[{"available":true,"c_guid":"3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai titkosszolgálat lezárta a Fehér Házat és a környező utcákat. Az újságírókat, akik épp az épületben voltak, nem engedik ki a sajtószobából.","shortLead":"Az amerikai titkosszolgálat lezárta a Fehér Házat és a környező utcákat. Az újságírókat, akik épp az épületben voltak...","id":"20190624_Gyanus_csomag_miatt_lezartak_a_Feher_Hazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2287eea-6917-4538-b64c-3451edf08526","keywords":null,"link":"/vilag/20190624_Gyanus_csomag_miatt_lezartak_a_Feher_Hazat","timestamp":"2019. június. 24. 17:51","title":"Gyanús csomag miatt lezárták a Fehér Házat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729af139-48b5-4fe8-b666-7f4e72d48755","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A földmozgást Rómában is érezni lehetett, egy közeli helységben megrongálódott néhány épület. ","shortLead":"A földmozgást Rómában is érezni lehetett, egy közeli helységben megrongálódott néhány épület. ","id":"20190624_Foldrenges_volt_Roma_kozeleben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=729af139-48b5-4fe8-b666-7f4e72d48755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57aa4b26-ff27-4e55-8ad1-d94d16dda009","keywords":null,"link":"/vilag/20190624_Foldrenges_volt_Roma_kozeleben","timestamp":"2019. június. 24. 05:31","title":"Földrengés volt Róma közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48153433-04ac-4068-adcc-a7a46b7e04a6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Richter-skála szerinti 2,3-as erősségű földrengés volt a Heves megyei Tenk közelében vasárnap délután.","shortLead":"A Richter-skála szerinti 2,3-as erősségű földrengés volt a Heves megyei Tenk közelében vasárnap délután.","id":"20190623_Kisebb_foldrenges_volt_a_Heves_megyei_Tenknel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48153433-04ac-4068-adcc-a7a46b7e04a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38633766-777d-4cd9-bfcc-437ae3a1ccf2","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Kisebb_foldrenges_volt_a_Heves_megyei_Tenknel","timestamp":"2019. június. 23. 20:29","title":"Kisebb földrengés volt a Heves megyei Tenknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6411bd2f-dba0-4b02-a953-55ab3ceef63c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190624_Es_azt_a_viccet_ismeri_hogy_George_Clooney_es_Barack_Obama_ul_egy_motorcsonakban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6411bd2f-dba0-4b02-a953-55ab3ceef63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be691f0-6d4b-4ae1-a701-978e9d7f3113","keywords":null,"link":"/elet/20190624_Es_azt_a_viccet_ismeri_hogy_George_Clooney_es_Barack_Obama_ul_egy_motorcsonakban","timestamp":"2019. június. 24. 07:35","title":"És azt a viccet ismeri, hogy George Clooney és Barack Obama ül egy motorcsónakban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daad4324-fb06-4fae-b0d0-98c0b141226b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fogyasztók nyerték a Nutella-háborút?","shortLead":"A fogyasztók nyerték a Nutella-háborút?","id":"20190624_Itt_a_vizsgalat_igy_jutott_az_EU_arra_hogy_nincs_bizonyitek_a_kettos_elelmiszerminosegre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=daad4324-fb06-4fae-b0d0-98c0b141226b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36ea15ab-c21a-4989-85e8-6aea59e5803f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_Itt_a_vizsgalat_igy_jutott_az_EU_arra_hogy_nincs_bizonyitek_a_kettos_elelmiszerminosegre","timestamp":"2019. június. 24. 18:30","title":"Itt a vizsgálat: így jutott az EU arra, hogy nincs bizonyíték a kettős élelmiszer-minőségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két ember veszett össze, egyikük baltát rántott.","shortLead":"Két ember veszett össze, egyikük baltát rántott.","id":"20190623_Baltaval_vagtak_fejbe_egy_embert_Bagameren_a_ballagas_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeac1c54-c2ba-4540-b85d-885145ed293f","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Baltaval_vagtak_fejbe_egy_embert_Bagameren_a_ballagas_utan","timestamp":"2019. június. 23. 12:57","title":"Baltával vágtak fejbe egy embert Bagaméren a ballagás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b217791-6ee3-46ec-a4c6-e011fbd922be","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Miután látta a Testről és lélekről című filmet, a francia színésznő elhatározta, hogy megismeri annak rendezőjét, Enyedi Ildikót, most pedig új mozijának, A feleségem történetének a főszereplője lett.","shortLead":"Miután látta a Testről és lélekről című filmet, a francia színésznő elhatározta, hogy megismeri annak rendezőjét...","id":"201925__lea_seydoux_szineszno__birtoklasrol_ferjekrol_felesegekrol__szerelmi_dolgok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b217791-6ee3-46ec-a4c6-e011fbd922be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41cfc24f-a6a0-4955-98d8-7887cb519f00","keywords":null,"link":"/kultura/201925__lea_seydoux_szineszno__birtoklasrol_ferjekrol_felesegekrol__szerelmi_dolgok","timestamp":"2019. június. 22. 20:00","title":"\"A megfontolás nélküli ítélkezést súlyos csapdának tartom\" - Léa Seydoux a HVG-nek a Metoo-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceb019dc-1632-4e3d-8273-8b2dbec0dc7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kisebb botrány történt a székesfehérvári szerb ortodox templomban rendezett szombati koncerten.","shortLead":"Kisebb botrány történt a székesfehérvári szerb ortodox templomban rendezett szombati koncerten.","id":"20190624_Orditott_a_popa_kikergette_a_korust_a_templombol_Szekesfehervaron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ceb019dc-1632-4e3d-8273-8b2dbec0dc7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"541efd36-7575-4ed2-b4b7-ba19809c0e2d","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Orditott_a_popa_kikergette_a_korust_a_templombol_Szekesfehervaron","timestamp":"2019. június. 24. 17:25","title":"Ordított a pópa, kikergette a kórust a templomból Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]