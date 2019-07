Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e97f1792-8238-422b-a376-316f5e56eed8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatok majdnem belepusztultak, hogy a tűző napra tették a dobozt, amiben voltak, de az utolsó pillanatban sikerült megmenteni őket. ","shortLead":"Az állatok majdnem belepusztultak, hogy a tűző napra tették a dobozt, amiben voltak, de az utolsó pillanatban sikerült...","id":"20190702_Harmincs_forinttal_hagyott_valaki_negy_kisfecsket_a_tuzo_napon_a_madarmentoknel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e97f1792-8238-422b-a376-316f5e56eed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b3c7ad-2c55-4904-8e9a-2e187446019f","keywords":null,"link":"/elet/20190702_Harmincs_forinttal_hagyott_valaki_negy_kisfecsket_a_tuzo_napon_a_madarmentoknel","timestamp":"2019. július. 02. 09:33","title":"Harminc forinttal hagyott valaki négy kisfecskét a tűző napon a madármentőknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0414cdf-a1c6-4bfc-98bd-96bcc43ab035","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös közleményt adtak ki, az Egyesült Államok, Szerbia, Szlovénia, Brazília és Belgium is aláírta. És még sokan mások.","shortLead":"Közös közleményt adtak ki, az Egyesült Államok, Szerbia, Szlovénia, Brazília és Belgium is aláírta. És még sokan mások.","id":"20190701_33_orszag_nagykovetsege_allt_ki_a_24_Budapest_Pride_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0414cdf-a1c6-4bfc-98bd-96bcc43ab035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d859da9f-a659-46cf-bb67-4f78919cdc4e","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_33_orszag_nagykovetsege_allt_ki_a_24_Budapest_Pride_mellett","timestamp":"2019. július. 01. 15:36","title":"33 ország nagykövetsége állt ki a 24. Budapest Pride mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59fe017-94cc-42cd-9616-a977d1ebd9ed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Most már erőnk is van, hogy érvényt szerezzünk az akaratunknak - mondta Orbán Viktor az EU-csúcs után.","shortLead":"Most már erőnk is van, hogy érvényt szerezzünk az akaratunknak - mondta Orbán Viktor az EU-csúcs után.","id":"20190702_Orban_sokkal_jobbak_az_eselyek_az_EU_problemainak_megoldasara_mint_eddig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a59fe017-94cc-42cd-9616-a977d1ebd9ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acfea4e7-8c3b-49c4-9063-1193179ced02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190702_Orban_sokkal_jobbak_az_eselyek_az_EU_problemainak_megoldasara_mint_eddig","timestamp":"2019. július. 02. 21:20","title":"Orbán: sokkal jobbak az esélyek az EU problémáinak megoldására, mint eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8c5802f-f242-4055-835b-0fb163ff3096","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem csak új hónap kezdődött, a műanyagmentes július nevű kezdeményezés is ma indult el. ","shortLead":"Nem csak új hónap kezdődött, a műanyagmentes július nevű kezdeményezés is ma indult el. ","id":"20190701_Kepes_szamuzni_az_eletebol_a_muanyagot_egy_honapig_Most_kiprobalhatja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8c5802f-f242-4055-835b-0fb163ff3096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c448649-fee9-4ed4-a2ef-736a07670714","keywords":null,"link":"/elet/20190701_Kepes_szamuzni_az_eletebol_a_muanyagot_egy_honapig_Most_kiprobalhatja","timestamp":"2019. július. 01. 15:01","title":"Képes száműzni az életéből a műanyagokat egy hónapig? Most kipróbálhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbf0413d-a093-4eeb-8973-5dfcb1fefd39","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A repülőn tízen utaztak, az első hírek szerint hajtómű-meghibásodás okozhatta a balesetet.","shortLead":"A repülőn tízen utaztak, az első hírek szerint hajtómű-meghibásodás okozhatta a balesetet.","id":"20190701_HAngarba_csapodott_egy_kisgep_Texasban_10_halott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbf0413d-a093-4eeb-8973-5dfcb1fefd39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee8b009b-b0b7-470f-a52c-71f307025803","keywords":null,"link":"/vilag/20190701_HAngarba_csapodott_egy_kisgep_Texasban_10_halott","timestamp":"2019. július. 01. 15:40","title":"Hangárba csapódott egy kisgép Texasban, senki nem élte túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577b2c3b-8299-4bb8-9361-178e5cf84ef3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyot néztek a OnePlus új mobiljának a tulajdonosai, amikor a készülékeiken kínai írásjelek tűntek föl. A gyártó szerint egyszerű bakiról, nem pedig biztonsági problémáról van szó.","shortLead":"Nagyot néztek a OnePlus új mobiljának a tulajdonosai, amikor a készülékeiken kínai írásjelek tűntek föl. A gyártó...","id":"20190701_oneplus_7_pro_uzenet_kinai_irasjelek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=577b2c3b-8299-4bb8-9361-178e5cf84ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8774d75e-aa5f-47ae-8051-a68053761d2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_oneplus_7_pro_uzenet_kinai_irasjelek","timestamp":"2019. július. 01. 19:03","title":"A szívbajt hozta a OnePlus a felhasználókra egy tömegesen kiküldött üzenet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a397b7b-c0e7-4048-b84a-d45a008c9073","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szépen felzárkózott Kína mindenben a világhoz. Így a szupersportautós törés-zúzásokban is.","shortLead":"Szépen felzárkózott Kína mindenben a világhoz. Így a szupersportautós törés-zúzásokban is.","id":"20190702_Video_kina_Ferrari_F12_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a397b7b-c0e7-4048-b84a-d45a008c9073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ca753d0-2252-44a5-970d-96bd81e722e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190702_Video_kina_Ferrari_F12_baleset","timestamp":"2019. július. 02. 14:55","title":"Videó: Kínában is gyakorolni kell még, milyen gonosz egy Ferrari a vizes sztrádán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bf32138-24db-46b1-84db-29a889c9d1f7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Jeszenszki Andrást több ellenzéki párt, köztük a Márki-Zay Péter alapította Mindenki Magyarországa Mozgalom is támogatja.","shortLead":"Jeszenszki Andrást több ellenzéki párt, köztük a Márki-Zay Péter alapította Mindenki Magyarországa Mozgalom is...","id":"20190701_Egy_pedagogust_indit_az_ellenzek_a_Fidesz_jeloltjevel_szemben_Nyiregyhazan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bf32138-24db-46b1-84db-29a889c9d1f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81d6147c-25ee-49f3-9ad7-622465e06ab0","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Egy_pedagogust_indit_az_ellenzek_a_Fidesz_jeloltjevel_szemben_Nyiregyhazan","timestamp":"2019. július. 01. 17:32","title":"Egy pedagógust indít az ellenzék a Fidesz jelöltjével szemben Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]