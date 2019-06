Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4855930d-59e7-422c-beee-7e1c2e169a04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar búvárok találták meg, dél-koreaiak hozták felszínre.","shortLead":"Magyar búvárok találták meg, dél-koreaiak hozták felszínre.","id":"20190603_dunai_hajobaleset_hableany_roncs_holttest_buvarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4855930d-59e7-422c-beee-7e1c2e169a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1dce4e7-ef1c-44bd-a57a-45b2a71f523f","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_dunai_hajobaleset_hableany_roncs_holttest_buvarok","timestamp":"2019. június. 03. 18:32","title":"Felhoztak egy holttestet a Hableány roncsától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"155897ce-bbfd-4f59-9851-c7f5fe6be3ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Balázs bácsinak tisztelettel jelentjük, az osztály létszáma 26, HIÁNYOZNI FOG!\" – áll a plakáton. ","shortLead":"\"Balázs bácsinak tisztelettel jelentjük, az osztály létszáma 26, HIÁNYOZNI FOG!\" – áll a plakáton. ","id":"20190605_Foto_Oriasplakattal_bucsuzik_tanaratol_egy_altalanos_iskolai_osztaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=155897ce-bbfd-4f59-9851-c7f5fe6be3ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f140a83-858a-4919-80d8-294c6f0cb8d5","keywords":null,"link":"/elet/20190605_Foto_Oriasplakattal_bucsuzik_tanaratol_egy_altalanos_iskolai_osztaly","timestamp":"2019. június. 05. 15:28","title":"Fotó: Óriásplakáttal búcsúzik tanárától egy általános iskolai osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9f4662b-3d6b-4e20-823e-4e7ceaeb7353","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vízlépcső megállította az áradó folyó által összeszedett szemetet, ezt később majd lehalásszák róla. ","shortLead":"A vízlépcső megállította az áradó folyó által összeszedett szemetet, ezt később majd lehalásszák róla. ","id":"20190604_Szinte_egybefuggo_szemet_boritja_a_Tiszat_Kiskorenel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9f4662b-3d6b-4e20-823e-4e7ceaeb7353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3275cec2-ff06-4784-bc60-1d1153494d39","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Szinte_egybefuggo_szemet_boritja_a_Tiszat_Kiskorenel","timestamp":"2019. június. 04. 20:14","title":"Szinte egybefüggő szemét borítja a Tiszát Kiskörénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4260ac9a-8999-4c67-add3-d64959d5cf18","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hazahívja a jog szerinti királyt.","shortLead":"Hazahívja a jog szerinti királyt.","id":"20190604_Beyonce_hangjanak_mi_sem_tudnank_ellenallni_az_uj_Oroszlankiraly_elozetesben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4260ac9a-8999-4c67-add3-d64959d5cf18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab619476-2cc0-476e-ba92-c37bdd69347c","keywords":null,"link":"/kultura/20190604_Beyonce_hangjanak_mi_sem_tudnank_ellenallni_az_uj_Oroszlankiraly_elozetesben","timestamp":"2019. június. 04. 10:36","title":"Beyoncé hangjának mi sem tudnánk ellenállni az új Oroszlánkirály-előzetesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3786d25-85f0-4b06-a02f-aa1059a4892e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy speciális dél-koreai módszerrel azonosították az eddigi áldozatokat. ","shortLead":"Egy speciális dél-koreai módszerrel azonosították az eddigi áldozatokat. ","id":"20190604_Ujjlenyomat_alapjan_azonositjak_a_hajobaleset_aldozatait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3786d25-85f0-4b06-a02f-aa1059a4892e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29cad521-053a-4e08-99f4-7edd453f55c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Ujjlenyomat_alapjan_azonositjak_a_hajobaleset_aldozatait","timestamp":"2019. június. 04. 17:29","title":"Ujjlenyomat alapján azonosítják a hajóbaleset áldozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d2c3055-3ef7-4a78-ae68-2519ce180b55","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Bár előszeretettel hangoztatjuk, hogy még sosem volt ilyen rossz állapotban a világ, mint most, valójában világszerte a haladás a jellemző az egészség, a jólét, a biztonság, a béke, a tudás és a boldogság terén is. Ezt vallja Steven Pinker, a Harvard Egyetem pszichológiaprofesszora, akinek Felvilágosodás most című könyve május végén jelent meg az Alexandra Kiadó gondozásában. Ebből az alkalomból a szerző kedd délután tartott előadást az ELTE-n. ","shortLead":"Bár előszeretettel hangoztatjuk, hogy még sosem volt ilyen rossz állapotban a világ, mint most, valójában világszerte...","id":"20190604_steven_pinker_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d2c3055-3ef7-4a78-ae68-2519ce180b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e604b77-ac90-43ce-ad49-6cfb2b23f6c2","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190604_steven_pinker_interju","timestamp":"2019. június. 04. 20:02","title":"Steven Pinker: „A haladás nem magától történik”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8f40e82-6e97-438d-858f-098467fd6014","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a Hableány-hajóbaleset dél-koreai áldozata.","shortLead":"A férfi a Hableány-hajóbaleset dél-koreai áldozata.","id":"20190605_hajobaleset_duna_hableany_kirandulohajo_aldozat_holttest_margit_hid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8f40e82-6e97-438d-858f-098467fd6014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e8c5afc-bc6b-45ee-8b63-a9afb02dbb35","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_hajobaleset_duna_hableany_kirandulohajo_aldozat_holttest_margit_hid","timestamp":"2019. június. 05. 09:43","title":"Azonosították a kedden a Margit hídnál talált holttestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b448d230-5212-4df0-b8c4-04a4da18e410","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook egy olyan újításon dolgozik, ami lehetővé teszi, hogy felhasználók mókás avatarokat készítsenek magukról, amiket aztán a chatbe is beszúrhatnak. ","shortLead":"A Facebook egy olyan újításon dolgozik, ami lehetővé teszi, hogy felhasználók mókás avatarokat készítsenek magukról...","id":"20190603_facebook_avatar_profilkep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b448d230-5212-4df0-b8c4-04a4da18e410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed2e18b-6543-435f-b407-ba57a71e1f85","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_facebook_avatar_profilkep","timestamp":"2019. június. 03. 20:03","title":"Készüljön: rajzfilmfigurává alakíthatja majd magát a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]