[{"available":true,"c_guid":"cb1cda1f-bd38-47ad-901f-02b362cbdd35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szolnokon együtt gyakorlatozó amerikai és magyar különleges egységek parancsokai a feladatukra összpontosítanak, nem pedig arra, hogy a két ország vezetői túl szoros kapcsolatot ápolnak Moszkvával – írta elemzésében a The New York Times. Az amerikai lap egyben megemlékezett arról is, hogy az által autoriternek nevezett Orbán Viktor nyomást gyakorol a civilszervezetekre, maga alá gyűrte a média nagy részét és a saját érdekei szerint szabta át a választási rendszert.","shortLead":"A Szolnokon együtt gyakorlatozó amerikai és magyar különleges egységek parancsokai a feladatukra összpontosítanak, nem...","id":"20190714_Orban_Trump_es_Putyin_furcsa_viszonyarol_ir_a_The_New_York_Times","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb1cda1f-bd38-47ad-901f-02b362cbdd35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b75151f5-4e29-4b98-8a74-71ce6c7fb062","keywords":null,"link":"/itthon/20190714_Orban_Trump_es_Putyin_furcsa_viszonyarol_ir_a_The_New_York_Times","timestamp":"2019. július. 14. 09:54","title":"Orbán, Trump és Putyin furcsa viszonyáról ír a The New York Times","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"352ce053-2f9d-4ee8-a7f9-d3797255d0a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy körforgalomban történt a baleset. ","shortLead":"Egy körforgalomban történt a baleset. ","id":"20190714_Elektromos_roller_Emily_Hartridge_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=352ce053-2f9d-4ee8-a7f9-d3797255d0a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd0b5eb8-1650-4f9c-858b-2637f39b29bf","keywords":null,"link":"/elet/20190714_Elektromos_roller_Emily_Hartridge_baleset","timestamp":"2019. július. 14. 13:03","title":"Elektromos rollerrel utazott, meghalt egy brit YouTube-sztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 28. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki: 1, 6, 27, 28, 54.","shortLead":" A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 28. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő...","id":"20190713_Itt_vannak_a_lottoszamok_ha_nem_ikszelte_be_az_egyest_meg_se_nezze_oket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88fe215f-4977-4cfa-9ce4-1fbffcbc8d6c","keywords":null,"link":"/elet/20190713_Itt_vannak_a_lottoszamok_ha_nem_ikszelte_be_az_egyest_meg_se_nezze_oket","timestamp":"2019. július. 13. 20:00","title":"Itt vannak a lottószámok, ha nem ikszelte be az egyest, meg se nézze őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb0da9e1-945f-4439-8f06-c71d54e49bb3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagy erejű - 7,3-as fokozatú - földrengés rázta meg Indonézia keleti részét vasárnap, több ház megrongálódott, a lakosok pánikszerűen menekültek házaikból ideiglenes menedékeket keresve. Halálesetekről nem érkezett jelentés. ","shortLead":"Nagy erejű - 7,3-as fokozatú - földrengés rázta meg Indonézia keleti részét vasárnap, több ház megrongálódott...","id":"20190714_Nagy_ereju_foldrenges_razta_meg_Indoneziat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb0da9e1-945f-4439-8f06-c71d54e49bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ca8ab6-c070-46b2-b287-78767d368553","keywords":null,"link":"/vilag/20190714_Nagy_ereju_foldrenges_razta_meg_Indoneziat","timestamp":"2019. július. 14. 18:40","title":"Nagy erejű földrengés rázta meg Indonéziát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33fe2bb4-9ad3-4cad-86a0-b4661a587a4e","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"A nukleáris hulladék ártalmatlanításához sok robotra lesz szükség, de ezek fejlesztése még napjainkban is sok nehézséggel jár. Fukusimában évtizedekig tartó munkára készülnek.","shortLead":"A nukleáris hulladék ártalmatlanításához sok robotra lesz szükség, de ezek fejlesztése még napjainkban is sok...","id":"201926__nuklearis_takaritok__fukusima_leckeje__ujjgyakorlat__ketes_kimenet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33fe2bb4-9ad3-4cad-86a0-b4661a587a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fab738b-1af6-4012-9993-1762307c28da","keywords":null,"link":"/tudomany/201926__nuklearis_takaritok__fukusima_leckeje__ujjgyakorlat__ketes_kimenet","timestamp":"2019. július. 14. 20:00","title":"Be tudnak menni a robotok a felrobbant atomerőműbe, de kérdéses, kijönnek-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b4585c-b9ad-494c-86ed-2afc1db7bf56","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még emelkedett is a részvényárfolyam.","shortLead":"Még emelkedett is a részvényárfolyam.","id":"20190713_Oriasi_birsag_nez_ki_a_Facebooknak_de_meg_se_rezzen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95b4585c-b9ad-494c-86ed-2afc1db7bf56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda8e407-6877-4e59-8c9a-883dc8b843c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190713_Oriasi_birsag_nez_ki_a_Facebooknak_de_meg_se_rezzen","timestamp":"2019. július. 13. 12:24","title":"Óriási bírság néz ki a Facebooknak, de meg se rezzen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cf640df-1549-4423-a550-a80ded158f77","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A főváros több kerületében tartottak a rendőrök ellenőrzést, amelyben a nem szabályos autóátalakításokat vizsgálták.","shortLead":"A főváros több kerületében tartottak a rendőrök ellenőrzést, amelyben a nem szabályos autóátalakításokat vizsgálták.","id":"20190715_Negy_tuningauto_azonnal_bukta_a_muszakijat_egy_hetvegi_razzian","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cf640df-1549-4423-a550-a80ded158f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18f055d-0822-4807-b5c7-8f3d5ec9e8de","keywords":null,"link":"/cegauto/20190715_Negy_tuningauto_azonnal_bukta_a_muszakijat_egy_hetvegi_razzian","timestamp":"2019. július. 15. 08:57","title":"Négy \"tuningautó\" azonnal bukta a műszakiját egy hétvégi razzián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321b3822-a0dc-420f-a241-8570d664b05b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem működik, de már elektronikusan ígérget.","shortLead":"Nem működik, de már elektronikusan ígérget.","id":"20190713_Budapesti_trolin_eszleltunk_ejegyautomatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=321b3822-a0dc-420f-a241-8570d664b05b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b328a9ce-ff88-4e6a-9505-7835c63b622f","keywords":null,"link":"/itthon/20190713_Budapesti_trolin_eszleltunk_ejegyautomatat","timestamp":"2019. július. 13. 12:33","title":"Budapesti trolin észleltünk e-jegy-automatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]