[{"available":true,"c_guid":"0f10c5c8-ae8c-4f74-a9fb-2a7ed425a709","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz őrzi a fölényét, pedig csökkent azoknak a tábora, akik elégedettek azzal, ahogy „az országban mennek a dolgok”.","shortLead":"A Fidesz őrzi a fölényét, pedig csökkent azoknak a tábora, akik elégedettek azzal, ahogy „az országban mennek a dolgok”.","id":"20190807_Egymas_nyakan_az_ellenzeki_partok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f10c5c8-ae8c-4f74-a9fb-2a7ed425a709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c00fda40-89f0-4777-89fd-3b802e8eebd2","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Egymas_nyakan_az_ellenzeki_partok","timestamp":"2019. augusztus. 07. 07:45","title":"Egymás nyakán az ellenzéki pártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d07c74ea-a918-4871-aabb-3f4b4e6b1d04","c_author":"Gergely Zsófia","category":"kkv","description":"Felülvizsgálta a T-Systems-szel kötött szerződését a Microsoft, és úgy döntöttek, hogy nem folytatják tovább az együttműködést a 4iG által felvásárolt telekommunikációs céggel - tudtuk meg. A Microsoft kérdésünkre megerősítette a szerződés felbontását. A T-Systems szerint indoklás nélkül történt a szakítás, holott eddig eredményes volt a partnerségük. A 4iG pedig úgy látja, ez nincs semmilyen kihatással arra, hogy átveszik a céget.","shortLead":"Felülvizsgálta a T-Systems-szel kötött szerződését a Microsoft, és úgy döntöttek, hogy nem folytatják tovább...","id":"20190807_A_Microsoft_lapatra_tette_a_TSystems_Magyarorszagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d07c74ea-a918-4871-aabb-3f4b4e6b1d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2740a9a3-f28e-43ca-a828-4916286f8aa4","keywords":null,"link":"/kkv/20190807_A_Microsoft_lapatra_tette_a_TSystems_Magyarorszagot","timestamp":"2019. augusztus. 07. 14:20","title":"A Microsoft lapátra tette a T-Systems Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f22acf-a208-4f6d-8cc1-720765944c17","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az özvegy fél, hogy egyetlen fillért sem kap az örökségből, de azt tisztázta, ő nem akar férfit eltartani.","shortLead":"Az özvegy fél, hogy egyetlen fillért sem kap az örökségből, de azt tisztázta, ő nem akar férfit eltartani.","id":"20190808_Vajna_Timea_Felek_hogy_egy_csoroba_szeretek_bele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79f22acf-a208-4f6d-8cc1-720765944c17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82dd481c-0cda-41ae-9f3a-9d7102fae52c","keywords":null,"link":"/elet/20190808_Vajna_Timea_Felek_hogy_egy_csoroba_szeretek_bele","timestamp":"2019. augusztus. 08. 10:06","title":"Vajna Tímea: Félek, hogy egy csóróba szeretek bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb547943-798c-4b88-8731-12132fb1b7ee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A HVG információi szerint közvetlenül az Est Medián keresztül történő tőzsdére lépés bejelentése előtt még Jászai Gellérttel is tárgyaltak a Delta-csoport vezetői. A Delta és a T-Systemsszel felizmosított 4iG komoly versenytársai lesznek egymásnak, bár ezt Jászai nem így látja.","shortLead":"A HVG információi szerint közvetlenül az Est Medián keresztül történő tőzsdére lépés bejelentése előtt még Jászai...","id":"20190807_Meszaros_Lorinc_jobbkeze_az_uj_tozsdei_konkurenciarol_Nem_zavar_a_verseny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb547943-798c-4b88-8731-12132fb1b7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"091c9f24-24c1-4a7e-aa37-5e28782bf23b","keywords":null,"link":"/kkv/20190807_Meszaros_Lorinc_jobbkeze_az_uj_tozsdei_konkurenciarol_Nem_zavar_a_verseny","timestamp":"2019. augusztus. 07. 12:16","title":"Mészáros Lőrinc jobbkeze az új tőzsdei konkurenciáról: Nem zavar a verseny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b5e049-3f07-40e5-8820-b078440e449c","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Miután az elmúlt években többször is lemondta szigetes koncertjét, idén végre megérkezett Budapestre a brit Michael Kiwanuka, hogy lenyűgözzön a koraesti, fülledten párás naplementében.","shortLead":"Miután az elmúlt években többször is lemondta szigetes koncertjét, idén végre megérkezett Budapestre a brit Michael...","id":"20190808_Sehol_egy_felrecsuszott_bizonytalan_hamis_hang_Michael_Kiwanuka_a_Szigeten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22b5e049-3f07-40e5-8820-b078440e449c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"154f4802-e8a4-4e4b-a0a6-63dc872e331f","keywords":null,"link":"/kultura/20190808_Sehol_egy_felrecsuszott_bizonytalan_hamis_hang_Michael_Kiwanuka_a_Szigeten","timestamp":"2019. augusztus. 08. 10:50","title":"Sehol egy félrecsúszott, bizonytalan, hamis hang: Michael Kiwanuka a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3742823f-a5be-41ba-b3f1-c840e9f94b25","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenleginél jóval egyszerűbb lesz a kisebb cégeknek, hogy műholdat juttassanak a világűrbe – hála a SpaceX új programjának.","shortLead":"A jelenleginél jóval egyszerűbb lesz a kisebb cégeknek, hogy műholdat juttassanak a világűrbe – hála a SpaceX új...","id":"20190806_spacex_raketainditas_ara_kis_meretu_muhold_smallsat_rideshare_program","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3742823f-a5be-41ba-b3f1-c840e9f94b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c3e46e-7a33-459d-beaf-d95247a5ea0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_spacex_raketainditas_ara_kis_meretu_muhold_smallsat_rideshare_program","timestamp":"2019. augusztus. 06. 18:03","title":"Megint kitalált valamit Elon Musk, olcsóbb lesz tőle a műholdak fellövése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15105cbd-1c71-4a70-aa0a-7b04122a28ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Győrben garázdálkodott egy 39 éves férfi, két órán belül elfogták.\r

