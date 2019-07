Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"239e0330-589b-4b7a-9181-915368b3f3a2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 2016-ban megállapított hatmilliárd euróból, így már 5,6 milliárd euró elosztásáról született döntés. ","shortLead":"A 2016-ban megállapított hatmilliárd euróból, így már 5,6 milliárd euró elosztásáról született döntés. ","id":"20190719_Ujabb_masfel_milliard_eurot_utalt_Torokorszagnak_Brusszel_a_menekultek_tamogatasara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=239e0330-589b-4b7a-9181-915368b3f3a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"322184e6-26c7-444f-bbda-179b4cbf2a30","keywords":null,"link":"/vilag/20190719_Ujabb_masfel_milliard_eurot_utalt_Torokorszagnak_Brusszel_a_menekultek_tamogatasara","timestamp":"2019. július. 19. 15:07","title":"Újabb másfél milliárd eurót utal Törökországnak Brüsszel a menekültek támogatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b0ae025-9f47-4c4e-b2cd-98dec03cfab3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Chevrolet ikonikus sportkocsija szakít a hagyományokkal, de a minden korábbinál gyorsabb Corvette továbbra is egészen jó áron kapható.","shortLead":"A Chevrolet ikonikus sportkocsija szakít a hagyományokkal, de a minden korábbinál gyorsabb Corvette továbbra is egészen...","id":"20190719_itt_a_teljesen_uj_corvette_amelynek_mar_hatul_uvolt_a_motorja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b0ae025-9f47-4c4e-b2cd-98dec03cfab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"491849ef-337d-4557-ba90-ea7e906425e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190719_itt_a_teljesen_uj_corvette_amelynek_mar_hatul_uvolt_a_motorja","timestamp":"2019. július. 19. 08:21","title":"Itt a teljesen új Corvette, amelynek már hátul üvölt a motorja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A pályafelújítások miatt több vonalon kell változásra számítani.","shortLead":"A pályafelújítások miatt több vonalon kell változásra számítani.","id":"20190720_Kavarodas_lesz_tobb_vonat_menetrendjeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"770932a0-bc13-4a9f-bf60-d0904a89c4a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190720_Kavarodas_lesz_tobb_vonat_menetrendjeben","timestamp":"2019. július. 20. 10:42","title":"Kavarodás lesz több vonat menetrendjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24b92df2-3937-4ca8-b97f-a32cffccd7cb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Majdnem egy évtizedet élt meg Victor Vasarely egyik alkotása Budapest egyik tűzfalán. A falfestményt lemeszelték, helyére új minta kerül. ","shortLead":"Majdnem egy évtizedet élt meg Victor Vasarely egyik alkotása Budapest egyik tűzfalán. A falfestményt lemeszelték...","id":"20190719_9_ev_utan_eltunt_a_budapesti_belvaros_ikonikus_tuzfalfestmenye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24b92df2-3937-4ca8-b97f-a32cffccd7cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a6e9bec-7f68-4ce4-8ee7-dff74bd17595","keywords":null,"link":"/kultura/20190719_9_ev_utan_eltunt_a_budapesti_belvaros_ikonikus_tuzfalfestmenye","timestamp":"2019. július. 19. 11:49","title":"Kilenc év után eltűnt a budapesti Belváros ikonikus tűzfalfestménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1b0635-a814-441b-9e6f-689308cce44a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar férfi vízilabda-válogatott fölényes, 23-5-ös győzelmet aratott a dél-afrikai csapat felett a dél-koreai Kvangdzsuban zajló olimpiai kvalifikációs világbajnokság csoportküzdelmeinek zárófordulójában.","shortLead":"A magyar férfi vízilabda-válogatott fölényes, 23-5-ös győzelmet aratott a dél-afrikai csapat felett a dél-koreai...","id":"20190719_vizes_vb_vizilabda_ferfi_polovalogatott_csoportkor_gyozelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db1b0635-a814-441b-9e6f-689308cce44a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8403fc6-057d-444c-a79d-65326662a106","keywords":null,"link":"/sport/20190719_vizes_vb_vizilabda_ferfi_polovalogatott_csoportkor_gyozelem","timestamp":"2019. július. 19. 10:14","title":"Kiütéses győzelemmel zárták a csoportkört a férfi pólósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5fcf6fa-c860-4145-93a4-7693e0d1fb59","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bő 30 évet kellett várni, hogy megvalósuljon az 1986-ban bemutatott kultfilm folytatása.","shortLead":"Bő 30 évet kellett várni, hogy megvalósuljon az 1986-ban bemutatott kultfilm folytatása.","id":"20190719_Tom_Cruise_megint_vadaszgepre_szall_itt_az_uj_Top_Gun_magyar_elozetese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5fcf6fa-c860-4145-93a4-7693e0d1fb59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"451b27d3-b185-481b-8396-431b9c869358","keywords":null,"link":"/kultura/20190719_Tom_Cruise_megint_vadaszgepre_szall_itt_az_uj_Top_Gun_magyar_elozetese","timestamp":"2019. július. 19. 08:48","title":"Tom Cruise megint vadászgépre száll: itt az új Top Gun magyar előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed8c251-0cc2-441e-a613-97becca659e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint az átnevezésre nincs is jogosultsága a fővárosnak. ","shortLead":"A főpolgármester szerint az átnevezésre nincs is jogosultsága a fővárosnak. ","id":"20190719_Tarlos_a_HEV_5os_metrora_kereszteleserol_kozrohej","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ed8c251-0cc2-441e-a613-97becca659e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45afe6a3-9dfc-4c3b-9c64-29f5cc13b052","keywords":null,"link":"/itthon/20190719_Tarlos_a_HEV_5os_metrora_kereszteleserol_kozrohej","timestamp":"2019. július. 19. 17:57","title":"Tarlós a HÉV 5-ös metróra kereszteléséről: Közröhej","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kommunista állam a világ országai közül az egyik legmagasabb számaránnyal rendelkezik a bebörtönzötteket illetően. ","shortLead":"A kommunista állam a világ országai közül az egyik legmagasabb számaránnyal rendelkezik a bebörtönzötteket illetően. ","id":"20190719_Tobb_mint_2600_rab_kapott_kegyelmet_Kubaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1708edc3-c9e7-4f66-85d0-0700746463ea","keywords":null,"link":"/vilag/20190719_Tobb_mint_2600_rab_kapott_kegyelmet_Kubaban","timestamp":"2019. július. 19. 19:44","title":"Több mint 2600 rab kapott kegyelmet Kubában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]