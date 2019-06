Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4d4bd64-690b-4db6-b3a6-9cb29cd34c5d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem emberi beavatkozás áll az áramszünet mögött - közölték.","shortLead":"Nem emberi beavatkozás áll az áramszünet mögött - közölték.","id":"20190617_Fel_nap_kimaradas_utan_tert_vissza_az_aram_50_millio_delamerikaihoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4d4bd64-690b-4db6-b3a6-9cb29cd34c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edfbb17f-25b2-4811-afff-64cc4d4feaa1","keywords":null,"link":"/vilag/20190617_Fel_nap_kimaradas_utan_tert_vissza_az_aram_50_millio_delamerikaihoz","timestamp":"2019. június. 17. 05:15","title":"Fél nap kimaradás után tért vissza az áram 50 millió dél-amerikaihoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e12e9350-fa63-4433-9c6b-99daaf0d49bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy webes szolgáltatásnak hála térképen, településenként látni, hol találhatók bárki által ingyenesen használható ivókutak az országban. ","shortLead":"Egy webes szolgáltatásnak hála térképen, településenként látni, hol találhatók bárki által ingyenesen használható...","id":"20190618_terkep_kut_ivoviz_ivokut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e12e9350-fa63-4433-9c6b-99daaf0d49bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3b39c3-7450-4ac6-9bfd-cc5d239566af","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_terkep_kut_ivoviz_ivokut","timestamp":"2019. június. 18. 09:33","title":"Ez most nagyon jól jön: térképen a helyek, ahol ingyen ihat vizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyan súlyosan bántalmazta a 18 éves nőt, hogy az életét vesztette. ","shortLead":"Olyan súlyosan bántalmazta a 18 éves nőt, hogy az életét vesztette. ","id":"20190617_biatorbagy_emberoles_testvergyilkossag_rendorseg_nyomozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a312c6d6-3bee-4902-8457-9e35e7cbd322","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_biatorbagy_emberoles_testvergyilkossag_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2019. június. 17. 18:19","title":"Húga megölésével gyanúsított biatorbágyi férfit keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon is megérezheti a kínai Huawei az amerikai kormányzat nemrég életbe léptetett intézkedéseit. Most az is kiderült, pontosan mennyire. ","shortLead":"Nagyon is megérezheti a kínai Huawei az amerikai kormányzat nemrég életbe léptetett intézkedéseit. Most az is kiderült...","id":"20190617_huawei_bevetel_amerikai_szankciok_donald_trump_gyartok_piaci_reszesede_mobiltelefon_piac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"425a420f-e651-4f8e-b79f-49243ecc8e67","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_huawei_bevetel_amerikai_szankciok_donald_trump_gyartok_piaci_reszesede_mobiltelefon_piac","timestamp":"2019. június. 17. 15:03","title":"Hatalmas visszaesésre számítanak a Huaweinél, 40-60 millióval kevesebb mobil fogyhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa8ae96-c162-47bb-b7e9-761b9858850f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan tiszteletüket tették a Jászai Mari téren. ","shortLead":"Sokan tiszteletüket tették a Jászai Mari téren. ","id":"20190616_Megemlekezes_Nagy_Imre_szobor_koszoruzas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fa8ae96-c162-47bb-b7e9-761b9858850f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd0c808-fa0d-48fe-930c-b78e77ef0f86","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Megemlekezes_Nagy_Imre_szobor_koszoruzas","timestamp":"2019. június. 16. 14:00","title":"Új helyén koszorúzták meg a Nagy Imre-szobrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15ddf980-60d2-4fdc-a159-41f5e5d53779","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügynökmúlt feltárására létrehozott Nemzeti Emlékezet Bizottsága sok mindennel foglalkozott már, az ügynökmúlttal pont nem annyira. Most egy perkatasztert fognak csinálni az '56 utáni perekről. ","shortLead":"Az ügynökmúlt feltárására létrehozott Nemzeti Emlékezet Bizottsága sok mindennel foglalkozott már, az ügynökmúlttal...","id":"20190617_Most_az_56_utani_megtorlasi_perekkel_fog_foglalkozni_az_atkost_kutato_kormanyoldali_bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15ddf980-60d2-4fdc-a159-41f5e5d53779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"603a78e9-5bc9-4e0c-a9a5-758b1f153d08","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_Most_az_56_utani_megtorlasi_perekkel_fog_foglalkozni_az_atkost_kutato_kormanyoldali_bizottsag","timestamp":"2019. június. 17. 08:19","title":"Most az '56 utáni megtorlási perekkel fog foglalkozni az átkost kutató kormányoldali bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37bca178-0e59-4727-b475-67246c556bed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tőle megszokott humorral reagált a MÁV bakijára a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, amely megoldotta, hogy az emeletes vonatok gondja ne is létezzen.","shortLead":"A tőle megszokott humorral reagált a MÁV bakijára a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, amely megoldotta, hogy az emeletes...","id":"20190617_magyar_ketfarku_kutya_part_emeletes_stadler_vonat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37bca178-0e59-4727-b475-67246c556bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec387f7-5f58-47a7-988e-cdf4b4f98443","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_magyar_ketfarku_kutya_part_emeletes_stadler_vonat","timestamp":"2019. június. 17. 21:33","title":"A Kétfarkúak megoldották, hogy az emeletes vonatok beférjenek az alagutakba - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91db07eb-67d3-488c-b845-23131f07b2d5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már Magyarországon is megtalálható az ázsiai tigrisszúnyog, amelyik a házi és vadállatokat, továbbá az embert is szívesen csípi. ","shortLead":"Már Magyarországon is megtalálható az ázsiai tigrisszúnyog, amelyik a házi és vadállatokat, továbbá az embert is...","id":"20190617_magyarorszag_azsiai_tigrisszunyog_fertozo_betegseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91db07eb-67d3-488c-b845-23131f07b2d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c7be82-a0a2-41e5-b190-4871f0279cf2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_magyarorszag_azsiai_tigrisszunyog_fertozo_betegseg","timestamp":"2019. június. 17. 17:33","title":"Magyarországon is megjelent a szúnyogfajta, amelyik legalább 22 féle vírust terjeszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]