[{"available":true,"c_guid":"c063daba-d165-4ee3-9304-9c9117878ce5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Malajzia a világ második legnagyobb pálmaolaj-termelője, és minden évben hatalmas erdőterületeket számolnak fel az ültetvények miatt.","shortLead":"Malajzia a világ második legnagyobb pálmaolaj-termelője, és minden évben hatalmas erdőterületeket számolnak fel...","id":"20190719_Drasztikusan_kevesebb_orangutan_el_a_malajziai_olajpalmaultetvenyek_kornyeken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c063daba-d165-4ee3-9304-9c9117878ce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b9c02a6-792c-4229-bf79-a6ed7dd625e8","keywords":null,"link":"/elet/20190719_Drasztikusan_kevesebb_orangutan_el_a_malajziai_olajpalmaultetvenyek_kornyeken","timestamp":"2019. július. 19. 16:21","title":"Drasztikusan kevesebb orangután él a malajziai olajpálma-ültetvények környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f136db45-5c00-4757-a52d-b58e690c3376","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Felvételt tett közzé a Forradalmi Gárda az akcióról. ","shortLead":"Felvételt tett közzé a Forradalmi Gárda az akcióról. ","id":"20190721_Helikopterrol_foglaltak_el_az_irani_kommandosok_a_brit_tankert__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f136db45-5c00-4757-a52d-b58e690c3376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d8c12c-1852-4861-91ae-534e9548c788","keywords":null,"link":"/vilag/20190721_Helikopterrol_foglaltak_el_az_irani_kommandosok_a_brit_tankert__video","timestamp":"2019. július. 21. 10:51","title":"Helikopterről foglalták el az iráni kommandósok a brit tankert - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fad7dc05-a7d7-4cc6-92b3-359f5cb00929","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kultura","description":"Máig mindenki ismeri a holdra szállásról készült felvételeket, az Apollo-11 missziója és hősei is rengeteg filmkészítőt ihlettek meg. Ebből választottuk ki a legemlékezetesebbeket.","shortLead":"Máig mindenki ismeri a holdra szállásról készült felvételeket, az Apollo-11 missziója és hősei is rengeteg filmkészítőt...","id":"20190720_apollo_11_holdraszallas_filmek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fad7dc05-a7d7-4cc6-92b3-359f5cb00929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f337c854-c790-4478-af89-64640b35e437","keywords":null,"link":"/kultura/20190720_apollo_11_holdraszallas_filmek","timestamp":"2019. július. 20. 20:00","title":"Kis lépés az embernek, nagy ugrás Hollywoodnak: az Apollo-11 missziója öt filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"739c1142-1c93-474a-83b9-7b7d9ad2939a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, hogy egy díler költözött be az ingatlanba. Előtte azért lecserélte a zárat.","shortLead":"Kiderült, hogy egy díler költözött be az ingatlanba. Előtte azért lecserélte a zárat.","id":"20190720_Nagyon_meglepodott_az_V_keruleti_tulajdonos_amikor_nem_tudott_bejutni_a_sajat_lakasaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=739c1142-1c93-474a-83b9-7b7d9ad2939a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d747df22-e594-4280-854a-ff07e15b3c45","keywords":null,"link":"/itthon/20190720_Nagyon_meglepodott_az_V_keruleti_tulajdonos_amikor_nem_tudott_bejutni_a_sajat_lakasaba","timestamp":"2019. július. 20. 11:02","title":"Nagyon meglepődött az V. kerületi tulajdonos, amikor nem tudott bejutni a saját lakásába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46b562e-e411-4041-89af-c01b17cd617d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szombat este tíz után újraélheti az ötven évvel ezelőtti eseményeket.","shortLead":"Szombat este tíz után újraélheti az ötven évvel ezelőtti eseményeket.","id":"20190720_Itt_kovetheti_eloben_a_holdra_szallast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e46b562e-e411-4041-89af-c01b17cd617d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4da3e10-a0ab-4c46-b915-07db3d40809b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190720_Itt_kovetheti_eloben_a_holdra_szallast","timestamp":"2019. július. 20. 20:00","title":"Itt követheti \"élőben\" a holdra szállást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04c66774-5c6d-4bfc-8554-5a2e2c62cd38","c_author":"Németh András","category":"elet","description":"Annak ellenére, hogy ezernyi bizonyíték van arra, hogy az amerikaiak több alkalommal megfordultak a Holdon, világszerte tartják magukat azok az összeesküvés-elméletek, amelyek szerint az egész csak egy óriási kamu: a filmeket és fényképeket egy stúdióban rögzítették, Armstrongékra pedig a színészkedés feladata hárult. Az amerikaiak 11 százaléka ma sem biztos abban, hogy járt ember égi kísérőnkön.","shortLead":"Annak ellenére, hogy ezernyi bizonyíték van arra, hogy az amerikaiak több alkalommal megfordultak a Holdon, világszerte...","id":"20190720_Miert_unnepelgetnek_nem_is_voltak_a_Holdon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04c66774-5c6d-4bfc-8554-5a2e2c62cd38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cb88c26-d9d2-4752-8206-4e238c0619f0","keywords":null,"link":"/elet/20190720_Miert_unnepelgetnek_nem_is_voltak_a_Holdon","timestamp":"2019. július. 20. 15:02","title":"\"Miért ünnepelgetnek, ha nem is voltak a Holdon?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f016dc0c-59ce-49ad-8308-b43c573f63b9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 21 éves magyar párbajtőröző az orosz Szergej Bidát győzte le egy rendkívül fordulatos mérkőzésen.\r

","shortLead":"A 21 éves magyar párbajtőröző az orosz Szergej Bidát győzte le egy rendkívül fordulatos mérkőzésen.\r

","id":"20190719_aranyerem_vilagbajnok_siklosi_gergely_vivas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f016dc0c-59ce-49ad-8308-b43c573f63b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"987c7550-31d0-4ba5-8bfb-c84643f0c06c","keywords":null,"link":"/sport/20190719_aranyerem_vilagbajnok_siklosi_gergely_vivas","timestamp":"2019. július. 19. 20:00","title":"Aranyérmes Siklósi Gergely a budapest vívó-vébén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df1d11e-246f-4544-88fd-29c1cbd4dcf7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az 5,1-es erősségű rengés hatására a görög fővárosban is sokan kisiettek az épületekből az utcára. ","shortLead":"Az 5,1-es erősségű rengés hatására a görög fővárosban is sokan kisiettek az épületekből az utcára. ","id":"20190719_Foldrenges_razta_meg_Athen_kornyeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7df1d11e-246f-4544-88fd-29c1cbd4dcf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d2f718d-aafe-4162-be8a-12ecff61f813","keywords":null,"link":"/vilag/20190719_Foldrenges_razta_meg_Athen_kornyeket","timestamp":"2019. július. 19. 13:47","title":"Földrengés rázta meg Athén környékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]