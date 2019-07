Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008","c_author":"Windisch Judit - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Áder János köztársasági elnök hamarosan kiírja az őszi önkormányzati választások időpontját, indul a visszaszámlálás. Az ország több pontján – megyeszékhelyeken és fővárosi kerületekben egyaránt – éles versenyre lehet számítani. Van, ahol már azt is tudjuk, kik csapnak össze. Térképre tettük a Fidesz és az ellenzék jelöltjeit.","shortLead":"Áder János köztársasági elnök hamarosan kiírja az őszi önkormányzati választások időpontját, indul a visszaszámlálás...","id":"20190722_terkepen_recept_hogyan_gyozheti_le_ellenzek_fideszt_orszagszerte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e98d65bc-b473-4c8c-9729-395a1f45c237","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_terkepen_recept_hogyan_gyozheti_le_ellenzek_fideszt_orszagszerte","timestamp":"2019. július. 22. 06:30","title":"Térképen a mezőny, amely összecsap az őszi választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190723_A_Kuriahoz_fordul_a_Pedagogusok_Demokratikus_Szakszervezete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7a164fc-528a-4348-9d66-1a4e363a993e","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_A_Kuriahoz_fordul_a_Pedagogusok_Demokratikus_Szakszervezete","timestamp":"2019. július. 23. 14:05","title":"A Kúriához fordul a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c0a6408-5ec7-4f4a-8e72-2152af352d6b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs összefüggés a környezeti hatásokkal, például az anya testsúlyával vagy a védőoltásokkal. ","shortLead":"Nincs összefüggés a környezeti hatásokkal, például az anya testsúlyával vagy a védőoltásokkal. ","id":"20190722_Egy_kutatas_bebizonyitotta_hogy_genetikai_okai_vannak_az_autizmusnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c0a6408-5ec7-4f4a-8e72-2152af352d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27245c36-7f96-4f35-9dd2-21e76aa9eb29","keywords":null,"link":"/elet/20190722_Egy_kutatas_bebizonyitotta_hogy_genetikai_okai_vannak_az_autizmusnak","timestamp":"2019. július. 22. 20:09","title":"Egy kutatás bebizonyította, hogy genetikai okai vannak az autizmusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606acc5c-727c-4f9c-9f5a-cad39d653b6f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az emléktáblán egy jövőnek címzett levél áll majd. ","shortLead":"Az emléktáblán egy jövőnek címzett levél áll majd. ","id":"20190722_Emlektabla_gleccser_Izland_felmelegedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=606acc5c-727c-4f9c-9f5a-cad39d653b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a840aaf1-c098-48fa-b595-6d3a80d91e4a","keywords":null,"link":"/elet/20190722_Emlektabla_gleccser_Izland_felmelegedes","timestamp":"2019. július. 22. 17:25","title":"Emléktáblát kap a gleccser, amely a felmelegedés miatt elsőként tűnt el Izlandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30227134-aa36-4fb7-992d-84ec75c99c01","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Átadták a Spiel des Jahres idei díjait. ","shortLead":"Átadták a Spiel des Jahres idei díjait. ","id":"20190723_Kihirdettek_az_idei_legjobb_tarsasjatekokat_itt_a_lista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30227134-aa36-4fb7-992d-84ec75c99c01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda9a68e-02cb-4b7b-946c-effaaaa0b679","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_Kihirdettek_az_idei_legjobb_tarsasjatekokat_itt_a_lista","timestamp":"2019. július. 23. 19:25","title":"Megválasztották az év társasjátékait, itt a lista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34ee2c14-3c20-4cef-9a34-be8ee20564aa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 51-es körzet lerohanásához hasonló eseményt hirdettek a Loch Nessnél, a vízimentők amiatt aggódnak, nehogy egy ember is komolyan vegye.","shortLead":"Az 51-es körzet lerohanásához hasonló eseményt hirdettek a Loch Nessnél, a vízimentők amiatt aggódnak, nehogy egy ember...","id":"20190723_Gyorsan_szoltak_a_brit_vizimentok_nem_jo_otlet_megrohamozni_a_Loch_Nesst","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34ee2c14-3c20-4cef-9a34-be8ee20564aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42ddb3c-a98d-4093-9414-8950f3633355","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_Gyorsan_szoltak_a_brit_vizimentok_nem_jo_otlet_megrohamozni_a_Loch_Nesst","timestamp":"2019. július. 23. 12:23","title":"Gyorsan szóltak a brit vízimentők, nem jó ötlet megrohamozni a Loch Nesst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"197de9fe-827e-465c-a2f3-453a8edab166","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már szinte a kezdetektől fogva felnőtt módjára képesek tanulni a fiatal ausztrál kéknyelvű szkinkek (Tiliqua scincoides) – derült ki egy ausztrál kutatásból.","shortLead":"Már szinte a kezdetektől fogva felnőtt módjára képesek tanulni a fiatal ausztrál kéknyelvű szkinkek (Tiliqua...","id":"20190722_ausztral_keknyelvu_szkinkek_tanulasi_kepesseg_tiliqua_scincoides","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=197de9fe-827e-465c-a2f3-453a8edab166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab4d39f-1e6f-49bf-a98e-ce90bdfd1ca8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_ausztral_keknyelvu_szkinkek_tanulasi_kepesseg_tiliqua_scincoides","timestamp":"2019. július. 22. 17:03","title":"Meglepően okos a kéknyelvű gyík már 23 napos korában is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a550147-54a3-4533-8426-b4cea4ea478b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Naponta átlagosan 8-10 hajóval folyik a kutatás. ","shortLead":"Naponta átlagosan 8-10 hajóval folyik a kutatás. ","id":"20190722_Hableany_tragedia_aldozat_kereses_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a550147-54a3-4533-8426-b4cea4ea478b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"798a3202-dfe9-4e75-986b-30d74b42d392","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Hableany_tragedia_aldozat_kereses_rendorseg","timestamp":"2019. július. 22. 20:53","title":"Hableány-tragédia: egy nő holttestét továbbra is keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]