\r

","shortLead":"Győrben garázdálkodott egy 39 éves férfi, két órán belül elfogták.\r

\r

","id":"20190808_Hatulrol_vert_veletlenszeruen_kivalasztott_noket_a_bator_gyori_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15105cbd-1c71-4a70-aa0a-7b04122a28ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d43b19-80a4-43dc-b535-fe184b391f6e","keywords":null,"link":"/itthon/20190808_Hatulrol_vert_veletlenszeruen_kivalasztott_noket_a_bator_gyori_ferfi","timestamp":"2019. augusztus. 08. 16:21","title":"Hátulról vert véletlenszerűen kiválasztott nőket a bátor győri férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0c4962-6ca5-48c6-95fe-2f813c067885","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Agrárkamara szerint a dinnyetermelést veszélyezteti a 99 forintos ár, a Lidl viszont állítja: a termelők kértek segítséget, hogy el tudják adni a felesleget.","shortLead":"Az Agrárkamara szerint a dinnyetermelést veszélyezteti a 99 forintos ár, a Lidl viszont állítja: a termelők kértek...","id":"20190808_Valaszolt_a_Lidl_miert_99_forint_a_dinnye_kiloja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d0c4962-6ca5-48c6-95fe-2f813c067885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfdfe2f5-04fd-4dbb-91b6-8a7ce7e5d892","keywords":null,"link":"/kkv/20190808_Valaszolt_a_Lidl_miert_99_forint_a_dinnye_kiloja","timestamp":"2019. augusztus. 08. 10:52","title":"Válaszolt a Lidl, miért 99 forint a dinnye kilója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]