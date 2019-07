Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"325d5224-b0ab-4c17-83f3-3b901bd59a19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung Galaxy A80 telefon legkülönlegesebb része kétségkívül a forgó/forgatható kamera. Ezt mutatja be egy látványos videón a gyártó.","shortLead":"A Samsung Galaxy A80 telefon legkülönlegesebb része kétségkívül a forgó/forgatható kamera. Ezt mutatja be egy látványos...","id":"20190725_samsung_galaxy_a80_forgathato_kamera_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=325d5224-b0ab-4c17-83f3-3b901bd59a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bec01abd-17ec-4c77-8f18-f4ca7c6cc5dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_samsung_galaxy_a80_forgathato_kamera_video","timestamp":"2019. július. 25. 10:03","title":"Így lesz látványos a szelfi: videó a Samsung Galaxy A80 forgatható kamerájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"278763ad-adaf-4dad-9e8a-d3da47199c49","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A francia tengerkutató intézet (Ifremer) 13 éven keresztül vizsgálta a Földközi-tengert, a kutatás eredményeit pedig nemrég tették közzé. Nincs ok az örömre.","shortLead":"A francia tengerkutató intézet (Ifremer) 13 éven keresztül vizsgálta a Földközi-tengert, a kutatás eredményeit pedig...","id":"20190725_foldkozi_tenger_szennyezettseg_europa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=278763ad-adaf-4dad-9e8a-d3da47199c49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d34c7f81-5314-4f3e-8e45-a6c5205b4391","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_foldkozi_tenger_szennyezettseg_europa","timestamp":"2019. július. 25. 16:03","title":"Szomorú dolog derült ki a Földközi-tengerről, nem lehetünk büszkék rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a658e31-4975-4f31-bc70-8450137e4788","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szinte ugyanúgy komponálja képeit, mint a dalait.","shortLead":"Szinte ugyanúgy komponálja képeit, mint a dalait.","id":"20190725_Bob_Dylan_kiallitas_Szeged","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a658e31-4975-4f31-bc70-8450137e4788&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5537f6d7-f663-47e5-982e-ce2c4a83d414","keywords":null,"link":"/kultura/20190725_Bob_Dylan_kiallitas_Szeged","timestamp":"2019. július. 25. 17:32","title":"Bob Dylan-kiállítás nyílik Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d720dfe-fdb2-4d5e-9ece-8abd7e798be8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 80 ezer nő esetében vizsgálták, milyen hatással lehetnek a szervezetre a cukormentes italok. Az eredmény lesújtó.","shortLead":"Több mint 80 ezer nő esetében vizsgálták, milyen hatással lehetnek a szervezetre a cukormentes italok. Az eredmény...","id":"20190725_cukormentes_udito_szivinfarktus_stroke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d720dfe-fdb2-4d5e-9ece-8abd7e798be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a030b193-98b4-4213-937f-4d3a7dbc766c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_cukormentes_udito_szivinfarktus_stroke","timestamp":"2019. július. 25. 12:03","title":"Szokott cukormentes üdítőt inni? A tudósok szerint nagyon nem kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48034112-2af1-4922-9a7e-13b1a9258a1d","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Az országgyűlési választások 2018 áprilisában voltak.","shortLead":"Az országgyűlési választások 2018 áprilisában voltak.","id":"20190725_Polt_Peter_szerint_2020ig_is_nyomozhatnak_a_csepeli_hamis_ajanloivek_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48034112-2af1-4922-9a7e-13b1a9258a1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9eb0a5f-9b29-4993-8c45-32d65a904033","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Polt_Peter_szerint_2020ig_is_nyomozhatnak_a_csepeli_hamis_ajanloivek_ugyeben","timestamp":"2019. július. 25. 17:54","title":"Polt Péter szerint 2020-ig is nyomozhatnak a csepeli hamis ajánlóívek ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68ccf502-df82-4964-b2de-bc0ab57ecae8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kvangdzsui úszó-világbajnokság pénteki előfutamaiból öt magyar versenyző is elődöntőbe jutott, ugyanakkor a 4x200 méteres férfi gyorsváltónak, illetve 800 méter gyorson Késely Ajnának és Kapás Boglárkának sem sikerült a fináléba verekednie magát.","shortLead":"A kvangdzsui úszó-világbajnokság pénteki előfutamaiból öt magyar versenyző is elődöntőbe jutott, ugyanakkor a 4x200...","id":"20190726_vizes_vb_uszas_elodonto_kapas_boglarka_kesely_ajna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68ccf502-df82-4964-b2de-bc0ab57ecae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75299b6a-fb2e-4ceb-ace5-7db76cb4b382","keywords":null,"link":"/sport/20190726_vizes_vb_uszas_elodonto_kapas_boglarka_kesely_ajna","timestamp":"2019. július. 26. 06:55","title":"Vizes vb: öt magyarnak jött össze az elődőntő, Kapás és Késely lemaradt a fináléról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"894e3346-5f60-46c2-93c7-b52e9d50a9b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudta feldolgozni a szakítást, ezért puskázott.","shortLead":"Nem tudta feldolgozni a szakítást, ezért puskázott.","id":"20190726_Orizetbe_vettek_a_vadaszpuskas_kecskemeti_lovoldozot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=894e3346-5f60-46c2-93c7-b52e9d50a9b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df0e4eda-8a08-4020-b099-6882e91e44a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Orizetbe_vettek_a_vadaszpuskas_kecskemeti_lovoldozot","timestamp":"2019. július. 26. 09:26","title":"Őrizetbe vették a vadászpuskás kecskeméti lövöldözőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71e0ccee-6abb-4b3d-abbd-8c350fcbeea7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"De legalábbis egyet biztosan.","shortLead":"De legalábbis egyet biztosan.","id":"20190725_Raketakat_lott_ki_EszakKorea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71e0ccee-6abb-4b3d-abbd-8c350fcbeea7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0527a67-5881-4bf8-87cf-ccbf105ada7e","keywords":null,"link":"/vilag/20190725_Raketakat_lott_ki_EszakKorea","timestamp":"2019. július. 25. 05:15","title":"Rakétákat lőtt ki Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]