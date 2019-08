Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Negyvenhat migránst találtak egy kisteherautóban szerb határőrök a szerb-észak-macedón határhoz közeli Presevo körzetében - közölte a szerb közszolgálati televízió pénteken.

A Boráros térnél történt az eset, speciális hordágyon kellett felhozni a férfit.

Megújította hosszú távú, stratégiai együttműködését a Samsung és a Microsoft.

A terrorelhárítási központ igazgatóját jelöli az elnök a posztra.

Miközben 2020 januárjától már a Windows 7 is elavult rendszernek minősül majd, a vállalatok harmadánál még Windows XP is fut egyes hálózatba kötött gépeken, ami komoly biztonsági kockázatokat vet fel. Ennek praktikusan érezhető hatása lesz, a cél ugyanis az, hogy zökkenőmentesebbé tegyék az eszközök, alkalmazások és szolgáltatások közötti folytonosságot a telefonok és a számítógépek között. A partneri megállapodás részeként az új Galaxy Note10 okostelefonon már elérhetők lesznek a Microsoft egyedi megoldásai. Ennek praktikusan érezhező hatása lesz...","id":"20190810_samsung_microsoft_megallapodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b982472-81a5-4f2b-ac0f-b111f6101ee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d6bc83-9bac-495e-b5ef-83d5ab0c4739","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_samsung_microsoft_megallapodas","timestamp":"2019. augusztus. 10. 09:03","title":"Egyre inkább megérezhetik a Samsung telefonosok, hogy a gyártó összeállt a Microsofttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5819fa57-d49c-4ea9-b2d0-58a17865f778","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190808_Marabu_FekNyuz_Klimapanik_a_Karmelita_kolostorban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5819fa57-d49c-4ea9-b2d0-58a17865f778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"722db0f1-256f-4367-8312-5a3f7fce8fe5","keywords":null,"link":"/itthon/20190808_Marabu_FekNyuz_Klimapanik_a_Karmelita_kolostorban","timestamp":"2019. augusztus. 08. 19:08","title":"Marabu FékNyúz: Klímapánik a Karmelita kolostorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a07c2ca-4ff1-444f-b580-f9de6d23c156","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fél Anglia áram nélkül van, a hiba az elosztórendszerben lehet.","shortLead":"Fél Anglia áram nélkül van, a hiba az elosztórendszerben lehet.","id":"20190809_Aramszunet_van_Anglia_nagy_reszen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a07c2ca-4ff1-444f-b580-f9de6d23c156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d98638-f8da-4691-8ee7-f8396059fb0d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190809_Aramszunet_van_Anglia_nagy_reszen","timestamp":"2019. augusztus. 09. 19:18","title":"Áramszünet van Anglia nagy részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7d3d684-7243-49eb-806c-161774d3c479","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A terrorelhárítási központ igazgatóját jelöli az elnök a posztra.","shortLead":"A terrorelhárítási központ igazgatóját jelöli az elnök a posztra.","id":"20190809_Megvan_Donald_Trump_embere_a_csucshirszerzes_elere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7d3d684-7243-49eb-806c-161774d3c479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007c3455-86bf-4336-aaea-4c6aaf2eb385","keywords":null,"link":"/vilag/20190809_Megvan_Donald_Trump_embere_a_csucshirszerzes_elere","timestamp":"2019. augusztus. 09. 07:22","title":"Megvan Donald Trump embere a csúcshírszerzés élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15e19d0-ce78-427d-9c5c-296e1a5db66a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben 2020 januárjától már a Windows 7 is elavult rendszernek minősül majd, a vállalatok harmadánál még Windows XP is fut egyes hálózatba kötött gépeken, ami komoly biztonsági kockázatokat vet fel.","shortLead":"Miközben 2020 januárjától már a Windows 7 is elavult rendszernek minősül majd, a vállalatok harmadánál még Windows XP...","id":"20190809_spiceworks_felmeres_regi_windows_xp_reszesedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e15e19d0-ce78-427d-9c5c-296e1a5db66a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9abb70c7-8023-4843-8da8-687710da4c76","keywords":null,"link":"/tudomany/20190809_spiceworks_felmeres_regi_windows_xp_reszesedes","timestamp":"2019. augusztus. 09. 11:33","title":"Rengeteg vállalat még mindig használja a Windows XP-t, és ez komoly gond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0d40fe3-75a3-41e7-be4a-e1c1739f66d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy időseknek szóló tarifával dobja piacra a Vodafone Senior Okosórát a vállalat. Azt remélik, hogy az idősebb generációk számára kialakított okosóra hozzájárulhat a teljes család biztonságérzetéhez.