Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d5804f8-305b-4fd7-880b-25c19664b736","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár hete, hogy együttműködést kötött a grafikus kártyáiról is ismert AMD-vel a Samsung. Most már azt is tudni, mikor számíthatunk az első ilyen komponenssel szerelt készülékekre.","shortLead":"Pár hete, hogy együttműködést kötött a grafikus kártyáiról is ismert AMD-vel a Samsung. Most már azt is tudni, mikor...","id":"20190807_samsung_amd_radeon_grafikus_kartya_vezerlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d5804f8-305b-4fd7-880b-25c19664b736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17c2f2a3-a72a-4139-88b1-30cdae2e58c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_samsung_amd_radeon_grafikus_kartya_vezerlo","timestamp":"2019. augusztus. 07. 09:03","title":"Óriási változás jöhet a Samsung mobiljainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75c615c6-3180-48ad-a11b-4f9a04853c09","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Föld \"tüdejeként\" aposztrofált Amazonas videken mindig is problémát jelentett az esőerdők kiirtása, júliusban azonban még az eddigieknél is gyorsabb mértékben pusztították a területet.","shortLead":"A Föld \"tüdejeként\" aposztrofált Amazonas videken mindig is problémát jelentett az esőerdők kiirtása, júliusban azonban...","id":"20190807_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_erdoirtas_amazonas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75c615c6-3180-48ad-a11b-4f9a04853c09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ef3d8bc-6111-4671-b87a-a711fa045a46","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_erdoirtas_amazonas","timestamp":"2019. augusztus. 07. 14:03","title":"Megölik a Föld \"tüdejét\", ha tovább folytatódik a brazil fakitermelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc644478-01d7-42fd-8157-0a50462182da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester-helyettes férje orosz metrógyártóval üzletel. ","shortLead":"A főpolgármester-helyettes férje orosz metrógyártóval üzletel. ","id":"20190806_Karacsony_Tavoznia_kell_SzalayBobrovniczky_Alexandranak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc644478-01d7-42fd-8157-0a50462182da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc072fb-64c1-402f-923f-a0e0b10fe292","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_Karacsony_Tavoznia_kell_SzalayBobrovniczky_Alexandranak","timestamp":"2019. augusztus. 06. 19:32","title":"Karácsony: Távoznia kell Szalay-Bobrovniczky Alexandrának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e62760-c7f3-4ea5-80a5-26abd8e48e02","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fideszes képviselő a plakátok lecserélése után sem érzi azt, hogy vége lenne a harcnak.","shortLead":"A fideszes képviselő a plakátok lecserélése után sem érzi azt, hogy vége lenne a harcnak.","id":"20190807_Boldog_Istvan_a_CocaCola_donteserol_Egy_csatat_megnyertunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15e62760-c7f3-4ea5-80a5-26abd8e48e02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fbdc65e-dc8f-41fc-9a0d-504511582292","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Boldog_Istvan_a_CocaCola_donteserol_Egy_csatat_megnyertunk","timestamp":"2019. augusztus. 07. 14:25","title":"Boldog István a Coca-Cola döntéséről: „Egy csatát megnyertünk!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b5063e7-97fb-438f-b666-d0560299a88d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt is elmagyarázzák, mivel és hogy a legkönnyebb eljutni a fesztivál helyszínére.","shortLead":"Azt is elmagyarázzák, mivel és hogy a legkönnyebb eljutni a fesztivál helyszínére.","id":"20190807_Kisokost_tett_kozze_a_Szigetre_utazoknak_a_BKK","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b5063e7-97fb-438f-b666-d0560299a88d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"993c7a6c-e729-4aa2-9524-6a43e59e68dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190807_Kisokost_tett_kozze_a_Szigetre_utazoknak_a_BKK","timestamp":"2019. augusztus. 07. 14:45","title":"Kisokost tett közzé a Szigetre utazóknak a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bd732d5-1c6f-489b-94c6-2c3ac3c83f79","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kim Dzsong Un is elégedett volt az újabb kilövés eredményeivel. Donald Trump szerint Észak-Korea nem sért meg semmilyen megállapodást.\r

\r

","shortLead":"Kim Dzsong Un is elégedett volt az újabb kilövés eredményeivel. Donald Trump szerint Észak-Korea nem sért meg semmilyen...","id":"20190807_EszakKorea_figyelmeztetes_volt_a_keddi_raketakiserlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bd732d5-1c6f-489b-94c6-2c3ac3c83f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f2625d-3c2f-4a38-be2f-dde4c9263bef","keywords":null,"link":"/vilag/20190807_EszakKorea_figyelmeztetes_volt_a_keddi_raketakiserlet","timestamp":"2019. augusztus. 07. 05:42","title":"Észak-Korea: figyelmeztetés volt a keddi rakétakísérlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A balotaszállási nő nem értette, miért csinálnak az állatmentő aktivisták olyan nagy drámát a dologból. A kutyát azért büntette, mert korábban elmenekült a vihar elől.","shortLead":"A balotaszállási nő nem értette, miért csinálnak az állatmentő aktivisták olyan nagy drámát a dologból. A kutyát azért...","id":"20190807_Mar_lovat_is_huzott_a_kocsija_utan_a_kutyajat_megkinzo_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64238ede-6a01-4080-9eff-4baa62fbef93","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Mar_lovat_is_huzott_a_kocsija_utan_a_kutyajat_megkinzo_no","timestamp":"2019. augusztus. 07. 06:23","title":"Már lovat is húzott a kocsija után a kutyáját megkínzó nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2e0c29a-bec6-475f-9a21-cf1e3a6a5a5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Épp a következő kampányidőszakban debütál majd. ","shortLead":"Épp a következő kampányidőszakban debütál majd. ","id":"20190807_Bill_Clinton_szexbotrany_Monica_Lewinsky_American_Crime_Story","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2e0c29a-bec6-475f-9a21-cf1e3a6a5a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac6b006-8d63-4f20-baa9-5acba2531956","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Bill_Clinton_szexbotrany_Monica_Lewinsky_American_Crime_Story","timestamp":"2019. augusztus. 07. 10:58","title":"Sorozat készül Bill Clinton szexbotrányából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]