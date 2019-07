Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9fdcc393-dcb2-43de-b96f-fbf8b7764e57","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A minisztérium szerint a kormányhivatali vizsgálat is megerősítette, hogy a gimnázium vezetése hibázott.","shortLead":"A minisztérium szerint a kormányhivatali vizsgálat is megerősítette, hogy a gimnázium vezetése hibázott.","id":"20190725_Vizsgalja_az_Emmi_a_Szinyei_felelosseget_az_erettsegi_botrany_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fdcc393-dcb2-43de-b96f-fbf8b7764e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2189129-79ae-44e8-b2ec-72db8ca3c6dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Vizsgalja_az_Emmi_a_Szinyei_felelosseget_az_erettsegi_botrany_miatt","timestamp":"2019. július. 25. 13:17","title":"Vizsgálja az Emmi a Szinyei felelősségét az érettségi botrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0580213c-0c8a-4727-818e-3244dfe5ec0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre kevés dolog szivárgott ki az ősszel érkező új MacBook Próról, de az áráról már most pletykálnak.","shortLead":"Egyelőre kevés dolog szivárgott ki az ősszel érkező új MacBook Próról, de az áráról már most pletykálnak.","id":"20190725_apple_16_colos_macbook_pro_ara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0580213c-0c8a-4727-818e-3244dfe5ec0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01fcf939-b5c6-4a36-a98b-e399b3a93bd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_apple_16_colos_macbook_pro_ara","timestamp":"2019. július. 25. 17:03","title":"Megvan, mennyibe kerülhet az Apple új MacBook Prója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bdbda19-d1fe-4e1d-afca-149c88d31a39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Általános meglepetésre lett holtversenyben az év autója idén az Alpine A110. A tuningcégeket persze mindez csak motiválja vélhetően.","shortLead":"Általános meglepetésre lett holtversenyben az év autója idén az Alpine A110. A tuningcégeket persze mindez csak...","id":"20190724_alpine_a_110_carlex","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bdbda19-d1fe-4e1d-afca-149c88d31a39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6812c3bf-3fb2-4930-8d4b-08e9d172349d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_alpine_a_110_carlex","timestamp":"2019. július. 26. 10:21","title":"Az év autóját is kezelésbe vették a lengyelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba194ac3-07f9-402d-8acf-9675ffd11a91","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Építik az M76-os utat, emiatt a Balaton körüli kerékpáros kör egy részéről is elküldik a bringásokat.","shortLead":"Építik az M76-os utat, emiatt a Balaton körüli kerékpáros kör egy részéről is elküldik a bringásokat.","id":"20190725_Majdnem_egy_evre_lezarjak_a_balatoni_bringakor_egy_szakaszat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba194ac3-07f9-402d-8acf-9675ffd11a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c7b86d-a55b-4df9-8bd8-dc24ae17085f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190725_Majdnem_egy_evre_lezarjak_a_balatoni_bringakor_egy_szakaszat","timestamp":"2019. július. 25. 17:34","title":"Majdnem egy évre lezárják a balatoni bringakör egy szakaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cdb470f-1855-456a-b250-01f6ce3359e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Növekvő foglalkoztatás, csökkenő munkaerő-tartalék, rengeteg betöltetlen állás és sokáig húzódó álláskeresés – kijött a KSH új kiadványa, amely a magyar munkaerőpiac idei első negyedéves teljesítményét veszi górcső alá. ","shortLead":"Növekvő foglalkoztatás, csökkenő munkaerő-tartalék, rengeteg betöltetlen állás és sokáig húzódó álláskeresés – kijött...","id":"20190725_ksh_2019_elso_negyedev_foglalkoztatas_munkaeropiac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cdb470f-1855-456a-b250-01f6ce3359e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e849bc8-1d52-414f-8374-fc62e5b38927","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190725_ksh_2019_elso_negyedev_foglalkoztatas_munkaeropiac","timestamp":"2019. július. 25. 07:15","title":"Elérte a határait a foglalkoztatásban Magyarország?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"228ef4cf-0b37-4ea4-afab-5f48628bfead","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két éve találták meg azt a szoftverhibát az Airbus A350-esek egyes modelljeinél, amihez most egy újabb légialkalmassági irányelvet adott ki az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség.","shortLead":"Két éve találták meg azt a szoftverhibát az Airbus A350-esek egyes modelljeinél, amihez most egy újabb légialkalmassági...","id":"20190726_repulesbiztonsag_airbus_a350_941","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=228ef4cf-0b37-4ea4-afab-5f48628bfead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cdc9b84-4cec-48b2-9aa8-103ca197d11f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_repulesbiztonsag_airbus_a350_941","timestamp":"2019. július. 26. 10:35","title":"149 óránként újra kell indítani az Airbus A350-es gépek egy részét, különben beüthet a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e480ba5-bc3c-44ee-b535-31dfaa495987","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Vegyes sikerrel indulnak a választáson a tévéből ismert emberek, sportolók, színészek: van, aki egy nagyobb várost vezet évek óta, más egy kisebb településen is elhullik. Vajon mi számít? Ezt kérdeztük az érintettektől. ","shortLead":"Vegyes sikerrel indulnak a választáson a tévéből ismert emberek, sportolók, színészek: van, aki egy nagyobb várost...","id":"20190725_veleb_onkormanyzati_valasztas_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e480ba5-bc3c-44ee-b535-31dfaa495987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80229c7d-592b-4549-96b4-6767246eee26","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_veleb_onkormanyzati_valasztas_2019","timestamp":"2019. július. 25. 11:50","title":"Celebeket kérdeztünk, előnye-e az önkormányzati választáson az ismertség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a658e31-4975-4f31-bc70-8450137e4788","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szinte ugyanúgy komponálja képeit, mint a dalait.","shortLead":"Szinte ugyanúgy komponálja képeit, mint a dalait.","id":"20190725_Bob_Dylan_kiallitas_Szeged","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a658e31-4975-4f31-bc70-8450137e4788&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5537f6d7-f663-47e5-982e-ce2c4a83d414","keywords":null,"link":"/kultura/20190725_Bob_Dylan_kiallitas_Szeged","timestamp":"2019. július. 25. 17:32","title":"Bob Dylan-kiállítás nyílik Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]