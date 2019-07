Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"225e7bfd-7bb8-44a4-b90e-cf813cbab15d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő amerikai együttes nyerte meg a franciaországi női labdarúgó-világbajnokságot, miután a vasárnapi, lyoni döntőben 2-0-ra legyőzte Hollandia csapatát.","shortLead":"A címvédő amerikai együttes nyerte meg a franciaországi női labdarúgó-világbajnokságot, miután a vasárnapi, lyoni...","id":"20190707_Megvedtek_cimuket_az_amerikaiak_negyedszer_bajnokok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=225e7bfd-7bb8-44a4-b90e-cf813cbab15d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508c6fc0-e7c5-49ed-8702-389f8f02e9d0","keywords":null,"link":"/sport/20190707_Megvedtek_cimuket_az_amerikaiak_negyedszer_bajnokok","timestamp":"2019. július. 07. 19:55","title":"Női foci: megvédték címüket az amerikaiak, negyedszer világbajnokok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc2f5917-577c-4375-a66c-afcf601a8f0a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az európai pénzügyminisztereknek meg kell találniuk a kompromisszumos jelöltet Christine Lagarde (képünkön) helyére a Nemzetközi Valutaalap (IMF) élén - mondta szombaton Bruno Le Maire francia gazdasági és pénzügyminiszter.","shortLead":"Az európai pénzügyminisztereknek meg kell találniuk a kompromisszumos jelöltet Christine Lagarde (képünkön) helyére...","id":"20190706_Ujabb_jeloltben_kell_megegyezniuk_az_EUban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc2f5917-577c-4375-a66c-afcf601a8f0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4a29b80-e47f-42f0-807d-34b66011036e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190706_Ujabb_jeloltben_kell_megegyezniuk_az_EUban","timestamp":"2019. július. 06. 18:43","title":"Újabb jelöltben kell megegyezniük az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b43994a4-0825-46d4-b596-30cec6101054","c_author":"Csányi Nikolett","category":"elet","description":"Az eddigi talán legbékésebb Pride-on - csak a Deák téren volt egy kisebb ellentüntető tömeg - több ezren gyűltek össze a Kossuth téren majd vonultak Budapesten keresztül. Videós összefoglalónk az eseményekről!","shortLead":"Az eddigi talán legbékésebb Pride-on - csak a Deák téren volt egy kisebb ellentüntető tömeg - több ezren gyűltek össze...","id":"20190707_Lemaradt_a_Priderol_Most_megnezheti_mi_is_tortent_szombaton_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b43994a4-0825-46d4-b596-30cec6101054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cccd8282-bf3d-46c1-8230-b3b467959903","keywords":null,"link":"/elet/20190707_Lemaradt_a_Priderol_Most_megnezheti_mi_is_tortent_szombaton_video","timestamp":"2019. július. 07. 08:52","title":"Lemaradt a Pride-ról? Most megnézheti, mi is történt szombaton! (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76353b40-6974-404c-8954-5ac5fa6a98ed","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Végre egy divatterepjáró, ami nem szürkül bele a SUV-ok mindent elárasztó tengerébe. Ráadásul nem felesleges keménykedéssel, sokkal inkább kényelemre hangolva próbál meg pénztárcanyitogatásra csábítani. ","shortLead":"Végre egy divatterepjáró, ami nem szürkül bele a SUV-ok mindent elárasztó tengerébe. Ráadásul nem felesleges...","id":"20190707_citroen_c5_aircross_teszt_menetproba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76353b40-6974-404c-8954-5ac5fa6a98ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b529e3f9-c109-4493-a684-0b8a55eb3b0c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190707_citroen_c5_aircross_teszt_menetproba","timestamp":"2019. július. 07. 13:00","title":"Színes francia varázsszőnyeg: teszten a Citroën C5 Aircross","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jövő héten 200 millió forintnál is többet fizet a telitalálat.","shortLead":"Jövő héten 200 millió forintnál is többet fizet a telitalálat.","id":"20190706_Nem_volt_ottalalatos_a_lotton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21cfa2c2-568e-450d-9b0a-72199041c1b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190706_Nem_volt_ottalalatos_a_lotton","timestamp":"2019. július. 06. 21:58","title":"Nem volt öttalálatos a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df93cf8d-cd9a-413b-9bd4-09cc3a502048","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Don Juanban játszanak együtt.","shortLead":"A Don Juanban játszanak együtt.","id":"20190708_Kulka_Janos_Bodrogi_Gyulaval_all_szinpadra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df93cf8d-cd9a-413b-9bd4-09cc3a502048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e9c4c5-5193-48ae-9b27-6ca1100465e2","keywords":null,"link":"/kultura/20190708_Kulka_Janos_Bodrogi_Gyulaval_all_szinpadra","timestamp":"2019. július. 08. 10:00","title":"Kulka János Bodrogi Gyulával áll színpadra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daffc492-f2b6-4fba-b03c-afed3a83e5ef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fiatalok egy egyestés fesztivált szerveztek az emblematikus Karancs Hotel épülete köré. ","shortLead":"Fiatalok egy egyestés fesztivált szerveztek az emblematikus Karancs Hotel épülete köré. ","id":"20190708_Foto_Fenyjatekkal_elesztettek_ujra_az_evek_ota_uresen_allo_salgotarjani_szallot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=daffc492-f2b6-4fba-b03c-afed3a83e5ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee4dd86-2a49-4eac-bb88-42aca8cba9a0","keywords":null,"link":"/kultura/20190708_Foto_Fenyjatekkal_elesztettek_ujra_az_evek_ota_uresen_allo_salgotarjani_szallot","timestamp":"2019. július. 08. 09:49","title":"Fotó: Fényjátékkal élesztették újjá az évek óta üresen álló salgótarjáni szállót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"324e4f50-41da-4157-a347-e9238681e0fd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Peruban az egyik hegyoldalon épült meg a Natura Vive nevű szálloda, amely aligha lesz majd a tériszonyosok törzshelye. ","shortLead":"Peruban az egyik hegyoldalon épült meg a Natura Vive nevű szálloda, amely aligha lesz majd a tériszonyosok törzshelye. ","id":"20190707_Hotel_csak_eros_idegzetueknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=324e4f50-41da-4157-a347-e9238681e0fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2bad7c6-3b73-43a3-b25a-a30245d88721","keywords":null,"link":"/kkv/20190707_Hotel_csak_eros_idegzetueknek","timestamp":"2019. július. 07. 10:06","title":"Íme egy hotel, amit csak erős idegzetűek használhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]