Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5965bf6f-3170-4acd-ba78-1b90a1f7936f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Time magazin is kiveszi a részét a holdra szállás 50. évfordulójának megünnepléséből. Igazi különlegességgel készültek.","shortLead":"A Time magazin is kiveszi a részét a holdra szállás 50. évfordulójának megünnepléséből. Igazi különlegességgel...","id":"20190721_holdra_szallas_time_nasa_kiterjesztett_valosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5965bf6f-3170-4acd-ba78-1b90a1f7936f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9debdd30-ed2d-42de-8422-78c8983c51a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190721_holdra_szallas_time_nasa_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2019. július. 21. 08:03","title":"Próbálja ki, ezzel az appal otthon is végigjátszhatja a holdra szállást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32cd88b9-35aa-406c-81c2-ef7119a12cc1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Korábban a rendkívüli körülményekre hivatkoztak, a miniszterelnökségi vizsgálat után meggondolták magukat. ","shortLead":"Korábban a rendkívüli körülményekre hivatkoztak, a miniszterelnökségi vizsgálat után meggondolták magukat. ","id":"20190722_Megis_fizet_a_hetoras_kesesert_a_Wizzair","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32cd88b9-35aa-406c-81c2-ef7119a12cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73b44c93-410c-4c0d-b18c-19d75d5ae8e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190722_Megis_fizet_a_hetoras_kesesert_a_Wizzair","timestamp":"2019. július. 22. 18:51","title":"Mégis fizet a hétórás késésért a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36412974-e09c-434f-96e7-4de254c27f00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idén nem lehet kormányellenességgel vádolni a gombaszögi nyári tábort. ","shortLead":"Idén nem lehet kormányellenességgel vádolni a gombaszögi nyári tábort. ","id":"20190722_gombaszogi_tabor_fidesz_patria_oncenzura","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36412974-e09c-434f-96e7-4de254c27f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43487547-b363-4f04-9210-d8e6ac153b71","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_gombaszogi_tabor_fidesz_patria_oncenzura","timestamp":"2019. július. 22. 12:43","title":"Újabb tábort ural el a Fidesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eee22891-d3bd-4c5e-9327-5054253bfaa0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Arató László úgy véli, kár, hogy Háy János rengeteg munkáját és népszerűségét, a kiadó pedig pénzét és tekintélyét fecsérelte a Kik vagytok ti? című könyvre. ","shortLead":"Arató László úgy véli, kár, hogy Háy János rengeteg munkáját és népszerűségét, a kiadó pedig pénzét és tekintélyét...","id":"20190722_Hay_Janos_Arato_Laszlo_Magyartanarok_Egyesulete_Kik_vagytok_ti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eee22891-d3bd-4c5e-9327-5054253bfaa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a900659a-db8a-4cb5-87ca-8035e7eb6d40","keywords":null,"link":"/kultura/20190722_Hay_Janos_Arato_Laszlo_Magyartanarok_Egyesulete_Kik_vagytok_ti","timestamp":"2019. július. 22. 15:21","title":"Nekiment a Magyartanárok Egyesületének elnöke Háy Jánosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9e7f2d-9c00-4282-ab1e-9fe49c07a480","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Jó időt jelezte, végül hóviharban mászott az erdélyi magyar hegymászó. ","shortLead":"Jó időt jelezte, végül hóviharban mászott az erdélyi magyar hegymászó. ","id":"20190721_Varga_Csaba_felert_a_8080_meteres_Hidden_Peak_csucsara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad9e7f2d-9c00-4282-ab1e-9fe49c07a480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec3a113-d6c7-41f7-8b2c-4bfc0528fed3","keywords":null,"link":"/elet/20190721_Varga_Csaba_felert_a_8080_meteres_Hidden_Peak_csucsara","timestamp":"2019. július. 21. 14:04","title":"Varga Csaba felért a 8080 méteres Hidden Peak csúcsára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96351ea-721d-4b31-a3c2-2adee7b42c31","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Késely Ajna és Kapás Boglárka bejutott a 400 méter gyors vasárnapi fináléjába, döntős a 4x100-as férfi gyorsváltó is. ","shortLead":"Késely Ajna és Kapás Boglárka bejutott a 400 méter gyors vasárnapi fináléjába, döntős a 4x100-as férfi gyorsváltó is. ","id":"20190721_Szenzacios_idovel_nyitott_Hosszu_Katinka_a_vizes_vbn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f96351ea-721d-4b31-a3c2-2adee7b42c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cef1978-f165-4ebb-be7a-98f7641d5898","keywords":null,"link":"/sport/20190721_Szenzacios_idovel_nyitott_Hosszu_Katinka_a_vizes_vbn","timestamp":"2019. július. 21. 09:58","title":"Szenzációs idővel nyitott Hosszú Katinka a vizes vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c6c7d2-897e-4d0f-bdea-2c976e218d4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A holdra szállás 50. évfordulójáról emlékezett meg az Őrültech című teches podcast két műsorvezetője is, amiről a magyar asztrofotóssal, Hődör Gáborral beszélgettek.","shortLead":"A holdra szállás 50. évfordulójáról emlékezett meg az Őrültech című teches podcast két műsorvezetője is, amiről...","id":"20190721_holdra_szallas_50_evfordulo_orultech_podcast_hodor_gabor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09c6c7d2-897e-4d0f-bdea-2c976e218d4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d510c7d3-f143-483f-8c50-98360354a0fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190721_holdra_szallas_50_evfordulo_orultech_podcast_hodor_gabor","timestamp":"2019. július. 21. 21:03","title":"Podcast: Mivel készül egy magyar asztrofotós a holdra szállás évfordulójára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Gyors döntést ígért az amerikai technológiai cégek vezetőinek a Huawei-szállítások ügyében az amerikai elnök.","shortLead":"Gyors döntést ígért az amerikai technológiai cégek vezetőinek a Huawei-szállítások ügyében az amerikai elnök.","id":"20190723_Az_amerikai_techoriasok_vezetoi_surgetik_Trumpot_engedje_hogy_szallitsanak_a_Huaweinek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a300f0b-c09e-42c5-a8a6-896861018e1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_Az_amerikai_techoriasok_vezetoi_surgetik_Trumpot_engedje_hogy_szallitsanak_a_Huaweinek","timestamp":"2019. július. 23. 06:20","title":"Az amerikai techóriások vezetői sürgetik Trumpot, engedje, hogy szállítsanak a Huawei-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]