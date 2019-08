Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a58f8e2-f663-471f-9336-af495854eea3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Cameron Boyce, a Jessie és az Utódok című amerikai tévésorozatok 20 éves sztárja július elején hunyt el. A halála okát most hozta nyilvánosságra a Los Angeles-i igazságügyi orvosszakértői szolgálat. ","shortLead":"Cameron Boyce, a Jessie és az Utódok című amerikai tévésorozatok 20 éves sztárja július elején hunyt el. A halála okát...","id":"20190731_cameron_boyce_epilepszia_disney","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a58f8e2-f663-471f-9336-af495854eea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c2db90-7eb9-47b9-8c4f-5f149cd7106f","keywords":null,"link":"/kultura/20190731_cameron_boyce_epilepszia_disney","timestamp":"2019. július. 31. 10:53","title":"Epilepsziás roham okozta a Disney fiatal sztárjának halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed09dc3-e549-479c-a554-42d7ef8e5af0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kocsikon van kerékpártároló, biciklipumpa, konnektor, Wi-fi, és még több extra is. ","shortLead":"A kocsikon van kerékpártároló, biciklipumpa, konnektor, Wi-fi, és még több extra is. ","id":"20190730_Fotok_Kigurultak_a_gyarbol_a_MAV_elso_sajat_ICkocsijai_Szolnokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ed09dc3-e549-479c-a554-42d7ef8e5af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4097d38d-ffd8-4f09-982c-8cb427476396","keywords":null,"link":"/kkv/20190730_Fotok_Kigurultak_a_gyarbol_a_MAV_elso_sajat_ICkocsijai_Szolnokon","timestamp":"2019. július. 30. 15:44","title":"Fotók: Kigurultak a gyárból a MÁV első saját IC-kocsijai Szolnokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31a3bab-f3d0-4cd0-93c9-1b00409502c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A helyiek attól tartanak, hogy homokkal töltik fel a szabadstrandot.","shortLead":"A helyiek attól tartanak, hogy homokkal töltik fel a szabadstrandot.","id":"20190731_All_a_bal_a_siofoki_kikotoepites_korul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a31a3bab-f3d0-4cd0-93c9-1b00409502c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e68230-8b62-4c01-b671-f1ed9abf9942","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_All_a_bal_a_siofoki_kikotoepites_korul","timestamp":"2019. július. 31. 11:59","title":"Áll a bál a siófoki kikötőépítés körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc884e80-bf73-48b8-b700-f39a3b9bfd94","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tudni mi állhat a háttérben, mindenesetre a Samsung Galaxy telefonok új tulajdonosai már nem kapnak 100 GB-nyi ingyen OneDrive-tárhelyet, holott korábban még ezzel csábították a felhasználókat.","shortLead":"Nem tudni mi állhat a háttérben, mindenesetre a Samsung Galaxy telefonok új tulajdonosai már nem kapnak 100 GB-nyi...","id":"20190801_samsung_galaxy_microsoft_onedrive_tarhely_100_gb_5_gb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc884e80-bf73-48b8-b700-f39a3b9bfd94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3a29dd-7ff4-4bca-abde-3d5df14004a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_samsung_galaxy_microsoft_onedrive_tarhely_100_gb_5_gb","timestamp":"2019. augusztus. 01. 09:33","title":"Rossz hír a samsungosoknak: visszavesz a hatalmas ingyenes tárhelyből a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da940a95-9863-4a02-9d99-3365c7028d64","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem fogják csillapítani a romániai emberrablásos botrány hullámait a most közzétett felvételek, amelyeken az hallható, ahogy a lány elrablójának lakásából telefonál a rendőrségnek, hogy mentsék meg, de a diszpécser értetlenkedik, ironizál, nem veszi komolyan.\r

\r

","shortLead":"Nem fogják csillapítani a romániai emberrablásos botrány hullámait a most közzétett felvételek, amelyeken az hallható...","id":"20190731_Jojjenek_gyorsan_kerem__nyilvanossagra_kerultek_a_megolt_roman_tinilany_rendorsegi_hivasai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da940a95-9863-4a02-9d99-3365c7028d64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fe6186b-961a-4fb2-9d6b-3ca26eff2dd1","keywords":null,"link":"/vilag/20190731_Jojjenek_gyorsan_kerem__nyilvanossagra_kerultek_a_megolt_roman_tinilany_rendorsegi_hivasai","timestamp":"2019. július. 31. 16:05","title":"\"Jöjjenek gyorsan, kérem\" - nyilvánosságra kerültek a megölt román tinilány rendőrségi hívásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ismét emelt a Mol.","shortLead":"Ismét emelt a Mol.","id":"20190731_A_400_forintot_nyaldossa_a_gazolaj_literenkenti_ara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd157bc7-1e0e-4e04-a491-84d357c3bedb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_A_400_forintot_nyaldossa_a_gazolaj_literenkenti_ara","timestamp":"2019. július. 31. 05:30","title":"A 400 forintot nyaldossa a gázolaj literenkénti ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A cég okoseszközöket gyártó üzletága érte el a legnagyobb eredményt az amerikai szankciók ellenére is. ","shortLead":"A cég okoseszközöket gyártó üzletága érte el a legnagyobb eredményt az amerikai szankciók ellenére is. ","id":"20190730_Hiaba_a_Huwei_elleni_hadjarat_meg_mindig_ugy_viszik_a_telefonjaikat_mint_a_cukrot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a965d76-6103-4dea-b991-34f6fd93fcb0","keywords":null,"link":"/kkv/20190730_Hiaba_a_Huwei_elleni_hadjarat_meg_mindig_ugy_viszik_a_telefonjaikat_mint_a_cukrot","timestamp":"2019. július. 30. 16:15","title":"Hiába a Huawei elleni hadjárat, még mindig úgy viszik a telefonjaikat, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5722b4f-8385-4b27-9b88-7d7e7ce47f60","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A ruhaüzlet augusztus végéig minden itthoni üzletét bezárja. ","shortLead":"A ruhaüzlet augusztus végéig minden itthoni üzletét bezárja. ","id":"20190731_Kivonul_Magyarorszagrol_a_Charles_Vogele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5722b4f-8385-4b27-9b88-7d7e7ce47f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8d78e1-a2e3-490f-8d8e-74caf94abf81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Kivonul_Magyarorszagrol_a_Charles_Vogele","timestamp":"2019. július. 31. 17:34","title":"Kivonul Magyarországról a Charles Vögele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]