíjat olyan művészek kapják, akik munkásságukkal jelentősen hozzájárultak a filmiparhoz, ám eddig nem kaptak Oscar-díjat.","shortLead":"Az életműdíjat olyan művészek kapják, akik munkásságukkal jelentősen hozzájárultak a filmiparhoz, ám eddig nem kaptak...","id":"20190604_David_Lynch_Oscareletmudij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2524e256-a406-4716-8a15-6cbf8ecaad4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1ff37ac-95ed-4980-a3a9-72780c19c0ca","keywords":null,"link":"/kultura/20190604_David_Lynch_Oscareletmudij","timestamp":"2019. június. 04. 10:34","title":"David Lynch Oscar-életműdíjat kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81637fc4-99ee-4680-9025-e5e2ec7eb690","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sok állat van, amelyik rajong a mosógépek forgásáért, a Koa nevű madárka azonban nem tud vele betelni. ","shortLead":"Nem sok állat van, amelyik rajong a mosógépek forgásáért, a Koa nevű madárka azonban nem tud vele betelni. ","id":"20190603_papagaj_mosogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81637fc4-99ee-4680-9025-e5e2ec7eb690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1807005-b91d-4d46-b126-930d5b1d7bba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_papagaj_mosogep","timestamp":"2019. június. 03. 18:33","title":"Rátették a papagájt a mosógépre, és valami egészen mulatságos történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]