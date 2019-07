Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b811cb1a-b43b-4217-b94d-8138e1156047","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Se verseny, se közbeszerzés.","shortLead":"Se verseny, se közbeszerzés.","id":"20190716_Osztrak_ceg_gazdagszik_a_Hungaroring_allami_milliardjain","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b811cb1a-b43b-4217-b94d-8138e1156047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69bd0b0f-6c2e-416d-a029-d803c301d592","keywords":null,"link":"/kkv/20190716_Osztrak_ceg_gazdagszik_a_Hungaroring_allami_milliardjain","timestamp":"2019. július. 16. 08:15","title":"Osztrák cég gazdagszik a Hungaroring állami milliárdjain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b59d7e18-cc68-4308-b331-ed43027926c1","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ebből az egyedi vonalvezetésű sportkocsiból nem túl sok példány készült néhány évtizeddel ezelőtt.","shortLead":"Ebből az egyedi vonalvezetésű sportkocsiból nem túl sok példány készült néhány évtizeddel ezelőtt.","id":"20190717_hazankban_az_egyik_legkulonlegesebb_regi_ferrari__korbefotoztuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b59d7e18-cc68-4308-b331-ed43027926c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e49defc-3828-439f-b502-0efed827564b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190717_hazankban_az_egyik_legkulonlegesebb_regi_ferrari__korbefotoztuk","timestamp":"2019. július. 17. 06:41","title":"Hazánkban az egyik legkülönlegesebb régi Ferrari – körbefotóztuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elhunyt filmproducer bizalmi vagyonkezelőjének, az Andrew G. Vajna Revocable Trustnak Vajna Tímea az örököse és a kedvezményezettje. Így elvileg ő örökölné a sok tízmilliárdos vagyont, ám nem ennyire egyszerű a helyzet. ","shortLead":"Az elhunyt filmproducer bizalmi vagyonkezelőjének, az Andrew G. Vajna Revocable Trustnak Vajna Tímea az örököse és...","id":"20190717_Vajna_Timea_Andy_Vajna_orokose_de_nem_tudni_mit_orokolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"845121c4-a837-4b0d-9072-fb801ae43026","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_Vajna_Timea_Andy_Vajna_orokose_de_nem_tudni_mit_orokolt","timestamp":"2019. július. 17. 09:50","title":"Vajna Tímea Andy Vajna örököse, de nem tudni, mit örökölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77816e84-49d0-4cda-893b-baf98690a831","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei értetlenül áll a Momentum Facebook-oldalán megosztott csúsztatások előtt – közölte a vállalat.","shortLead":"A Huawei értetlenül áll a Momentum Facebook-oldalán megosztott csúsztatások előtt – közölte a vállalat.","id":"20190715_momentum_vadak_huawei_valasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77816e84-49d0-4cda-893b-baf98690a831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738bf5ad-e2dc-4567-8075-0ec7627ec707","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_momentum_vadak_huawei_valasz","timestamp":"2019. július. 15. 15:33","title":"Huawei: a Momentum csúsztat, többször megcáfolt értesülésekre alapoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41346862-3786-4cf5-b3de-a88c274a58b9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Emmanuel Macron francia államfő Elisabeth Borne közlekedési minisztert nevezte ki kedd este új környezetvédelmi miniszternek a délután lemondott Francois de Rugy (képünkön) helyére - jelentette be a francia elnöki hivatal.","shortLead":"Emmanuel Macron francia államfő Elisabeth Borne közlekedési minisztert nevezte ki kedd este új környezetvédelmi...","id":"20190717_Mar_meg_is_van_a_francia_kornyezetvedelmi_miniszter_utodja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41346862-3786-4cf5-b3de-a88c274a58b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48422cc6-9f6f-45ac-ac5e-d8c5b95dff3b","keywords":null,"link":"/vilag/20190717_Mar_meg_is_van_a_francia_kornyezetvedelmi_miniszter_utodja","timestamp":"2019. július. 17. 05:25","title":"Már meg is van a francia környezetvédelmi miniszter utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"311119ff-cac6-466e-b25e-bc26750afc78","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Szoros volt a végeredmény, összesen 383 igen és 327 nem szavazatot kapott a német politikus az Európai Parlamentben. A 21 magyar képviselőből csak ketten szavaztak nemmel. A neheze viszont még nem ért véget, ki kell jelölni az Európai Bizottság tagjait, akikre kemény bizottsági meghallgatások várhatnak. ","shortLead":"Szoros volt a végeredmény, összesen 383 igen és 327 nem szavazatot kapott a német politikus az Európai Parlamentben...","id":"20190716_Ursula_von_der_Leyen_Europai_Bizottsag_Europai_Parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=311119ff-cac6-466e-b25e-bc26750afc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d567a187-29ef-4e9b-a271-f23dc7083392","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_Ursula_von_der_Leyen_Europai_Bizottsag_Europai_Parlament","timestamp":"2019. július. 16. 19:35","title":"Elfogadta az EP, Ursula von der Leyen lesz az Európai Bizottság elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7b7e875-629d-4556-91fa-c6cd2d56f0e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a több mint 600 lóerős szedánnak nem sok ellenfele akad az autópályákon.","shortLead":"Ennek a több mint 600 lóerős szedánnak nem sok ellenfele akad az autópályákon.","id":"20190716_elfogo_vadasz_rendorauto_lett_a_legsportosabb_bmw_m5osbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7b7e875-629d-4556-91fa-c6cd2d56f0e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669ff623-6bc9-4335-92b7-07f9d9dd8d0e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190716_elfogo_vadasz_rendorauto_lett_a_legsportosabb_bmw_m5osbol","timestamp":"2019. július. 16. 15:21","title":"Elfogó vadász: rendőrautó lett a legsportosabb BMW M5-ösből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb6e646-dc30-43ef-8f28-8e9a51de66e1","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A WHO javaslattal is élt.","shortLead":"A WHO javaslattal is élt.","id":"20190716_Ha_kamaszgyereke_van_ezt_nem_art_tudni_a_mentalis_betegsegekrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdb6e646-dc30-43ef-8f28-8e9a51de66e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f149c2c-f32c-42e5-96c6-72e9d82e6b82","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190716_Ha_kamaszgyereke_van_ezt_nem_art_tudni_a_mentalis_betegsegekrol","timestamp":"2019. július. 16. 12:15","title":"Ha kamasz gyereke van, ezt nem árt tudni a mentális betegségekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]