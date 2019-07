Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d430eafb-59c8-4564-9279-fbcb94e331dd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az 5 kilométeren világbajnoki aranyat nyert nyíltvízi úszó nem fejezte be a leghosszabb távot a Koreai Köztársaságban zajló világbajnokságon. Gyurta Gergely szintén rosszul lett, asztmás rohamot kapott a verseny utolsó körében.","shortLead":"Az 5 kilométeren világbajnoki aranyat nyert nyíltvízi úszó nem fejezte be a leghosszabb távot a Koreai Köztársaságban...","id":"20190719_rasoszky_kristof_nyiltvizi_uszas_kvangdzsu_vizes_vb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d430eafb-59c8-4564-9279-fbcb94e331dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1bb5f0-2636-483a-bdb1-83fbd0266972","keywords":null,"link":"/sport/20190719_rasoszky_kristof_nyiltvizi_uszas_kvangdzsu_vizes_vb","timestamp":"2019. július. 19. 09:08","title":"Rasovszky hányt és feladta, Gyurta asztmás rohamot kapott 25 kilométeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18442268-e51e-4f78-826b-38efeaae22f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az infotörvényre hivatkoznak.","shortLead":"Az infotörvényre hivatkoznak.","id":"20190718_Titkolja_a_kormany_a_2030ig_szolo_exportstrategiaja_teljes_valtozatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18442268-e51e-4f78-826b-38efeaae22f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c580fb0-3b8c-4571-a364-8a9b865af7e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Titkolja_a_kormany_a_2030ig_szolo_exportstrategiaja_teljes_valtozatat","timestamp":"2019. július. 18. 16:44","title":"Titkolja a kormány a 2030-ig szóló exportstratégiája teljes változatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"953f1cb7-f7b2-4804-832c-ddbb9c943ad9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Javaslatokat tett a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet.","shortLead":"Javaslatokat tett a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet.","id":"20190719_OECD_javitani_kell_a_magyar_oktatas_minosegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=953f1cb7-f7b2-4804-832c-ddbb9c943ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c3c947-9026-48f5-b533-5fbcecd6625a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190719_OECD_javitani_kell_a_magyar_oktatas_minosegen","timestamp":"2019. július. 19. 16:29","title":"OECD: Javítani kell a magyar oktatás minőségén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan biztonsági résre bukkantak az Instagramban, amely lehetővé tette (volna) a hackereknek, hogy kivétel nélkül bármelyik fiókot feltörjék. ","shortLead":"Olyan biztonsági résre bukkantak az Instagramban, amely lehetővé tette (volna) a hackereknek, hogy kivétel nélkül...","id":"20190719_instagram_fiok_feltorese_biztonsagi_res","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2eb62a3-9994-416e-9f45-996d3144a261","keywords":null,"link":"/tudomany/20190719_instagram_fiok_feltorese_biztonsagi_res","timestamp":"2019. július. 19. 20:03","title":"Durva hiba volt az Instagramon: bármelyik fiókot fel lehetett törni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c5a276f-773e-4ee9-a0ad-35f09ee05e11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ötleteket adna, és elérné, hogy az EU közvetlenül a városoknak juttasson több, jelentősebb forrást. ","shortLead":"Ötleteket adna, és elérné, hogy az EU közvetlenül a városoknak juttasson több, jelentősebb forrást. ","id":"20190719_Karacsony_Gergely_maris_egyeztetne_az_ellenzeki_kerekasztallal_az_EPben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c5a276f-773e-4ee9-a0ad-35f09ee05e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbffc952-44e9-4be5-b6a6-adfd6bcf31b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190719_Karacsony_Gergely_maris_egyeztetne_az_ellenzeki_kerekasztallal_az_EPben","timestamp":"2019. július. 19. 17:13","title":"Karácsony Gergely máris egyeztetne az ellenzéki kerekasztallal az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c88cf244-c890-48e6-8ad0-df049cf05a5d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Debrecen és a Honvéd döntetlent játszott idegenben, a Fehérvár és az FK Zeta mérkőzése gól nélkül ért véget. ","shortLead":"A Debrecen és a Honvéd döntetlent játszott idegenben, a Fehérvár és az FK Zeta mérkőzése gól nélkül ért véget. ","id":"20190718_Mindharom_magyar_csapat_tovabbjutott_az_Europaliga_selejtezoben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c88cf244-c890-48e6-8ad0-df049cf05a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4af6207-13cb-41b7-8526-83653bdf18cf","keywords":null,"link":"/sport/20190718_Mindharom_magyar_csapat_tovabbjutott_az_Europaliga_selejtezoben","timestamp":"2019. július. 18. 22:00","title":"Mindhárom magyar csapat továbbjutott az Európa-ligában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473a7504-1f30-4811-a482-f60c1d27a4bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt mondták, az utasoknak akarnak jót, mert ha meg kell várni a műszaki kollégákat, az legalább másfél óra.","shortLead":"Azt mondták, az utasoknak akarnak jót, mert ha meg kell várni a műszaki kollégákat, az legalább másfél óra.","id":"20190719_Utkozben_szerelte_meg_a_vonatot_a_kalauz_es_a_vezeto_Somogy_megyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=473a7504-1f30-4811-a482-f60c1d27a4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0dda04-bc4c-4f5c-980c-52cd11ab0923","keywords":null,"link":"/itthon/20190719_Utkozben_szerelte_meg_a_vonatot_a_kalauz_es_a_vezeto_Somogy_megyeben","timestamp":"2019. július. 19. 05:40","title":"Útközben szerelte meg a vonatot a kalauz és a vezető Somogy megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e12e35c0-d49c-4df5-9743-ff832350ecec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az augusztusban érkező új Note-vonallal együtt a 45W-os gyorstöltési lehetőség is elérkezik. Egy sajtóértesülés szerint ezért azonban – a Samsungtól szokatlan módon – külön kell fizetni.","shortLead":"Az augusztusban érkező új Note-vonallal együtt a 45W-os gyorstöltési lehetőség is elérkezik. Egy sajtóértesülés szerint...","id":"20190719_samsung_galaxy_note_10_gyorstolto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e12e35c0-d49c-4df5-9743-ff832350ecec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3901a78e-6abd-4478-ba40-cbe2f66ade73","keywords":null,"link":"/tudomany/20190719_samsung_galaxy_note_10_gyorstolto","timestamp":"2019. július. 19. 16:03","title":"Lehet, hogy kétszer kell kinyitnia a tárcáját, ha gyorsan töltené az új Galaxy Note-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]