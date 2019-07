Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b23f6559-e597-4b94-926c-a77df7d56d68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A budapesti autóbuszok felújításáról szóló projekt felelőse nem a BKK lesz. ","shortLead":"A budapesti autóbuszok felújításáról szóló projekt felelőse nem a BKK lesz. ","id":"20190718_Buszcsere_a_BKVnal_11_milliard_a_fociebre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b23f6559-e597-4b94-926c-a77df7d56d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd3f70a5-affd-4b62-85f9-423f8f43a456","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Buszcsere_a_BKVnal_11_milliard_a_fociebre","timestamp":"2019. július. 18. 21:35","title":"Buszcsere a BKV-nál, 11 milliárd a foci-eb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd1cb86d-4cdc-43d0-9056-c60bc57a57bb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hagyományos sajtóértekezletén arról is beszélt, hogy rombolják az Egyesült Államok tekintélyét Trump Twitter-üzenetei. ","shortLead":"Hagyományos sajtóértekezletén arról is beszélt, hogy rombolják az Egyesült Államok tekintélyét Trump Twitter-üzenetei. ","id":"20190719_Angela_Merkel_nincs_miert_aggodni_el_tudom_latni_a_kancellari_feladataimat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd1cb86d-4cdc-43d0-9056-c60bc57a57bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e242b1-e13e-4c2c-8344-89ee88afe217","keywords":null,"link":"/vilag/20190719_Angela_Merkel_nincs_miert_aggodni_el_tudom_latni_a_kancellari_feladataimat","timestamp":"2019. július. 19. 14:44","title":"Angela Merkel: Nincs miért aggódni, el tudom látni a kancellári feladataimat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c397f4-ca80-42ca-b41c-8dd10f66c22d","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Abszolút többséget is szerezhet a vasárnapi ukrajnai parlamenti választáson az új államfő, Volodimir Zelenszkij által pár hónapja alapított párt, a Nép szolgálója. Ha valóban nagyarányú lesz a győzelem, véget ér a „király királyság nélkül” időszak: az elnökválasztás óta eltelt hónapokban ugyanis Zelenszkij keze meg volt kötve, a parlament képviselői és a korábbi elnök, Petro Porosenko még hatalomban maradt emberei ahol tudták, ott gáncsolták a színészből lett államfő reformjait.","shortLead":"Abszolút többséget is szerezhet a vasárnapi ukrajnai parlamenti választáson az új államfő, Volodimir Zelenszkij által...","id":"20190720_Csak_Zelenszkij_gyozelmenek_aranya_ketseges_az_ukrajnai_valasztason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8c397f4-ca80-42ca-b41c-8dd10f66c22d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"473c124b-9e2c-4460-9cf2-5437dd0a3c4a","keywords":null,"link":"/vilag/20190720_Csak_Zelenszkij_gyozelmenek_aranya_ketseges_az_ukrajnai_valasztason","timestamp":"2019. július. 20. 14:58","title":"Csak Zelenszkij győzelmének aránya kétséges az ukrajnai választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c5a276f-773e-4ee9-a0ad-35f09ee05e11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ötleteket adna, és elérné, hogy az EU közvetlenül a városoknak juttasson több, jelentősebb forrást. ","shortLead":"Ötleteket adna, és elérné, hogy az EU közvetlenül a városoknak juttasson több, jelentősebb forrást. ","id":"20190719_Karacsony_Gergely_maris_egyeztetne_az_ellenzeki_kerekasztallal_az_EPben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c5a276f-773e-4ee9-a0ad-35f09ee05e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbffc952-44e9-4be5-b6a6-adfd6bcf31b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190719_Karacsony_Gergely_maris_egyeztetne_az_ellenzeki_kerekasztallal_az_EPben","timestamp":"2019. július. 19. 17:13","title":"Karácsony Gergely máris egyeztetne az ellenzéki kerekasztallal az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0594705d-44e5-4c91-928d-b9822b9e3586","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Trükkösen tesztelné Vasvári Csaba bíró, hogy az EU-s joggal összeegyeztethető-e Handó Tünde túlhatalma.\r

\r

","shortLead":"Trükkösen tesztelné Vasvári Csaba bíró, hogy az EU-s joggal összeegyeztethető-e Handó Tünde túlhatalma.\r

\r

","id":"20190719_A_Kurian_tamadja_meg_a_Hando_Tunde_elleni_inditvanyt_a_legfobb_ugyesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0594705d-44e5-4c91-928d-b9822b9e3586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243beac4-5cfb-4d4d-82bc-391dfe038c69","keywords":null,"link":"/itthon/20190719_A_Kurian_tamadja_meg_a_Hando_Tunde_elleni_inditvanyt_a_legfobb_ugyesz","timestamp":"2019. július. 19. 14:25","title":"A Kúrián támadja meg a Handó Tünde elleni indítványt a legfőbb ügyész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b34136f1-362d-4465-a307-b3ea7bdb8fe5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tavaly és idén is gyógyszer-hatóanyagot találtak az étrend-kiegészítőben.","shortLead":"Tavaly és idén is gyógyszer-hatóanyagot találtak az étrend-kiegészítőben.","id":"20190719_nebih_boomboom_etrend_kiegeszito_potencianovelo_forgalmazas_megtiltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b34136f1-362d-4465-a307-b3ea7bdb8fe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a9e4733-2dda-49ae-b2c3-9dcc39489b03","keywords":null,"link":"/kkv/20190719_nebih_boomboom_etrend_kiegeszito_potencianovelo_forgalmazas_megtiltas","timestamp":"2019. július. 19. 07:19","title":"Végleg megtiltotta a Nébih egy potencianövelő forgalmazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41361d93-ec2c-419d-8c6e-10e8f50996d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"London egyelőre nem tervez katonai akciót.","shortLead":"London egyelőre nem tervez katonai akciót.","id":"20190720_Teheran_magyarazatot_adott_arra_miert_foglaltak_le_a_brit_tankert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41361d93-ec2c-419d-8c6e-10e8f50996d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d068bf4-1512-44ef-8bef-415fc2f936c9","keywords":null,"link":"/vilag/20190720_Teheran_magyarazatot_adott_arra_miert_foglaltak_le_a_brit_tankert","timestamp":"2019. július. 20. 08:25","title":"Teherán magyarázatot adott arra, miért foglalták le a brit tankert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be41c03-98f3-4e21-b460-90e2217ff155","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gazeta Polska szerkesztője szerint nekik is joguk van a véleményükhöz. ","shortLead":"A Gazeta Polska szerkesztője szerint nekik is joguk van a véleményükhöz. ","id":"20190719_Melegmentes_ovezet_feliratu_matricakat_oszt_olvasoinak_egy_lengyel_hetilap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1be41c03-98f3-4e21-b460-90e2217ff155&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057d8c75-140c-40c7-9a91-c8965c37591e","keywords":null,"link":"/elet/20190719_Melegmentes_ovezet_feliratu_matricakat_oszt_olvasoinak_egy_lengyel_hetilap","timestamp":"2019. július. 19. 16:22","title":"Melegmentes övezet feliratú matricákat oszt olvasóinak egy lengyel hetilap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]