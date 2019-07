A Mercedes tájékoztatása szerint az elmúlt 3,5 évben Jörg Schmidt széleskörű szakmai tapasztalata fontos szerepet játszott abban, hogy a Mercedes-Benz piacvezető pozíciót szerzett Magyarországon. A kiemelkedő üzleti eredmények mellett Schmidt egy motivált helyi csapatot és megalapozott üzleti kapcsolatokat hagy utódjára.

Reinhard Münster megtiszteltetésként tekint az új lehetőségre. „Különösen inspirálónak tartom, hogy a Mercedes-Benz már harmadik éve vezet a prémium személygépjárművek értékesítésében Magyarországon. Célom, hogy tevékeny részt vállaljak piaci pozíciónk további erősítésében" - mondta.

Az új ügyvezető igazgató 30 évvel ezelőtt kezdte karrierjét a Mercedes-Benznél. Szakmai pályája során számos vezető pozíciót töltött be az értékesítés, a marketing és a termékmenedzsment területén. Vezető marketing és értékesítési pozíciókban dolgozott a német értékesítési szervezetben, valamint az overseas régióban is. A magyar piacot is jól ismeri, korábban a közép- és kelet-európai régió szabályozási és üzletfejlesztési területén is dolgozott.