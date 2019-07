Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4ee6933-eace-44cf-8882-ddbe6afbfcdf","c_author":"Nagy Iván László","category":"kultura","description":"Szkeptikusan mentem, hívőként jöttem el: budapesti, Szigeten szocializálódott fiatalként egy soproni társaságban vettem részt a VOLT Fesztiválon, ami az új helyszín hátulütői ellenére is fergeteges élmény volt.","shortLead":"Szkeptikusan mentem, hívőként jöttem el: budapesti, Szigeten szocializálódott fiatalként egy soproni társaságban vettem...","id":"20190701_volt_fesztival_utikalauz_kezdoknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4ee6933-eace-44cf-8882-ddbe6afbfcdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb12a03-fc94-4e0b-a239-b4e056d3a66f","keywords":null,"link":"/kultura/20190701_volt_fesztival_utikalauz_kezdoknek","timestamp":"2019. július. 01. 17:52","title":"VOLT Fesztivál útikalauz kezdőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec883229-c9f0-47cf-9762-3a241b616911","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190701_Marabu_FekNyuz_Lazadok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec883229-c9f0-47cf-9762-3a241b616911&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab828ea4-1b71-4ede-9e56-cfd20bd1448e","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Marabu_FekNyuz_Lazadok","timestamp":"2019. július. 01. 10:30","title":"Marabu FékNyúz: Lázadók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294474ee-0267-4eb8-979d-d398be08a74c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sertéspestis miatt tiltólistán lévő országokból származó sertéshúst foglaltak le a Fülöp-szigeteken. Az egyik tiltólistán lévő ország Magyarország.","shortLead":"Sertéspestis miatt tiltólistán lévő országokból származó sertéshúst foglaltak le a Fülöp-szigeteken. Az egyik...","id":"20190630_Illegalis_magyar_hust_foglaltak_le_a_Fulopszigeteken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=294474ee-0267-4eb8-979d-d398be08a74c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"973cb4bf-7b38-4011-abe1-2275f8f8c334","keywords":null,"link":"/kkv/20190630_Illegalis_magyar_hust_foglaltak_le_a_Fulopszigeteken","timestamp":"2019. június. 30. 20:40","title":"Illegális magyar húst foglalhattak le a Fülöp-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e97f1792-8238-422b-a376-316f5e56eed8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatok majdnem belepusztultak, hogy a tűző napra tették a dobozt, amiben voltak, de az utolsó pillanatban sikerült megmenteni őket. ","shortLead":"Az állatok majdnem belepusztultak, hogy a tűző napra tették a dobozt, amiben voltak, de az utolsó pillanatban sikerült...","id":"20190702_Harmincs_forinttal_hagyott_valaki_negy_kisfecsket_a_tuzo_napon_a_madarmentoknel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e97f1792-8238-422b-a376-316f5e56eed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b3c7ad-2c55-4904-8e9a-2e187446019f","keywords":null,"link":"/elet/20190702_Harmincs_forinttal_hagyott_valaki_negy_kisfecsket_a_tuzo_napon_a_madarmentoknel","timestamp":"2019. július. 02. 09:33","title":"Harminc forinttal hagyott valaki négy kisfecskét a tűző napon a madármentőknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc50dee-7b15-476a-9e5a-9bdd3eef21f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több mint 400 lóerős teljesítményű autóba a komplett család és rengeteg csomag is befér.","shortLead":"A több mint 400 lóerős teljesítményű autóba a komplett család és rengeteg csomag is befér.","id":"20190701_csaladapak_alma_lehet_ez_az_uj_audi_sportkombi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dc50dee-7b15-476a-9e5a-9bdd3eef21f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b8a2809-9ea1-46cc-aa90-8e89dfadd3f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190701_csaladapak_alma_lehet_ez_az_uj_audi_sportkombi","timestamp":"2019. július. 01. 11:21","title":"Családapák álma lehet ez az új Audi sportkombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európa-szerte extrém meleg idő volt tapasztalható a napokban, ami újból megerősíti a korábbi előrejelzéseket: a változó klíma miatt aligha lesz már elviselhető nyarunk.","shortLead":"Európa-szerte extrém meleg idő volt tapasztalható a napokban, ami újból megerősíti a korábbi előrejelzéseket: a változó...","id":"201900701_hohullam_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_hoseg_kanikula","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9baf1a73-bab0-4a06-8723-700808a99474","keywords":null,"link":"/tudomany/201900701_hohullam_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_hoseg_kanikula","timestamp":"2019. július. 01. 11:40","title":"Már most úgy érzi, megsül? Kezdjen hozzászokni, ennél csak melegebb nyarak jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a8ea59-c739-4ae8-86d1-02ce39eeda8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az utazási iroda továbbítani fogja a kárigényeket a légitársaságnak. ","shortLead":"Az utazási iroda továbbítani fogja a kárigényeket a légitársaságnak. ","id":"20190701_26_oras_kesessel_ert_haza_a_masodik_csoport_Tuneziabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30a8ea59-c739-4ae8-86d1-02ce39eeda8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c2bb422-427e-4e60-b09e-d73fef9dd77c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_26_oras_kesessel_ert_haza_a_masodik_csoport_Tuneziabol","timestamp":"2019. július. 01. 11:24","title":"26 órás késéssel ért haza a második csoport Tunéziából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03cf7f7-b4d1-4005-b10c-0edd72f841b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrök kizárták az idegenkezűség gyanúját, közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálják, hogyan fulladhatott bele valaki a Lupa-tóba.","shortLead":"A rendőrök kizárták az idegenkezűség gyanúját, közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálják, hogyan fulladhatott bele...","id":"20190701_Belefulladt_egy_ferfi_a_Lupatoba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e03cf7f7-b4d1-4005-b10c-0edd72f841b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8154d2ae-cc17-40fd-bed5-5b63428af87d","keywords":null,"link":"/elet/20190701_Belefulladt_egy_ferfi_a_Lupatoba","timestamp":"2019. július. 01. 12:37","title":"Belefulladt egy férfi a Lupa-tóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]