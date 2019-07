Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"406febd8-1a64-4493-b967-f984236ff38b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Művész mozi előterében lévő videotéka 2019. július 1-től archívummá alakul.","shortLead":"A Művész mozi előterében lévő videotéka 2019. július 1-től archívummá alakul.","id":"20190702_Vege_az_utolso_Odeonnak_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=406febd8-1a64-4493-b967-f984236ff38b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f10f04-d82a-47ed-9841-953b26f457ef","keywords":null,"link":"/kultura/20190702_Vege_az_utolso_Odeonnak_is","timestamp":"2019. július. 02. 17:29","title":"Vége az utolsó Odeonnak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c80fe80-c116-4836-b503-adb80c2d0a09","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tudósok azt remélik, hogy ezek a korallok jobban ellenállnak majd az óceáni hőhullámoknak.","shortLead":"A tudósok azt remélik, hogy ezek a korallok jobban ellenállnak majd az óceáni hőhullámoknak.","id":"20190702_korall_nagy_korallzatony_ocean_hohullam_ausztralia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c80fe80-c116-4836-b503-adb80c2d0a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52aa96db-6938-4606-802e-176f874687dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_korall_nagy_korallzatony_ocean_hohullam_ausztralia","timestamp":"2019. július. 02. 18:34","title":"Laborban növesztenek korallokat a Nagy-korallzátonyra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf76c79f-c6a7-4fc1-bad6-294fb80bbbcd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az okos fényszórók olyan számítási teljesítménnyel rendelkeznek, mint egy néhány évvel ezelőtti komplett otthoni számítógép. Nem mellesleg pedig jelentősen javítanak a közlekedés biztonságán.","shortLead":"Az okos fényszórók olyan számítási teljesítménnyel rendelkeznek, mint egy néhány évvel ezelőtti komplett otthoni...","id":"20190701_adaptiv_fenyszoro_intelligens_fenyszoro_automatikus_tavolsagi_feny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf76c79f-c6a7-4fc1-bad6-294fb80bbbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876808be-b39c-43eb-9d2e-a07aecaf32bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190701_adaptiv_fenyszoro_intelligens_fenyszoro_automatikus_tavolsagi_feny","timestamp":"2019. július. 01. 12:00","title":"Csak semmi vakítás: miért nagyszerűek az adaptív fényszórók?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszter szerint az egészségügyből érkező egyre szörnyűbb hírek ellenére nincs semmi probléma az ellátással. ","shortLead":"A miniszter szerint az egészségügyből érkező egyre szörnyűbb hírek ellenére nincs semmi probléma az ellátással. ","id":"20190702_Kasler_szerint_elkezdtek_hazajonni_az_orvosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21d631c3-37d0-4c12-8118-f335ea367a77","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Kasler_szerint_elkezdtek_hazajonni_az_orvosok","timestamp":"2019. július. 02. 12:42","title":"Kásler szerint elkezdtek hazajönni az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b63f8ed7-da3c-44c8-9a28-09ed6c0cdd64","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Warren Buffett eddig csaknem 10 ezer milliárd forintnyi dollárt osztott szét jótékonysági szervezetek közt, és most megint nem kis összeget ajánlott fel.","shortLead":"Warren Buffett eddig csaknem 10 ezer milliárd forintnyi dollárt osztott szét jótékonysági szervezetek közt, és most...","id":"20190701_1028_milliard_forintot_adomanyoz_el_a_vilag_egyik_leggazdagabb_es_legjotekonyabb_embere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b63f8ed7-da3c-44c8-9a28-09ed6c0cdd64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f78667-8290-417e-a16e-bac120a343a1","keywords":null,"link":"/kkv/20190701_1028_milliard_forintot_adomanyoz_el_a_vilag_egyik_leggazdagabb_es_legjotekonyabb_embere","timestamp":"2019. július. 01. 19:25","title":"1028 milliárd forintot adományoz el a világ egyik leggazdagabb és legjótékonyabb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87634d37-3ced-4c96-8b62-429a1b285f9e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Zavargásokká fajult a kiadatási törvény miatt kitört tüntetéssorozat Hongkongban. Félmillióan békésen tüntettek, egy pár száz fős csoport viszont elfoglalta a parlamentet, végül könnygázzal zavarták ki őket.","shortLead":"Zavargásokká fajult a kiadatási törvény miatt kitört tüntetéssorozat Hongkongban. Félmillióan békésen tüntettek...","id":"20190701_Megszalltak_a_parlamentet_a_hongkongi_tuntetok_csak_a_konnygaz_hajtotta_ki_oket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87634d37-3ced-4c96-8b62-429a1b285f9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e5050d-65c4-423c-9df8-782521c49ac2","keywords":null,"link":"/vilag/20190701_Megszalltak_a_parlamentet_a_hongkongi_tuntetok_csak_a_konnygaz_hajtotta_ki_oket","timestamp":"2019. július. 01. 18:45","title":"Megszállták a parlamentet a hongkongi tüntetők, de a könnygáz erősebb volt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d8d1541-43bd-4919-bf32-243cdf0b5503","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jeff Bezos 38 milliárd dollárnyi Amazon-részvényt fog átruházni feleségére a válási megállapodás keretében.","shortLead":"Jeff Bezos 38 milliárd dollárnyi Amazon-részvényt fog átruházni feleségére a válási megállapodás keretében.","id":"20190630_A_vilag_leggazdagabb_emberenek_11_ezer_milliard_forintjaba_kerul_a_valas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d8d1541-43bd-4919-bf32-243cdf0b5503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43fa7a8d-d493-4156-b656-eee78fae9115","keywords":null,"link":"/kkv/20190630_A_vilag_leggazdagabb_emberenek_11_ezer_milliard_forintjaba_kerul_a_valas","timestamp":"2019. június. 30. 21:10","title":"A világ leggazdagabb emberének 11 ezer milliárd forintjába kerül a válás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8c2515-6859-4d52-a968-f1c48e31d31f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szinte még a napfény is hasra esik a teljesen restaurált, régi csehszlovák luxusautó csillogó fényezésén.","shortLead":"Szinte még a napfény is hasra esik a teljesen restaurált, régi csehszlovák luxusautó csillogó fényezésén.","id":"20190702_skoda_superb_beepitett_idogeppel_ilyen_egy_patika_allapotu_71_eves_peldany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee8c2515-6859-4d52-a968-f1c48e31d31f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10dc3093-77ae-48a0-adb5-985874ab2a9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190702_skoda_superb_beepitett_idogeppel_ilyen_egy_patika_allapotu_71_eves_peldany","timestamp":"2019. július. 02. 06:41","title":"Škoda Superb beépített időgéppel: ilyen egy patika állapotú 71 éves példány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]