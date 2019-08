Véleménycikket írt a Helsingin Sanomat című lapba Petri Tuomi-Nikula, a volt budapesti finn nagykövet, aki arról értekezik a cikkben, hogy a finn soros EU-elnökség fő célja a közös értékek és a jogállamiság megerősítése, és hogy véget kell vetni annak a gyakorlatnak, hogy egyesek szerint rájuk más szabályok vonatkoznak, mint mindenki másra. Tuomi-Nikula felveti azt is, hogy végső esetben meg kell vonni az EU-s támogatásokat a renitens országoktól.

A volt nagykövet szerint Orbánék ideges reakciója is azt mutatja, hogy jó az irány, a finn miniszterelnök üzenete pedig világos volt, akár az uniós pénzek megvonásával is járhat, ha valaki nem tartja be a jogállamisági normákat.

"Orbánnak nehéz a helyzete. Hogy hatalmon maradjon, több pénzre van szüksége az EU-tól" - írja a volt nagykövet, aki hozzáteszi azt is, hogy Magyarország kapja a legtöbb egy főre jutó EU-s támogatást az egész unióban, ám ez az országban a kiterjedt, intézményesített korrupciót tartja fenn.

Magyarország az Unió egyik legkorruptabb országa

- jelenti ki Tuomi-Nikula hozzátéve, hogy a Fidesz uralma alatt Magyarországon egy pártra és egy emberre épülő rendszer alakult ki, amit sokan sokféleképpen neveztek már, de a lényeg, hogy a nyugati világban ismert demokrácia Magyarországon már nem létezik, és Orbán nem is nagyon titkolja ezzel kapcsolatos terveit, amikor illiberális demokráciának nevezi a rendszerét.

A volt nagykövet szerint a nacionalizmus, a konzervatív keresztény szellemiség és a különböző fenyegetettségek ismételgetése mind arra szolgál, hogy Magyarországot kiszakítsák az EU azon mechanizmusaiból, amelyek a jogállamiságot, a szólásszabadságot és az egyenlőséget ellenőrzik.

Petri Tuomi-Nikula felidézi, hogy Orbán azzal érvel, hogy a volt szocialista országokat a történelmük miatt máshogy kell megítélni az EU-ban, és hogy ezekben az országokban engedni kellene az autoriter rendszerek kialakulását, különben végül orosz befolyás alá kerülnek ismét.

A volt nagykövet viszont leszögezi, hogy a külön szabályok alkalmazása teljesen abszurd, mert ennyi erővel bárki külön elbírálást követelhetne magának a történelmére hivatkozva, de a szabályok mindenkire ugyanúgy kell, hogy vonatkozzanak, és ez a finn soros elnökség egyik célja is.