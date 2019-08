Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c90a0ea1-510f-40c8-a246-58080084088d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amiről eddig csak sejtettük, hogy úgy lehet, az mostantól tudományos tény: bódult állapotban nem jó ötlet a közösségi oldalakra írni.","shortLead":"Amiről eddig csak sejtettük, hogy úgy lehet, az mostantól tudományos tény: bódult állapotban nem jó ötlet a közösségi...","id":"20190809_kabitoszer_hasznalata_bodult_allapot_kozossegi_oldal_bejegyzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c90a0ea1-510f-40c8-a246-58080084088d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b33e29-b15d-4671-a424-ad8b4f9aaa57","keywords":null,"link":"/tudomany/20190809_kabitoszer_hasznalata_bodult_allapot_kozossegi_oldal_bejegyzes","timestamp":"2019. augusztus. 09. 08:33","title":"Bedrogozva nem jó ötlet a Facebookra posztolni – és ez most már tudományos tény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3a06379-ce3f-4901-a3e9-72f7a25aaa1f","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Ritkán látható képek érkeztek Kirgizisztánból, ahol a jelenlegi elnök, Szooronbaj Dzsenbekov utasítására megpróbálták őrizetbe venni elődjét, Almazbek Atambajevet, (képünkön) akit nagy hirtelen korrupcióval, hatalommal való visszaéléssel és sikkasztással vádoltak meg. Az exelnök és hívei viszont fegyverrel védekeztek, s visszaverték az első ostromot. Bár a második letartóztatási kísérlet végül sikeres volt, a teljes zűrzavarról tanúskodó képek nem használtak az egykori szovjet tagköztársaság megítélésének. Az exelnök már fogságban, viszont bőven akadnak még nyitott kérdések. ","shortLead":"Ritkán látható képek érkeztek Kirgizisztánból, ahol a jelenlegi elnök, Szooronbaj Dzsenbekov utasítására megpróbálták...","id":"20190809_kirgizisztan_atambajev_puccs_dzsenbekov","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3a06379-ce3f-4901-a3e9-72f7a25aaa1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"047f8b3b-edf5-4062-bfe1-8c0fdf528988","keywords":null,"link":"/vilag/20190809_kirgizisztan_atambajev_puccs_dzsenbekov","timestamp":"2019. augusztus. 09. 14:40","title":"Így néz ki egy közép-ázsiai banánköztársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8973d9c2-08b4-476d-80e4-b4ea87aa9c10","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A börtönben tanult meg gitározni, és elhatározta, hogy nagyobb sztár lesz, mint a Beatles. Los Angelesben felépítette hírherd hippiszektáját, majd mikor rádöbbent, hogy egyik producer ismerőse sem fogja támogatni zenész terveit, borzalmas bosszút állt. Ötven éve törtek rá a Manson család tagjai az állapotos Sharon Tate színésznőre és barátaira. ","shortLead":"A börtönben tanult meg gitározni, és elhatározta, hogy nagyobb sztár lesz, mint a Beatles. Los Angelesben felépítette...","id":"20190809_charles_manson_sharon_tate_manson_csalad_mansongyilkossagok_roman_polanski","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8973d9c2-08b4-476d-80e4-b4ea87aa9c10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"872f1b4f-636e-41da-a64b-910098a470f6","keywords":null,"link":"/elet/20190809_charles_manson_sharon_tate_manson_csalad_mansongyilkossagok_roman_polanski","timestamp":"2019. augusztus. 09. 17:03","title":"Rocksztárnak készült, végül szektás gyilkosságok tették világhírűvé Charles Mansont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Leginkább az idősek között aratott a forróság.","shortLead":"Leginkább az idősek között aratott a forróság.","id":"20190809_Tobb_szaz_halalesetet_okozott_a_meleg_Hollandiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15c8365f-8630-4ecf-b63a-33ac245fa391","keywords":null,"link":"/vilag/20190809_Tobb_szaz_halalesetet_okozott_a_meleg_Hollandiaban","timestamp":"2019. augusztus. 09. 18:03","title":"Több száz halálesetet okozott a meleg Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11c9438b-7dfe-47f3-b90f-a9daa2de0630","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben ádáz harc folyik a kínai Realme és Redmi között, hogy melyikük rukkol ki először 64 megapixeles kamerával szerelt okostelefonnal, az egyik igazi szakértő szerint már a 40 MP is több, mint ami elég.","shortLead":"Miközben ádáz harc folyik a kínai Realme és Redmi között, hogy melyikük rukkol ki először 64 megapixeles kamerával...","id":"20190809_nokia_zeiss_telefon_mobil_kamera_megapixelek_64_megapixel_40","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11c9438b-7dfe-47f3-b90f-a9daa2de0630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63feac44-ee4b-452a-bb51-561fed5e62d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190809_nokia_zeiss_telefon_mobil_kamera_megapixelek_64_megapixel_40","timestamp":"2019. augusztus. 09. 12:03","title":"Szakértő: felesleges a 64 MP-es kamera a telefonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c591750-4884-46d0-a030-afdd60480d91","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190809_Marabu_FekNyuz_Illibakarom_mondani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c591750-4884-46d0-a030-afdd60480d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"539a4d30-0aa6-4e85-8c4e-5a87243cc3e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_Marabu_FekNyuz_Illibakarom_mondani","timestamp":"2019. augusztus. 09. 12:12","title":"Marabu FékNyúz: Illib....akarom mondani...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa3989de-ba5c-4f63-a6a5-ff7e58ba4ec1","c_author":"Balla István, Sándor Anna","category":"elet","description":"Drasztikusan megnőtt a Sziget Fesztivál által meghatározott „telt ház” mértéke, de a szervezők szerint a szerdai tömegtumultus nem számított különleges helyzetnek, ezért nem kellett életbe léptetni az erre kidolgozott tervet. Pedig a szociálpszichológus szerint, ha a tömegben álló emberek elkezdik tehetetlennek érezni magukat, könnyen kitörhet a pánik.","shortLead":"Drasztikusan megnőtt a Sziget Fesztivál által meghatározott „telt ház” mértéke, de a szervezők szerint a szerdai...","id":"20190808_Ha_kitor_a_panik_nincs_megallas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa3989de-ba5c-4f63-a6a5-ff7e58ba4ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2a0a60a-c7d3-4d68-b3b2-f0ac3445fbb8","keywords":null,"link":"/elet/20190808_Ha_kitor_a_panik_nincs_megallas","timestamp":"2019. augusztus. 08. 14:40","title":"Ha kitör a pánik, nincs megállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc80bf74-5878-4e34-ab5d-e08b9afd023b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ok egyszerű: rajongója lett a Teqballnak.","shortLead":"Az ok egyszerű: rajongója lett a Teqballnak.","id":"20190809_Ronaldinho_magyar_talalmanyt_nepszerusit_a_CNNen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc80bf74-5878-4e34-ab5d-e08b9afd023b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f209c8-39b5-4e8b-aa49-f6049ed5f5da","keywords":null,"link":"/kkv/20190809_Ronaldinho_magyar_talalmanyt_nepszerusit_a_CNNen","timestamp":"2019. augusztus. 09. 10:12","title":"Ronaldinho magyar találmányt népszerűsít a CNN-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]