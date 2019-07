Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89ad6b3d-b636-4e02-96de-9ed8c1cc8f13","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gyorsan meglett a gyanúsított.","shortLead":"Gyorsan meglett a gyanúsított.","id":"20190705_Megoltek_egy_not_Pestszentlorincen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89ad6b3d-b636-4e02-96de-9ed8c1cc8f13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4124b18a-6c74-46e3-8b93-133494e3c434","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Megoltek_egy_not_Pestszentlorincen","timestamp":"2019. július. 05. 17:51","title":"Megöltek egy nőt Pestszentlőrincen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38889bd7-8a6a-494f-bc51-17ec16856581","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190706_Le_akart_ugrani_a_Margit_hidrol_a_rendorok_huztak_vissza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38889bd7-8a6a-494f-bc51-17ec16856581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c8f9f6-f1f0-48f6-8598-11844989e82a","keywords":null,"link":"/elet/20190706_Le_akart_ugrani_a_Margit_hidrol_a_rendorok_huztak_vissza","timestamp":"2019. július. 06. 14:49","title":"Le akart ugrani a Margit hídról, a rendőrök húzták vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"802fb1c0-c88c-4780-894a-cd5b0c41bd65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vezeték nélküli biztonsági rendszert szabadalmaztatott az Apple. Elege lett abból, hogy időről időre kirabolják az Apple-boltokat.","shortLead":"Vezeték nélküli biztonsági rendszert szabadalmaztatott az Apple. Elege lett abból, hogy időről időre kirabolják...","id":"20190705_apple_szabadalom_iphone_lopas_megakadalyozasa_apple_store","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=802fb1c0-c88c-4780-894a-cd5b0c41bd65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e37bc5-e968-43d4-920a-a35ca56051e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190705_apple_szabadalom_iphone_lopas_megakadalyozasa_apple_store","timestamp":"2019. július. 05. 12:03","title":"Apple-újítás: nem lesz érdemes iPhone-t lopni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160af77b-3a22-44f6-b56a-323f47d9186c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kendernay János lett az LMP társelnöke a párt szombati tisztújítóján. Társa azonban nincsen, mivel egy férfi és egy nő elnöke kellene hogy legyen a pártnak, de nő nem indult.","shortLead":"Kendernay János lett az LMP társelnöke a párt szombati tisztújítóján. Társa azonban nincsen, mivel egy férfi és egy nő...","id":"20190706_Egy_tarselnokot_sikerult_valasztania_az_LMPnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=160af77b-3a22-44f6-b56a-323f47d9186c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ad1eea-9ab3-4de4-8203-9b332f7f47ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190706_Egy_tarselnokot_sikerult_valasztania_az_LMPnek","timestamp":"2019. július. 06. 13:31","title":"Egy társelnöke lett az LMP-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0bcb70-81c4-4b70-90d5-81d2e25c7f08","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Balatonhoz 33 milliárd forint jut.","shortLead":"A Balatonhoz 33 milliárd forint jut.","id":"20190706_Szazmilliardokat_kolt_a_kormany_turizmusra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba0bcb70-81c4-4b70-90d5-81d2e25c7f08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab4e1c2-dbdf-40cd-99c0-4a63f41d9af4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190706_Szazmilliardokat_kolt_a_kormany_turizmusra","timestamp":"2019. július. 06. 14:25","title":"Százmilliárdokat költ a kormány turizmusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccb6b52f-62e1-4de6-a93e-a9ae8e35d49d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kisebbségi magyar párt szerint gond van az új sürgősségi rendeletekkel, korlátozzák a magyar nyelvhasználatot, az új szabályok visszalépést jelentenek.\r

\r

","shortLead":"A kisebbségi magyar párt szerint gond van az új sürgősségi rendeletekkel, korlátozzák a magyar nyelvhasználatot, az új...","id":"20190705_RMDSZ_csorbulnak_a_kisebbsegi_jogok_Romaniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccb6b52f-62e1-4de6-a93e-a9ae8e35d49d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd78aff-df74-4ecf-9ed0-cf440dca00b1","keywords":null,"link":"/vilag/20190705_RMDSZ_csorbulnak_a_kisebbsegi_jogok_Romaniaban","timestamp":"2019. július. 05. 19:47","title":"RMDSZ: csorbulnak a kisebbségi jogok Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b39e34-74ac-46fc-85b9-9cd6ed765c1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyot szakított egy régiségkereskedő unokája Nagy-Britanniában.","shortLead":"Nagyot szakított egy régiségkereskedő unokája Nagy-Britanniában.","id":"20190706_Alig_parszaz_forintert_vette_265_millioert_adta_el_a_kozepkori_sakkfigurat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2b39e34-74ac-46fc-85b9-9cd6ed765c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e30846c-644f-4383-94b7-c91ed717a711","keywords":null,"link":"/elet/20190706_Alig_parszaz_forintert_vette_265_millioert_adta_el_a_kozepkori_sakkfigurat","timestamp":"2019. július. 06. 17:44","title":"Alig pár száz forintért vette, 265 millióért adta el a középkori sakkfigurát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d56704f-f447-44fe-a0c7-b0706660641e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Több kiemelt is búcsúzott a legpatinásabb füves tenisztornán.\r

\r

","shortLead":"Több kiemelt is búcsúzott a legpatinásabb füves tenisztornán.\r

\r

","id":"20190705_Hullottak_a_fejek_ma_is_Wimbledonban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d56704f-f447-44fe-a0c7-b0706660641e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1832c6ad-a4b7-4132-8e87-156c5fab7a62","keywords":null,"link":"/sport/20190705_Hullottak_a_fejek_ma_is_Wimbledonban","timestamp":"2019. július. 05. 18:10","title":"Hullottak a fejek ma is Wimbledonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]